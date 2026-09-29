Sifón, bypass y Magiclick: 10 creaciones argentinas para celebrar el Día del Inventor en el país

El Día del Inventor se celebra en la Argentina cada 29 de septiembre, desde 1990. La fecha fue elegida en homenaje al día de nacimiento de Ladislao José Biro, quien patentó la creación del bolígrafo. Un elemento que se conoció popularmente como “birome”, el nombre de la marca que surgió de la combinación entre su apellido y el de su socio (Meyne) en aquel emprendimiento.

La historia de la birome

Ladislao José Biro nació el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, Hungría, pero a temprana edad se mudó y nacionalizó en la Argentina gracias a la influencia del expresidente Agustín P. Justo, a quien conoció casualmente. El exmandatario lo invitó al país, tras observar sus prototipos del bolígrafo.

El Día del Inventor se celebra en homenaje a Ladislao Biro, inventor de la birome Archivo

La idea comenzó como una solución a la molestia que le causaba escribir con tinta. Al observar el sistema de producción de una imprenta, se inspiró en sus rodillos para crear un modelo a pequeña escala que pudiera ser utilizado de manera manual. De esta manera, creó una especie de lápiz que contaba con un tubo de tinta y una esfera que, al ser presionada en el papel, dibujara un patrón. Lo denominó bolígrafo, pero pronto su nombre más popular fue “birome”, inspirado en su apellido.

Además de la birome, nuestro país cuenta con una gran trayectoria en la invención. A continuación, los 10 inventos argentinos más importantes de la historia.

Colectivo

Los taxis dieron lugar a las primera versiones de transportes colectivos; un invento que cambió la ciudad para siempre

Fue en 1928 cuando a través de una iniciativa de un grupo de taxistas se creó el primer colectivo. La idea comenzó con autos que transportaban hasta cinco pasajeros, para transformarse en los coches especiales que conocemos en la actualidad.

Huella dactilar

La huella dactilar también es un invento argentino Freepik

Juan Vucetich, un policía y antropólogo argentino fue quien en 1891 creó el sistema de clasificación e identificación de personas, con el fin de resolver cientos de crímenes. Esta invención fue uno de los grandes hallazgos en el mundo.

Bypass coronario

René Favaloro en su fundación en 1999 Archivo - LA NACION

El 9 de mayo de 1967 el médico René Favaloro creó una alternativa a las intervenciones quirúrgicas coronarias, que revolucionaron la medicina y actualmente es una de las prácticas más utilizadas en todo el mundo.

Magiclick

Hugo Kogan inventor del magiclick gentileza

En 1963, el diseñador industrial Hugo Kogan creó este utensilio mientras trabajaba en la empresa Aurora. Se trata de un artefacto pequeño que permite dar fuego a través de una chispa manual sin necesidad de requerir fósforos.

Jeringa autodescartable

Las jeringas descartables también son un invento argentino Jeenah Moon - FR171682 AP

Este es sin dudas uno de los inventos más destacados en la historia de medicina, porque ayudó a prevenir enfermedades. Fue idea de Carlos Arcusin, quien en 1989, tras escuchar que se reutilizaban las jeringas, decidió crear una alternativa más segura.

La pelota de fútbol sin tientos

La pelota de fútbol como hoy en día la conocemos es un invento argentino Aníbal Greco

Se trata de la pelota de fútbol, como se la conoce en la actualidad, que cuenta con una costura invisible. Fue creada en 1931 por los argentinos Romano Polo, Antonio Tossolini y Juan Valbanesi. Su primer ejemplar fue utilizado en el Mundial de Fútbol de 1934 y se le conoce como la SuperBall.

Dibujos animados

Los dibujos animados empezaron en la argentina

En 1917 se estrenó el primer largometraje animado en la Argentina, nombrado El Apóstol. Se trataba de una obra creada por el caricaturista Quirino Cristiani, inspirada y dedicada a la vida de Hipólito Yrigoyen.

Sifón de soda

El sifón Drago, un clásico argentino que se mantiene vigente

En 1965, la empresa Drago creó este producto, que consistía en agua con gas, que era servida a presión a través de esta innovadora botella. La bebida se convirtió un clásico durante décadas y en los últimos años volvió a tomar protagonismo a través de diferentes tragos como el vermut.

Semáforo para personas no videntes

El semáforo para personas no videntes fue ideado en el país Shutterstock

Mario Dávila fue quien inventó esta herramienta vial en 1989. Este dispositivo cuenta con un panel Braille que permite reconocer la calle y numeración en la que la persona se encuentra, junto a una señal sonora que da a conocer cuándo es posible cruzar.

Transfusiones de sangre indirectas

La transfusión indirecta de sangre es otro invento argentino SETH - SETH

El médico e investigador Luis Agote transformó la manera de realizar transfusiones sanguíneas, al idear un método que evitara que la sangre se coagule, a través del citrato sódico, lo que permitía depositarla en contenedores para su almacenamiento.