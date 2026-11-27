Caballito está convulsionada. Y el monotema son los cambios de tránsito por el TramBus implementados esta semana. Lo reflejan los carteles en los balcones, en los edificios, en cafés y en el puente de la calle Ambrosetti, sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, por el que ahora a pasan dos líneas de colectivos.

También los semáforos sin estrenar que aún están cubiertos con bolsas. O los agentes de tránsito que copan el barrio tratando de explicarle a los vecinos los nuevos sentidos de circulación. “Ambrosetti no es una calle para colectivos, el puente se va a caer. Entiéndanlo”, le dice una señora con bolsas en la mano a trabajadores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que arreglan una vereda en la esquina de Ambrosetti y avenida Avellaneda.

La protesta también se exhibe desde los balcones Pilar Camacho

Desde el miércoles pasado, la circulación en esta calle se estableció hacia Rivadavia desde Jauretche. Y empezaron a circular las líneas de colectivo 55 y 145. A eso se suma que Felipe Vallese pasó a tener doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti, y el pasaje Florencio Balcarce quedó orientado hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

También se modificó el tránsito de Honorio Pueyrredón que ahora tiene sentido único hacia el sur entre Ángel Gallardo y Neuquén, mientras que Acoyte quedó orientada hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez. También se modificó el sentido de circulación de la calle de convivencia del parque lineal de Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén.

El cambio de sentido de las calles de Caballito GCBA

“Hacen cambios que no entendés para qué los hacen”, se quejó una señora que esperaba el colectivo. A unas dos cuadras, otra le preguntaba a un agente de tránsito dónde estaba la parada. Ellos tampoco están exentos de los insultos. Estiman que estarán por el barrio durante un mes para ordenar el nuevo tránsito que todavía no figura en Google Maps.

Según las autoridades porteñas, el reordenamiento se definió a partir de un estudio de impacto ambiental y tiene como objetivo agilizar los desplazamientos y redistribuir el transporte público.

Carteles y mensajes contrarios a las modificaciones impuestas por la ciudad, colgados y atados en el puente sobre el tren Sarmiento Pilar Camacho

Los vecinos, en tanto, ya convocaron el miércoles pasado para protestar por los cambios en la circulación de las calles y, sobre todo, por los nuevos recorridos de los colectivos. Hoy volverán a manifestarse, a partir de las 19, en Rivadavia y Ambrosetti.

El miércoles 25 de noviembre se realizó una protesta para que los colectivos no circulen por Ambrosetti Nicolás Suárez

“No soy muy optimista”, resumió Néstor a LA NACION, que atiende un puesto de libros en el Parque Rivadavia. “Para estacionar está muy complicado. A mí me parece que es el peor barrio. Está complicado por la cantidad de autos comparados con los lugares para estacionar y es cada vez peor. Ahora restringieron más”, dijo.

Las modificaciones que el gobierno porteño implementó esta semana incluyen nuevas restricciones para estacionar. En Ambrosetti, entre Jauretche y Alfaro, solo se permite dejar vehículos del lado par. En Balcarce, en cambio, quedó habilitada la vereda impar. Sobre Acoyte, la prohibición rige durante todo el día del lado impar y, del lado par, entre las 7 y las 21 de los días hábiles.

“Para estacionar está muy complicado", dijo Néstor, librero de Parque Rivadavia Pilar Camacho

Jorge Chalon, de 57 años y vecino de hace 30, considera que fue una mejora para el tránsito. “Acoyte desde avenida Rivadavia para llegar a Díaz Vélez era doble mano, y estacionaban de los dos lados. Y a la altura de Aranguren doblaban colectivos. Era un suplicio. Se armaba un lío de tráfico que siempre fue igual. Al ensancharla, salís como un tubo, es un tubo. Acoyte mano hacia Rivadavia se usaba poco y nada. Ahora Hidalgo está alivianada. Es una belleza”, describió el remisero que conoce a la perfección las calles que hoy son las protagonistas de la disputa.

“Para mí es lo mismo. Pero para los negocios, creo que va a ser mejor porque hay más movimiento de gente”, opinó Jorge Merelez, que hace siete años atiende una verdulería sobre Ambrosetti, la estrella de la controversia y vive a unas pocas cuadras.

"Para los negocios, creo que va a ser mejor", opinó Jorge Merelez, que atiende una verdulería en la zona del conflicto Pilar Camacho

Por allí caminaban Vanesa Casavalle y su madre; habían salido a pasear a su perro. “Lo único bueno es que te deja el 55 en la puerta. Mi gran miedo es que haya un choque la verdad, de noche no están los de tránsito. Y esta calle es de tránsito pesado. Hay mucho, no solo los colectivos, sino camiones que descargan mercadería”, describió.

Marcó que sobre el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro funciona el Complejo Educativo Nuevo Sol, una institución privada, mixta y laica que cuenta tanto con jardín como con los niveles primario y secundario. Y a unas pocas cuadras, también sobre Ambrosetti, pero muy cerca de Aráoz está el Jardín Maternal N°05/07 Jacarandá. “El tránsito de padres es intenso. Mínimo tendrían que poner una loma de burro para frenar un poco”, opinó.

Y siguió: “No se en qué estado está el puente. Ya tenía algunas rajaduras y me da miedo que se caiga”.

Vanesa Casavalle, vecina de la zona afectada por los cambios de circulación del tránsito, con su madre Pilar Camacho

El puente sobre el tren Sarmiento es otro de los puntos de disputa. Los carteles reflejan el conflicto. “Caballito te lo grita, por esta calle chiquita no nos maten colectivos que todo va a colapsar”, dice una cartulina. No a los colectivos, dice otro bordado. “El puente no resiste. Evitemos una catástrofe”, suma otro panfleto. También colgaron un qr que invita a sumarse a la cuenta de Instagram por la cual organizan las protestas vecinales.

Jimena González y su padre, Antonio, preocupados por los cambios en esa zona de Caballito Pilar Camacho

“Es muy triste porque este barrio y esta cuadra eran super tranquilos. La arruinaron”, opinó Jimena González, que junto con su padre estaba preparando el departamento que había pertenecido a su madre, que falleció, y al que tenía previsto mudarse en breve. “Ojalá, por lo menos, se logre que no pasen los colectivos”, agregó.

Su padre Antonio resumió: “Están destruyendo la ciudad. Le meten cosas por arriba en vez de hacerlo por abajo, tienen que construir más subterráneos”.