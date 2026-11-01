Día de Todos los Santos: qué se celebra hoy y cómo es la tradición en la Argentina

El Día de Todos los Santos se celebra cada 1° de noviembre, en honor a todas las figuras que fueron canonizadas por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Esta jornada considera, y conmemora también, a aquellos que no obtuvieron esta distinción religiosa pero sí llevaron a cabo vidas, obras o aportes significativos para la fe.

Por qué se celebra el Día de Todos los Santos

Es una fecha que se confunde con otras festividades, al situarse entre Halloween, también conocido como Noche de Brujas y el Día de los Muertos o Día de los Difuntos.

¿Por qué se celebra hoy el Día de Todos los Santos?

Durante los primeros años del cristianismo, el catolicismo realizaba diferentes homenajes a sus mártires. Se realizaban misas o conmemoraciones durante el aniversario en su muerte. Sin embargo, con los años esta tradición debió ser modificada. En el período de persecución de Diocleciano en 303, las cifras de muertes de cristianos aumentaron significativamente. Durante este año, el emperador romano dio inicio a un terrible asedio contra los fieles. Este fue el último y más severo intento del Imperio romano por erradicar esta fe.

Esto generó un gran problema a la hora de llevar a cabo estas jornadas, por la cantidad de tributos. Es por ello que la Iglesia decidió establecer una fecha anualmente en honor a todas estas personas. Entre los siglos VIII y IX, las festividades tomaron mayor protagonismo en Europa. Fue el Papa Gregorio III quien designó un día a esta celebración en la capilla de San Pedro, en Roma. El Sumo Pontífice proclamó el 1° de noviembre cómo el Día de Todos los Santos. Durante su papado, ordenó construir un templo dedicado a “las reliquias de los Santos Apóstoles y de todos los santos mártires y confesores, y de todos los justos hechos perfectos que descansan en paz en todo el mundo”.

Gregorio III, el sumo pontífice que estableció el Día de Todos los Santos

Asimismo, la Iglesia indicó que durante esta jornada, se celebraría también a aquellos fieles que no habían sido proclamados santos. En 837, el papa Gregorio IV otorgó la observancia oficial del Día de Todos los Santos, lo que ayudó a que alcanzara mayor popularidad en todo el mundo.

¿Cómo es la tradición del Día de todos los Santos en Argentina?

Esta jornada tiene como propósito recordar a quienes ya no se encuentran, por lo que en el país muchas personas acuden a la iglesia para rezar. Muchos templos llevan a cabo misas especiales en honor a las figuras canonizadas y no canonizadas del catolicismo. Otras por su parte, arman altares en su hogar con imágenes de santos.

Como la fecha transcurre el día previo al Día de los Muertos, muchos acuden a cementerios a dejar flores, velas y ofrendas a sus seres queridos, una actividad inspirada en las costumbres mexicanas.

Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos Pixabay

En el Noroeste argentino (NOA), especialmente en Jujuy y Salta, existen tradiciones andinas relacionadas con estas fechas que incluyen la preparación de mesas de ofrendas en los hogares. Se llevan a cabo rezos y encuentros comunitarios en los que se comparten alimentos. En algunas localidades, estas prácticas comienzan el 1 de noviembre y continúan hasta el día siguiente.