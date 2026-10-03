Día del Odontólogo: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar por WhatsApp

El Día del Odontólogo en la Argentina se celebra cada 3 de octubre con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales dedicados al cuidado de la salud bucal. La fecha busca destacar la importancia de esta especialidad dentro del sistema sanitario y honrar el trabajo que realizan en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan dientes, encías y cavidad oral.

El Día del Odontólogo en la Argentina se celebra cada 3 de octubre con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales dedicados al cuidado de la salud bucal (Fuente: Pexels)

Este día busca también concientizar acerca de los hábitos de higiene bucal, como el cepillado diario, el uso de hilo dental y las consultas periódicas al odontólogo. Mantener estas prácticas recomendadas puede ayudar a prevenir problemas frecuentes como las caries, la gingivitis y otras afecciones de la boca.

¿Por qué se celebra hoy?

El origen de esta conmemoración se remonta a la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana, el 3 de octubre de 1917. Fue durante un congreso realizado en Santiago de Chile que se decidió conformar una institución orientada a fortalecer la cooperación entre los profesionales de la región, unificar criterios y promover el desarrollo de la odontología en los distintos países latinoamericanos.

Años más tarde, durante un Congreso de Odontología celebrado en Buenos Aires en 1925, el doctor Raúl Loustalán propuso establecer una fecha especial para homenajear a quienes ejercían esta profesión. De esta manera, la iniciativa tomó como referencia la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana y desde entonces el 3 de octubre quedó asociado a la celebración de los odontólogos en varios países de la región.

El origen de esta conmemoración se remonta a la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana, el 3 de octubre de 1917 Shutterstock

La Federación Odontológica Latinoamericana reúne a entidades profesionales de distintos países y trabaja en la promoción de la educación, la investigación científica y el intercambio de conocimientos vinculados con la salud dental. Por este motivo, la efeméride también es compartida por naciones como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Venezuela.

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