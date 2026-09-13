Día del Perdón: que es Yom Kipur, cuáles son las costumbres y el significado para los judíos

Yom Kipur es una celebración judía, también conocida como ”el día de la expiación", que marca el punto culminante de diez días dedicados al arrepentimiento, expiación y reconciliación.

En este 2026, la víspera se celebra desde el atardecer del domingo 20 de septiembre y se extiende hasta el lunes 21, día no laborable para la comunidad, según el calendario de feriados nacionales.

La comunidad judía celebra el día del perdón Reuters

Durante estas fechas, los integrantes de la comunidad judía se abstienen de trabajar y se dedican a los servicios religiosos en las sinagogas y a ceremonias como el Kol Nidrei, una oración que se considera una declaración de arrepentimiento colectivo.

Muchos judíos no observantes asisten a la sinagoga. En las ceremonias, los fieles suelen vestir ropa blanca o una prenda llamada kittel, que representa un sudario funerario, la vestimenta de los ángeles y la pureza del perdón. Este día obliga a una desconexión total del mundo exterior.

Costumbres típicas de la celebración del Yom Kipur

Para lograr la concentración extrema en la reflexión, rigen normas severas durante la jornada. La principal es el ayuno estricto, sin ingesta de alimentos ni bebidas. Se suspende todo hábito de higiene personal, como el baño, el lavado de dientes y cabello, o el uso de cremas y bálsamos.

Las restricciones alcanzan a la vestimenta, ya que no se pueden utilizar prendas de cuero y el rechazo a figuras de ostentación como joyas. Muchos fieles visten ropa blanca o un kittel para representar la pureza del perdón y la vestimenta de los ángeles. Tampoco se permiten las relaciones conyugales, los encuentros sociales, ni el uso de dispositivos electrónicos o automóviles en los sectores más observantes.

Cómo se saluda en el Día del Perdón

El saludo más común en Yom Kipur es “G’mar Chatima Tová”, que significa en hebrero “¡Que tengas un buen sello final!”. De esta forma, se desea que la persona sea inscrita o sellada para el bien en el “Libro de la Vida” y pedir que tenga bendiciones. En el judaísmo se cree que Dios lleva un registro celestial donde inscribe los nombres de las personas que serán bendecidas con vida y bienestar en el año venidero. Es una forma de desearle a otro perdón, reconciliación y vida bendecida para el futuro.

Durante más de 24 horas, los judíos se concentran en actividades de reflexión y jornadas de arrepentimiento colectivo cottonbro studio / Pexels

También se usa la expresión “Jatimá Tová”. Este tiene un significado similar “G’mar Chatima Tová”, puesto que se traduce a “Buena firma”. De esa forma, este saludo está relacionado con el deseo de perdón divino y reconciliación para el año que viene.

Por otro lado, los fieles judíos acostumbran decir “Tzom Kal” durante el Día del Perdón, que significa “un ayuno fácil”. Esto se debe a que ellos hacen 24 horas de ayuno durante esta celebración para expiar todos los pecados.

Las oraciones centrales y lecturas litúrgicas

Los judíos se dedican por completo a los servicios en las sinagogas durante este lapso, donde incluso asisten muchos no observantes. La liturgia comienza en la víspera con el Kol Nidrei, una oración que constituye una declaración de arrepentimiento colectivo por los errores del año anterior y en ella se revisan los votos de buenas acciones.

Yom Kipur - Las Costumbres Del Día Del Perdón Y Su Significado - Por El Rabino Moisés Chicurel

Durante el día, se desarrollan lecturas de la Torá, el texto que manifiesta la identidad religiosa del pueblo. La tradición marca la apertura del hejal (arca) en el templo y el sostenimiento de los rollos sagrados por dos rabinos o miembros elegidos de la comunidad. La congregación se une también en el Vidui, una confesión de pecados grupal y abierta, acompañada de golpes en el pecho como gesto de humildad ante los errores cometidos con uno mismo, el prójimo y Dios.

Fecha y tradiciones de la celebración

Yom Kipur se celebra el décimo día del mes llamado “Tishréi” (septiembre) dentro del calendario lunar judío. Se trata del primer mes del calendario hebreo moderno, que simboliza la creación del mundo.

El festejo del Yom Kipur se constituye en una serie de costumbres y tradiciones propias de la cultura judía. Durante este día, quienes lo celebran tienen absolutamente prohibidos los hábitos de higiene personal (aseo corporal, lavado de dientes, utilización de cremas y bálsamos), las relaciones conyugales, la comida y la bebida. Tampoco pueden vestir prendas de cuero ni joyas o vestimenta extravagante. La tradición del ayuno, una de las más llamativas, comienza en el ocaso y termina al anochecer de la noche siguiente.

Los feligreses se reúnen en las sinagogas para los servicios religiosos que tienen un sentido de arrepentimiento Anton Mislawsky / Unsplash

Además, uno de los principales rituales consiste en una oración conocida como “Kol Nidre”, que se recita antes de la puesta de sol y significa “todos los votos”, en lenguaje arameo. Se trata de una exposición pública de votos religiosos que realizan los practicantes durante el año precedente.

Para los judíos, el Yom Kipur es un día de reflexión profunda y una oportunidad de limpiar los errores cometidos durante el año anterior, analizando si se respetaron o no los votos recitados.