Vacaciones en Brasil 2027: así están los precios para comer, el transporte y las compras en la playa, tras la devaluación del real
Luego de la devaluación del real, se volvió más barato ir al país vecino; compará qué destino te conviene visitar este verano y cuál se ajusta a tu bolsillo
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Luego de las elecciones presidenciales en Brasil que dieron ganador a Luiz Ignácio “Lula” da Silva que decantaron en una depreciación del 20% del real en un mes, se volvió más económico viajar y disfrutar de unas vacaciones de verano en el vecino país. Descubrí cuánto cuesta hospedarse, comer y viajar a las tres ciudades que más eligen los argentinos:
Florianópolis
Buenos Aires se encuentra a 1700 kilómetros de Florianópolis, uno de los destinos favoritos de los argentinos para vacacionar durante el receso estival. Un vuelo en enero con una aerolínea low cost va entre $313.000 y $339.000 ida y vuelta. Para el mes de febrero, el precio de los pasajes varía desde los $317.000 a $337.000. Hacia marzo, un aéreo a esta ciudad brasileña cuesta de $317.000 a $340.000.
Sobre el hospedaje, un hotel situado en Canasvieiras, de tres estrellas en base doble por 14 noches cuesta $2.600.000 con desayuno incluido, mientras que en Campeche el precio se reduce a $1.957.000. Si preferís un departamento, hay opciones cerca de la playa en Armacao por $2.330.000 y en Playa de los Ingleses por $2.445.000.
Alquilar una sombrilla con mesa y reposera varía entre los $30.000 y $40.000 por día, mientras que una sombrilla sola ronda los $6000. Con respecto al valor de la comida en la playa, un buen plato con bebida puede variar entre $44.000 y $50.000 por persona.
Con respecto al entretenimiento más allá de una tarde de playa, una de las atracciones más populares de Florianópolis es navegar en un barco pirata. La experiencia cuesta $56.000. En cuanto al parque de agua Show Park, la entrada general es de $44.000 por individuo.
Río de Janeiro
Un vuelo a Río de Janeiro desde Buenos Aires durante enero cuesta alrededor de los $440.000 ida y vuelta en una aerolínea low cost y arriba de $500.000 en una línea normal.
Febrero se presenta como el mes de verano más económico para volar a la ciudad carioca, con precios que van desde los $434 000 a $450 000 ida y vuelta. En tanto, en marzo, un vuelo puede costar por persona $437 000 ida y vuelta.
Con respecto al hospedaje, un hotel de tres estrellas frente al mar puede costar en base doble $1.700.000 durante un periodo de 15 noches, mientras que uno de cinco estrellas alcanza el valor en base doble y con impuestos de $5.000.000 por el mismo tiempo.
El alquiler de las sombrillas varía entre los $10.000 y $14.000 por día. Y comer en algún puesto de la playa puede costar $15.000 por persona, sin incluir la bebida.
Dentro de las atracciones turísticas más populares en Río de Janeiro se encuentra el Cristo Redentor, con un valor de la entrada por persona de $40.800. Por otro lado, está el Pan de Azúcar, que tiene un precio de $59.000 por persona.
Buzios
Un paquete de aéreo, hospedaje y asistencia al viajero en Buzios por siete noches en enero de 2027 tiene un costo de $1.300.000 pesos por persona en base doble; por diez noches el precio asciende a $1.540.000 en la misma modalidad.
En febrero, un paquete en base doble a Buzios por un periodo de siete días cuesta $1.000.000 por persona y por diez noches cuesta $1.120.000 por persona. En marzo, se puede acceder al mismo plan de siete noches por $825.000 por persona en base doble.
Alquilar una sombrilla en Buzios puede costar entre $9000 y 10.000 por día. Comer en la playa también puede ser económico y actualmente una persona puede gastar $20.000 por un plato simple con bebida.
Para hacer el cálculo de cada costo, se tomó la cotización de $289 por real, según el mercado de valores al viernes 27 de noviembre de 2026.