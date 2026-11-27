El Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, también conocida como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se conmemora el 27 de noviembre de cada año. La jornada celebra a esta advocación mariana, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII en Francia. La fecha recuerda también a Santa Catalina Labouré, cuya historia dio inicio a esta figura importante para la fe.

Cada 27 de noviembre se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa

La historia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Fue Catalina Labouré, una joven francesa católica, quien formaba parte de as Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y dio inicio a esta historia. Se trataba de una sociedad apostólica femenina de Francia. El 18 de julio de 1830, Catalina experimentó la aparición de un niño quien le solicitó que se dirija a la capilla. Al llegar al sitio, encontró la figura de la Virgen María con quien tuvo una conversación en la que la Santa Madre le encomendó una misión.

El 27 de noviembre del mismo año, Catalina volvió a ver a la Virgen, quien se presentó diferente a la vez anterior, y posaba de pie en la mitad de un globo terráqueo y sostenía con sus manos llenas de joyas una pequeña esfera dorada, mientras miraba al cielo. Le explicó que lo que alzaba era la representación del mundo y que sus accesorios eran “las gracias que están disponibles, pero que nadie ha pedido”. Al poco tiempo, María volvió a aparecer con una inscripción que la rodeaba: “Oh, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti”.

Luego de estos sucesos, la Virgen Madre le solicitó a Catalina que ideara una medalla que representara lo que había contemplado. Con la aprobación de la Iglesia Católica, las primeras copias fueron presentadas en 1832. La imagen ganó gran notoriedad en Francia y otros países de la región. Catalina Labouré falleció en 1876, y en 1947 fue declarada santa por el Papa Pío XII.

La imagen de la Medalla Milagrosa presenta a la Virgen de pie sobre un globo terráqueo, aplastando una serpiente con sus pies, lo que sugiere la victoria sobre el mal y el pecado. Sus brazos se encuentran extendidos y se proyectan detrás de ella, rayos de luz que iluminan el planeta, en representación de la gracia divina. Rodea esta escena la frase que había leído Catalina en una de sus visiones.

La oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa

Oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa para pedir su ayuda

Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa que te manifestaste a Santa Catalina Labouré, como mediadora de todas las gracias, atiende a mi plegaria. En tus manos maternales dejo todos mis intereses espirituales y temporales y te confío en particular la gracia que me atrevo a implorar de tu bondad, para que la encomiendes a tu Divino Hijo y le ruegues concedérmela si es conforme a su Voluntad y ha de ser para bien de mi alma.

Eleva tus manos al Señor y vuélvelas luego hacia mi Virgen Poderosa. Envuélveme en los rayos de tus gracias para que a la luz y al calor de esos rayos, me vaya desapegando de las cosas terrenas y pueda marchar con gozo en tu seguimiento, hasta el día en que me acojas en las puertas del Cielo.

Amén