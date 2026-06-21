Día del Padre: “Es todo nuevo, nos estamos conociendo”, dice el médico que hoy celebra con sus hijos tras la falsa denuncia

“Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo”, resume Pablo Ghisoni. Desde su casa, un PH ubicado en el barrio inglés de Temperley, el ginecólogo, de 57 años, dice aún no entender cómo, en un año, su vida pudo haber cambiado tanto. Recuerda haber pasado el Día del Padre de 2025 forzando la distracción, tal como acostumbraba a hacer durante todas las celebraciones familiares. Almorzó con Francisco, su hijo mayor, el único con el que mantenía vínculo, y transcurrió el resto de la jornada inventando actividades para maquillar la angustia y no pensar en Tomás y en Ignacio, sus hijos menores, a quienes no veía desde 2016 debido a una prohibición de acercamiento por una falsa denuncia de abuso sexual en su contra.

Este Día del Padre, la situación es totalmente distinta. Por primera vez desde el inicio de la causa, almorzarán todos juntos: Pablo, sus tres hijos y sus padres. “Francisco y yo vamos a hacer unos ravioles de osobuco. Vamos a empezar temprano, hay que cocinar la carne y hacer la masa”, cuenta, unas horas antes, Tomás, el hijo del medio, de 24 años. Al igual que su padre, se muestra sorprendido: “Hace un año, yo no imaginaba posible este escenario, no me imaginaba teniendo un vínculo con mi papá, y hoy lo tengo. Si le preguntás a mis hermanos, te van a decir lo mismo: que este no era un escenario posible”, sintetiza el estudiante de abogacía.

“Hace un año, yo no imaginaba posible este escenario, no me imaginaba teniendo un vínculo con mi papá, y hoy lo tengo", cuenta Tomás Pilar Camacho

Su video viral y su posterior cambio de testimonio ante la Justicia fue lo que dio vuelta el tablero. El 19 de julio del año pasado, compartió por sus redes una grabación filmada por él mismo, en la que afirmó que la denuncia de abuso sexual que había realizado contra su padre cuando tenía 12 años era falsa y que había sido presionado por su madre, Andrea Vázquez, para hacerla. Incluso declaró que ella lo había orientado sobre cómo responder en los tests psicológicos que formaron parte de la causa, que llevó la carátula de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y que le valió a su padre casi tres años de prisión, pena que culminó en agosto de 2023, cuando fue absuelto por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

“Me enseñaron qué decir, qué no decir, qué dibujar. Ya sea en audiencias o en distintos contextos. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice”, relató Tomás en el video, donde también aclaró: “No fue una mentira inventada por mí, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre”.

Tomás Ghisoni dijo que la acusación hacia su padre era una mentira

El video generó un gran revuelo mediático y judicial. En paralelo, padre e hijo retomaron el contacto. Pocos meses después, Ignacio, el menor de los tres, que por entonces tenía 16 años y era el único que vivía con su madre, también se acercó a su padre, a tal punto que hoy vive con él. La revinculación no fue fácil, pero fue in crescendo. El último verano, los cuatro varones vacacionaron juntos. A su regreso, el ginecólogo obtuvo la confirmación de su absolución. Si bien ya había sido absuelto en 2023, su exmujer había apelado el fallo –en su carácter de particular damnificada y en representación de su su hijo menor– por lo que la causa continuó abierta hasta marzo de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó el recurso de queja y dejó firme el veredicto del tribunal.

Actualmente, a Vázquez se la investiga por el presunto delito de falso testimonio agravado por ser cometido en causa criminal en perjuicio del inculpado, su exmarido. La denuncia la realizó el fiscal de cámara Jorge Ariel Bettini y la lleva adelante el fiscal Eusebio Vaqueiro.

“Durante años, para poder seguir con mi vida, hice una especie de duelo de dos de mis hijos", se lamenta Ghisoni Pilar Camacho

“Yo no sabía que Tomás iba a hacer ese video. Sí, tiempo antes, él le había pedido a Fran que me pregunte si podíamos encontrarnos. Yo estaba reticente. La verdad es que no sabía cuál era su relación con la madre, si esto era una cosa armada. Cuando te han lastimado mucho, estás medio a la defensiva. Yo le dije que necesitaba acciones, no palabras. Y bueno, tiempito después él graba el video y me lo manda”, cuenta su padre durante una entrevista con LA NACION. En el living de su casa hay fotos de la infancia de los chicos; los tres comiendo choclo en la playa, Tomás con él esquiando, un retrato de Ignacio, entre otras. Hasta hace poco, estas imágenes eran parte de los últimos recuerdos que Pablo tenía de sus dos hijos menores, hoy de 24 y 17 años.

En cierta medida, destaca, no había perdido la fe de recuperar el vínculo, pero intentaba no hacerse ilusiones. “Durante años, para poder seguir con mi vida, hice una especie de duelo de dos de mis hijos. Tener hijos vivos que no podés ver, es decir, tener que hacer el duelo de alguien que está vivo, es complicadísimo, duele enormemente. A mí me ayudó mucho el psiquiatra que me atendió en la clínica psiquiátrica donde estuve detenido. Me llevaron ahí porque yo dije que, si me mandaban a la cárcel por algo que no había hecho, me iba a matar. Él me ha ayudado muchísimo a poder vehiculizar todo lo que sentía de una manera no tan tóxica”, cuenta.

Pablo Ghisoni con sus tres hijos, reunidos para cenar Gentileza Pablo Ghisoni

Un vínculo “en construcción”

Hoy, Pablo vive con Ignacio y sus otros dos hijos los visitan todos los fines de semana. A primera vista, pareciera como si la película hubiese sido rebobinada y los últimos 10 años no hubieran pasado. Pero tanto el padre como sus tres hijos sostienen que no es así: dicen que el vínculo entre ellos todavía está en construcción. “Es todo nuevo, nos estamos conociendo. La última vez que los había visto eran chicos, y ahora son adultos″, sostiene Pablo.

El efecto del paso del tiempo se le hizo especialmente visible el día que se reencontró con su hijo menor. “Yo cumplo el 8 de noviembre y mi hijo más grande, el 9. Entonces, Tomás nos dijo: ‘Quiero hacerles un regalo de cumpleaños a los dos’. Nos citó en un lugar. Cuando yo llego, lo saludo a Tomás, que ya estaba ahí, y él me dice: ‘Terminá de saludar al resto’. Al lado suyo estaba Nacho, y yo no lo reconocí. Hacía 10 años que no lo veía y que no tenía ningún contacto. Una vez que le mandé un mensaje, la mamá me hizo una denuncia de hostigamiento. Tenía contacto cero. Fue muy heavy. Lo abracé, me emocioné un montón. Él estaba duro”, recuerda.

"Al lado suyo estaba Nacho, y yo no lo reconocí. Hacía 10 años que no lo veía", recuerda Pablo Pilar Camacho

Al igual que la relación con Ignacio, la relación con Tomás también comenzó de a poco: primero con encuentros en un café, luego con almuerzos en su casa y festejos familiares. Pese a que él mismo tomó la iniciativa, Tomás afirma que retomar el vínculo con su padre no fue simple. En agosto del año pasado, a un mes de haber filmado el video, comentó a este medio que todavía le costaba llamarlo “papá”.

A Pablo también le resultó complicado volver a relacionarse con él. Ante la pregunta de si logró perdonarlo enseguida, el médico responde que no fue de inmediato, pero que tampoco le llevó mucho tiempo. Se había sentido especialmente dolido por las entrevistas en medios en las que Tomás había participado siendo ya mayor de edad, junto a su madre, donde el joven había hablado de él como un abusador.

“Me pongo un poco en su lugar, y la verdad es que me duele. Tanto él como su hermano tuvieron infancias destruidas. Imaginate lo que es haber acusado a tu padre y después enterarte o descubrir que tu madre te usó grotescamente. En el caso de Tomás, esto incluyó tener que cambiar públicamente de discurso. Hay que ser muy valiente para hacer eso”, dice.

Tomás, sentado a su lado, le responde: “Yo no lo tomé como un acto de valentía, sino como el acto que correspondía. Durante años, sostuve algo que en su momento creí que era verdad. Obviamente no fue fácil retractarme, así que quizás sí, tuve coraje. Sentí que era lo justo y que me tocaba abordar la realidad”, dice el hermano del medio, que actualmente vive solo en la Capital. Se muestra especialmente satisfecho con la manera en que volvió a relacionarse con su padre, con quien ahora, además de juntarse los fines de semana a almorzar, juega al tenis.

"Sentí que era lo justo y que me tocaba abordar la realidad”, dice Tomás Pilar Camacho

El vínculo, insisten ambos, está “en construcción”. El padre habla, por un lado, de la gran felicidad de haber recuperado a sus hijos y, por el otro, de “sentimientos encontrados”. “Hoy somos todos funcionales, pero si nos sacás una placa, ves la fractura. Cada uno tiene sus daños. Las cosas que nos han pasado no son fáciles para nadie. Tenemos que sanar; estamos en ese proceso. Creo que estamos todos conformes con cómo va saliendo”, concluye.