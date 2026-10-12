¿Día de la Raza o de la Diversidad Cultural? Cuál es la forma correcta de nombrar a la efeméride

El Día de la Raza, previamente conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural se conmemora el 12 de octubre de cada año en Argentina. Se trata de una de las fechas más conocidas del calendario nacional, cuyos orígenes remontan a uno de los acontecimientos más importantes del continente americano. La jornada es también motivo de reflexión y debate para muchos, acerca de las posibles denominaciones y sus sentidos.

La coexistencia de ambos términos refleja las distintas interpretaciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo sobre el significado de la llegada de Cristóbal Colón a América y sobre el modo en que ese acontecimiento debe ser recordado en la actualidad.

El 12 de octubre se conmemora la llegada de Colón a América GETTY IMAGES

¿Cuál es la forma correcta?

Para comprender la denominación actual es necesario recorrer la historia de esta jornada. El origen de la fecha refiere al día en que la expedición liderada por Cristóbal Colón arribó al continente americano. Fue el 12 de octubre de 1492 cuando las tres embarcaciones, Santa María, la Pinta y la Niña. concluyeron un largo viaje que había partido de puerto de Palos de la Frontera, en Andalucía, España. Durante siglos, ese acontecimiento fue interpretado como el inicio de una nueva etapa histórica para el continente.

En la Argentina, la conmemoración fue incorporada oficialmente mediante un decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen el 4 de octubre de 1917. Desde entonces, la jornada pasó a conocerse como Día de la Raza y quedó establecida como feriado nacional.

Durante gran parte del siglo XX, esta denominación fue utilizada de manera habitual para recordar la llegada de los europeos al continente americano. Sin embargo, con el paso de las décadas comenzaron a surgir nuevas miradas históricas sobre el significado de aquel proceso. Diversos sectores impulsaron una reinterpretación de la fecha con el objetivo de otorgar mayor visibilidad a los pueblos originarios que habitaban América antes de la llegada de los europeos. La intención era destacar su historia, sus tradiciones, sus costumbres y su aporte a la identidad cultural de los países de la región.

En 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1584/2010, que modificó oficialmente la denominación de la efeméride a Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, la denominación antigua continúa siendo de uso popular e incluso el presidente Javier Milei reivindicó esta terminología. Actualmente el calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete señala al 12 de octubre como Día de la Raza.

Esta denominación continúa siendo utilizada por muchas personas debido a su larga presencia en la historia y en la tradición escolar del país. Esta situación explica por qué ambos nombres siguen apareciendo con frecuencia en medios de comunicación, conversaciones cotidianas y publicaciones vinculadas a la fecha.

Popularmente es muy usado el término Día de la Diversidad Cultural Archivo

La importancia del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La denominación busca poner el foco en la diversidad de culturas que forman parte de la identidad argentina y americana. El cambio de nombre procuró destacar la existencia previa de los pueblos originarios y promover el conocimiento de sus tradiciones, valores y formas de vida.

Además, la fecha invita a reflexionar sobre la convivencia entre diferentes culturas y sobre la importancia del respeto mutuo dentro de una sociedad plural. Por ese motivo, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se convirtió en una jornada destinada a valorar la riqueza cultural presente en el país y en toda la región latinoamericana.