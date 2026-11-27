Luego de las elecciones presidenciales en Brasil que dieron ganador a Luiz Ignácio “Lula” da Silva que decantaron en una depreciación del 20% del real en un mes, se volvió más económico viajar y disfrutar de unas vacaciones de verano en el vecino país. Descubrí cuánto cuesta hospedarse, comer y viajar a las tres ciudades que más eligen los argentinos:

Florianópolis

Buenos Aires se encuentra a 1700 kilómetros de Florianópolis, uno de los destinos favoritos de los argentinos para vacacionar durante el receso estival. Un vuelo en enero con una aerolínea low cost va entre $313.000 y $339.000 ida y vuelta. Para el mes de febrero, el precio de los pasajes varía desde los $317.000 a $337.000. Hacia marzo, un aéreo a esta ciudad brasileña cuesta de $317.000 a $340.000.

Florianópolis es uno de los destinos preferidos por los argentinos Hernan Zenteno - La Nacion

Sobre el hospedaje, un hotel situado en Canasvieiras, de tres estrellas en base doble por 14 noches cuesta $2.600.000 con desayuno incluido, mientras que en Campeche el precio se reduce a $1.957.000. Si preferís un departamento, hay opciones cerca de la playa en Armacao por $2.330.000 y en Playa de los Ingleses por $2.445.000.

Alquilar una sombrilla con mesa y reposera varía entre los $30.000 y $40.000 por día, mientras que una sombrilla sola ronda los $6000. Con respecto al valor de la comida en la playa, un buen plato con bebida puede variar entre $44.000 y $50.000 por persona.

Un aéreo a Florianópolis cuesta cerca de $300.000 ida y vuelta (Fuente: Pexels)

Con respecto al entretenimiento más allá de una tarde de playa, una de las atracciones más populares de Florianópolis es navegar en un barco pirata. La experiencia cuesta $56.000. En cuanto al parque de agua Show Park, la entrada general es de $44.000 por individuo.

Río de Janeiro

Un vuelo a Río de Janeiro desde Buenos Aires durante enero cuesta alrededor de los $440.000 ida y vuelta en una aerolínea low cost y arriba de $500.000 en una línea normal.

Febrero se presenta como el mes de verano más económico para volar a la ciudad carioca, con precios que van desde los $434 000 a $450 000 ida y vuelta. En tanto, en marzo, un vuelo puede costar por persona $437 000 ida y vuelta.

Río de Janeiro ofrece playas famosas como Ipanema y Copacabana (Fuente: Pexels)

Con respecto al hospedaje, un hotel de tres estrellas frente al mar puede costar en base doble $1.700.000 durante un periodo de 15 noches, mientras que uno de cinco estrellas alcanza el valor en base doble y con impuestos de $5.000.000 por el mismo tiempo.

El alquiler de las sombrillas varía entre los $10.000 y $14.000 por día. Y comer en algún puesto de la playa puede costar $15.000 por persona, sin incluir la bebida.

Una de las atracciones favoritas de Río de Janeiro es el Cristo Redentor (Fuente: Pexels)

Dentro de las atracciones turísticas más populares en Río de Janeiro se encuentra el Cristo Redentor, con un valor de la entrada por persona de $40.800. Por otro lado, está el Pan de Azúcar, que tiene un precio de $59.000 por persona.

Buzios

Un paquete de aéreo, hospedaje y asistencia al viajero en Buzios por siete noches en enero de 2027 tiene un costo de $1.300.000 pesos por persona en base doble; por diez noches el precio asciende a $1.540.000 en la misma modalidad.

En febrero, un paquete en base doble a Buzios por un periodo de siete días cuesta $1.000.000 por persona y por diez noches cuesta $1.120.000 por persona. En marzo, se puede acceder al mismo plan de siete noches por $825.000 por persona en base doble.

Siete días en Buzios en enero pueden costar con un paquete en base doble cerca de $1.200.000 por persona (Fuente: Pexels)

Alquilar una sombrilla en Buzios puede costar entre $9000 y 10.000 por día. Comer en la playa también puede ser económico y actualmente una persona puede gastar $20.000 por un plato simple con bebida.

Para hacer el cálculo de cada costo, se tomó la cotización de $289 por real, según el mercado de valores al viernes 27 de noviembre de 2026.