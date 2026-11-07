Día del Canillita: por qué se celebra hoy, 7 de noviembre

Cada 7 de noviembre el país celebra el Día del Canillita en homenaje a los trabajadores que distribuyen diarios y revistas. Esta conmemoración reconoce una labor esencial en la difusión de información y recuerda a la figura de Florencio Sánchez, el dramaturgo uruguayo responsable del apodo que identifica a estos vendedores desde hace más de un siglo. La fecha oficial coincide con el fallecimiento de Sánchez en Milán, Italia, ocurrido el 7 de noviembre de 1910 a los 35 años a causa de la tuberculosis.

Los kioscos de diarios y revistas están autorizados a recibir paquetes y entregar correspondencia Archivo

La historia de estos trabajadores comenzó mucho antes de la instauración del festejo formal. En 1868 el diario La República adoptó una modalidad de venta callejera que sus directivos observaron en Nueva York. La estrategia consistía en contratar a niños y jóvenes para ofrecer los ejemplares en la vía pública. Este cambio operativo permitió a las empresas periodísticas abaratar costos de distribución y mejorar la velocidad de entrega a los lectores al evitar la intermediación directa del correo postal. Con el paso del tiempo este sistema se consolidó y dio lugar a la red de kioscos y puestos fijos que hoy caracterizan a las ciudades argentinas.

Un canillita en Buenos Aires LA NACION

El origen del término canillita guarda una estrecha relación con el ámbito teatral. Florencio Sánchez llegó a la Argentina a principios del siglo XX tras abandonar Uruguay debido a la persecución que sufría por sus ideales anarquistas. Ya instalado en Buenos Aires, el autor continuó su carrera periodística y desarrolló una exitosa trayectoria en la dramaturgia. En 1903 estrenó la obra M’hijo el dotor, un éxito de crítica y público que le otorgó gran popularidad. Ese mismo año presentó el sainete titulado Canillita .

La obra retrataba a un niño de escasos recursos que vendía periódicos en la calle para colaborar con el sustento de su familia. El protagonista se caracterizaba por lucir piernas flacas y largas, las cuales quedaban expuestas debido a un pantalón corto que usaba habitualmente. Según detalla la fuente, el autor utilizó el lunfardo para apodar al personaje como canillita, una referencia directa a la delgadez de sus piernas. El impacto cultural de la pieza teatral fue tal que el nombre trascendió la ficción y se aplicó a todos los jóvenes que realizaban la misma tarea en las calles. Con el transcurso de las décadas, la denominación se extendió hasta convertirse en el término definitivo para todos los trabajadores del rubro sin distinción de edad.

El reconocimiento oficial de esta fecha comenzó en 1947, tras una trayectoria histórica que abarcó casi dos siglos desde la implementación de la venta callejera. El gremio de los canillitas mantuvo desde entonces una presencia fundamental en el ecosistema de los medios de comunicación y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La figura de Sánchez actúa como puente entre la literatura popular de principios de siglo y la identidad laboral de un sector que hoy celebra su día. La elección del 7 de noviembre busca mantener viva la memoria de quien dotó de una identidad propia a quienes, desde hace generaciones, acercan las noticias a cada rincón del país. Aquel niño del sainete de Sánchez se transformó en un símbolo nacional que hoy representa a miles de trabajadores en sus puestos de venta, quienes conservan el nombre como un legado histórico ligado a la profesión. La celebración anual permite reflexionar sobre la evolución de la venta de publicaciones y el valor social del trabajador de kioscos, cuyo oficio se adaptó a los cambios tecnológicos y sociales sin perder su esencia original ni su nombre característico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.