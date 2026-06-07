Día del Periodista: 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Periodista se celebra el 7 de junio de cada año en la Argentina, en recuerdo de la publicación del primer medio de prensa del país. Se trata de la Gazeta de Buenos Ayres, un símbolo del movimiento independentista liderado por la Primera Junta. Esta fecha tiene como objetivo reconocer la labor de todos los periodistas, quienes cumplen un rol fundamental para la difusión de información y libertad de expresión de la sociedad.

La primera edición de La Gazeta de Buenos Ayres BuenosAires.gob.ar

¿Por qué se celebra hoy el Día del Periodista en la Argentina?

El 7 de junio de 1810, luego de la Revolución de Mayo, cuando se emitió por primera vez la Gazeta de Buenos Ayres. Este periódico fue creado por Mariano Moreno, entonces secretario de la Primera Junta y tenía como objetivo difundir a la sociedad acerca de cualquier información y acontecimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se trataba de una gacetilla semanal que comunicaba también las ideas del movimiento independentista.

Diferentes figuras destacadas participaron de su elaboración y escritura, como es el caso de Manuel Alberti, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, Gregorio Funes, Pedro José Agrelo, Vicente Pazos Kanki, Manuel José García, Emiliano Medrano, Camilo Henríquez, Julián Álvarez, Bernardo Vélez y Manuel Antonio Castro. Juan José Paso, era el principal encargado de las publicaciones editoriales y notas de opinión.

Mariano Moreno creó la Gazeta de Buenos Ayres

En 1821, Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, decidió reemplazar este medio por el Registro Oficial. En 1938, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, jornada en la que se ideó conmemorar esta como el Día del Periodista. Seis años más tarde, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 12.908 que sancionaba esta efeméride de manera oficial.

Día Del Periodista en la Argentina

Frases para enviar en el Día del Periodista

Feliz Día del Periodista para quienes informan con compromiso, responsabilidad y dedicación constante.

Los periodistas son actores fundamentales de la vida democrática, porque acercan información relevante y ayudan a comprender los acontecimientos que impactan diariamente en la sociedad.

Un periodista es alguien que transforma hechos complejos en información accesible para todos.

En este día reconocemos el esfuerzo de quienes trabajan para mantener informada a la comunidad.

Agradecemos a todos los profesionales de la comunicación por su compromiso con la verdad.

El trabajo de los periodistas requiere investigación, análisis, capacidad crítica y una profunda responsabilidad frente al impacto que la información genera en la sociedad.

Este día es para celebrar la vocación de quienes buscan respuestas y acercan información.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por contribuir al acceso público a la información.

La importancia del trabajo de los periodistas se refleja en cada noticia verificada y difundida.

La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático.

Feliz Día del Periodista a quienes ejercen su profesión con ética y responsabilidad.

Una sociedad informada necesita periodistas capaces de investigar, contextualizar y comunicar hechos relevantes con rigor profesional y compromiso hacia la ciudadanía.

Los periodistas son observadores permanentes de la realidad social, política y cultural.

En este día celebramos a quienes hacen preguntas que ayudan a comprender mejor el mundo.

Un periodista es una voz que acerca información de interés público.

Agradecemos a todos los periodistas por su esfuerzo diario y dedicación constante.

El trabajo de los periodistas permite acercar diferentes perspectivas sobre los acontecimientos que marcan la actualidad.

Este día es para celebrar el valor de informar con responsabilidad.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por su aporte al debate público.

La importancia del trabajo de los periodistas trasciende la simple difusión de noticias.

La libertad de prensa favorece la transparencia y fortalece las instituciones democráticas.

Desde 1958 se celebra el Día del Periodista. Fuente: Canva

Feliz Día del Periodista para quienes convierten la búsqueda de información en una herramienta al servicio de la comunidad y del conocimiento colectivo.

Los periodistas son profesionales esenciales para interpretar y explicar hechos de relevancia social.

En este día destacamos la importancia de la información verificada y responsable.

Un periodista es quien busca comprender antes de comunicar.

Agradecemos a todos los trabajadores de prensa por su permanente compromiso informativo.

El trabajo de los periodistas exige preparación, criterio y responsabilidad profesional.

Este día es para celebrar la pasión por comunicar e informar.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por acercar hechos relevantes al público.

La importancia del trabajo de los periodistas radica en facilitar el acceso a información confiable.

La libertad de prensa permite que distintas voces encuentren espacios de expresión.

Informar con responsabilidad implica verificar datos, contextualizar acontecimientos y ofrecer herramientas para que las personas puedan comprender mejor la realidad que las rodea.

Feliz Día del Periodista a quienes hacen de la curiosidad una herramienta profesional.

Los periodistas son puentes entre los acontecimientos y la ciudadanía.

En este día valoramos a quienes ejercen la comunicación con profesionalismo.

Un periodista es alguien comprometido con la búsqueda permanente de información.

Agradecemos a todos los periodistas que trabajan para acercar información de calidad.

El trabajo de los periodistas ayuda a construir una sociedad más informada.

Este día es para celebrar a quienes investigan y comunican con dedicación.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por fomentar el acceso a la información.

La importancia del trabajo de los periodistas se aprecia especialmente en momentos de gran relevancia pública.

La libertad de prensa resulta indispensable para el intercambio libre de ideas y opiniones dentro de una comunidad democrática y plural.

Feliz Día del Periodista para quienes informan con seriedad y compromiso.

Los periodistas son protagonistas fundamentales en la construcción de ciudadanía informada.

En este día reconocemos la tarea de quienes trabajan detrás de cada noticia.

Un periodista es quien transforma preguntas en conocimiento compartido.

Agradecemos a todos los profesionales que fortalecen el derecho a la información.

El trabajo de los periodistas combina observación, análisis y capacidad comunicativa.

Este día es para celebrar el esfuerzo de quienes acercan información confiable.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por promover la circulación de información relevante.

La importancia del trabajo de los periodistas permite comprender procesos sociales complejos.

La libertad de prensa protege la diversidad de opiniones y perspectivas dentro de la esfera pública.

Feliz Día del Periodista a quienes contribuyen al conocimiento colectivo mediante su trabajo.

El periodismo cumple una función esencial al acercar información contrastada, contextualizada y relevante para que la ciudadanía pueda tomar decisiones con mayor conocimiento.

Los periodistas son profesionales comprometidos con la investigación y la comunicación.

En este día celebramos la dedicación de quienes trabajan para informar.

Un periodista es un observador atento de los cambios sociales.

Agradecemos a todos los comunicadores por su aporte diario a la sociedad.

El trabajo de los periodistas fortalece el acceso a información de interés público.

Este día es para celebrar la importancia de la comunicación responsable.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por impulsar el debate informado.

La importancia del trabajo de los periodistas se refleja en cada historia bien contada.

La libertad de prensa es una garantía esencial para la circulación libre de información.

El ejercicio periodístico requiere compromiso con los hechos, capacidad de análisis y una búsqueda constante de precisión para informar con responsabilidad.

Feliz Día del Periodista para quienes creen en el valor de una información rigurosa.

Los periodistas son actores clave en la construcción de una sociedad informada.

En este día destacamos la vocación de quienes dedican su vida a comunicar.

Un periodista es quien ayuda a comprender mejor la realidad cotidiana.

Agradecemos a todos los periodistas por su dedicación permanente.

El trabajo de los periodistas contribuye a acercar conocimiento a la sociedad.

Este día es para celebrar el compromiso con la información de calidad.

Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por su función informativa.

La importancia del trabajo de los periodistas se manifiesta en cada investigación seria.

La libertad de prensa favorece una ciudadanía más informada y participativa.

Informar con responsabilidad es una tarea que exige preparación, criterio profesional y un profundo respeto por el derecho de las personas a recibir información confiable.

Feliz Día del Periodista para quienes transforman la información en una herramienta de conocimiento y participación ciudadana.

Los periodistas son profesionales que ayudan a interpretar la actualidad mediante investigación, análisis y comunicación responsable, acercando información relevante a distintos sectores de la sociedad.

En este día reconocemos la dedicación de quienes trabajan para acercar información clara y precisa.

Un periodista es una persona comprometida con la búsqueda constante de hechos verificables.

Agradecemos a todos los periodistas que ejercen su profesión con responsabilidad y ética.

El trabajo de los periodistas permite visibilizar historias, procesos y acontecimientos que contribuyen a una mejor comprensión de la realidad social.

Este día es para celebrar la importancia de informar con rigor y compromiso.

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