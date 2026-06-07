Día del Periodista: 150 frases para enviar por WhatsApp
La jornada se dispuso en honor al primer medio de prensa del país, inaugurado a días de la evolución de Mayo
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El Día del Periodista se celebra el 7 de junio de cada año en la Argentina, en recuerdo de la publicación del primer medio de prensa del país. Se trata de la Gazeta de Buenos Ayres, un símbolo del movimiento independentista liderado por la Primera Junta. Esta fecha tiene como objetivo reconocer la labor de todos los periodistas, quienes cumplen un rol fundamental para la difusión de información y libertad de expresión de la sociedad.
¿Por qué se celebra hoy el Día del Periodista en la Argentina?
El 7 de junio de 1810, luego de la Revolución de Mayo, cuando se emitió por primera vez la Gazeta de Buenos Ayres. Este periódico fue creado por Mariano Moreno, entonces secretario de la Primera Junta y tenía como objetivo difundir a la sociedad acerca de cualquier información y acontecimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se trataba de una gacetilla semanal que comunicaba también las ideas del movimiento independentista.
Diferentes figuras destacadas participaron de su elaboración y escritura, como es el caso de Manuel Alberti, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, Gregorio Funes, Pedro José Agrelo, Vicente Pazos Kanki, Manuel José García, Emiliano Medrano, Camilo Henríquez, Julián Álvarez, Bernardo Vélez y Manuel Antonio Castro. Juan José Paso, era el principal encargado de las publicaciones editoriales y notas de opinión.
En 1821, Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, decidió reemplazar este medio por el Registro Oficial. En 1938, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, jornada en la que se ideó conmemorar esta como el Día del Periodista. Seis años más tarde, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 12.908 que sancionaba esta efeméride de manera oficial.
Frases para enviar en el Día del Periodista
- Feliz Día del Periodista para quienes informan con compromiso, responsabilidad y dedicación constante.
- Los periodistas son actores fundamentales de la vida democrática, porque acercan información relevante y ayudan a comprender los acontecimientos que impactan diariamente en la sociedad.
- Un periodista es alguien que transforma hechos complejos en información accesible para todos.
- En este día reconocemos el esfuerzo de quienes trabajan para mantener informada a la comunidad.
- Agradecemos a todos los profesionales de la comunicación por su compromiso con la verdad.
- El trabajo de los periodistas requiere investigación, análisis, capacidad crítica y una profunda responsabilidad frente al impacto que la información genera en la sociedad.
- Este día es para celebrar la vocación de quienes buscan respuestas y acercan información.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por contribuir al acceso público a la información.
- La importancia del trabajo de los periodistas se refleja en cada noticia verificada y difundida.
- La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático.
- Feliz Día del Periodista a quienes ejercen su profesión con ética y responsabilidad.
- Una sociedad informada necesita periodistas capaces de investigar, contextualizar y comunicar hechos relevantes con rigor profesional y compromiso hacia la ciudadanía.
- Los periodistas son observadores permanentes de la realidad social, política y cultural.
- En este día celebramos a quienes hacen preguntas que ayudan a comprender mejor el mundo.
- Un periodista es una voz que acerca información de interés público.
- Agradecemos a todos los periodistas por su esfuerzo diario y dedicación constante.
- El trabajo de los periodistas permite acercar diferentes perspectivas sobre los acontecimientos que marcan la actualidad.
- Este día es para celebrar el valor de informar con responsabilidad.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por su aporte al debate público.
- La importancia del trabajo de los periodistas trasciende la simple difusión de noticias.
- La libertad de prensa favorece la transparencia y fortalece las instituciones democráticas.
- Feliz Día del Periodista para quienes convierten la búsqueda de información en una herramienta al servicio de la comunidad y del conocimiento colectivo.
- Los periodistas son profesionales esenciales para interpretar y explicar hechos de relevancia social.
- En este día destacamos la importancia de la información verificada y responsable.
- Un periodista es quien busca comprender antes de comunicar.
- Agradecemos a todos los trabajadores de prensa por su permanente compromiso informativo.
- El trabajo de los periodistas exige preparación, criterio y responsabilidad profesional.
- Este día es para celebrar la pasión por comunicar e informar.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por acercar hechos relevantes al público.
- La importancia del trabajo de los periodistas radica en facilitar el acceso a información confiable.
- La libertad de prensa permite que distintas voces encuentren espacios de expresión.
- Informar con responsabilidad implica verificar datos, contextualizar acontecimientos y ofrecer herramientas para que las personas puedan comprender mejor la realidad que las rodea.
- Feliz Día del Periodista a quienes hacen de la curiosidad una herramienta profesional.
- Los periodistas son puentes entre los acontecimientos y la ciudadanía.
- En este día valoramos a quienes ejercen la comunicación con profesionalismo.
- Un periodista es alguien comprometido con la búsqueda permanente de información.
- Agradecemos a todos los periodistas que trabajan para acercar información de calidad.
- El trabajo de los periodistas ayuda a construir una sociedad más informada.
- Este día es para celebrar a quienes investigan y comunican con dedicación.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por fomentar el acceso a la información.
- La importancia del trabajo de los periodistas se aprecia especialmente en momentos de gran relevancia pública.
- La libertad de prensa resulta indispensable para el intercambio libre de ideas y opiniones dentro de una comunidad democrática y plural.
- Feliz Día del Periodista para quienes informan con seriedad y compromiso.
- Los periodistas son protagonistas fundamentales en la construcción de ciudadanía informada.
- En este día reconocemos la tarea de quienes trabajan detrás de cada noticia.
- Un periodista es quien transforma preguntas en conocimiento compartido.
- Agradecemos a todos los profesionales que fortalecen el derecho a la información.
- El trabajo de los periodistas combina observación, análisis y capacidad comunicativa.
- Este día es para celebrar el esfuerzo de quienes acercan información confiable.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por promover la circulación de información relevante.
- La importancia del trabajo de los periodistas permite comprender procesos sociales complejos.
- La libertad de prensa protege la diversidad de opiniones y perspectivas dentro de la esfera pública.
- Feliz Día del Periodista a quienes contribuyen al conocimiento colectivo mediante su trabajo.
- El periodismo cumple una función esencial al acercar información contrastada, contextualizada y relevante para que la ciudadanía pueda tomar decisiones con mayor conocimiento.
- Los periodistas son profesionales comprometidos con la investigación y la comunicación.
- En este día celebramos la dedicación de quienes trabajan para informar.
- Un periodista es un observador atento de los cambios sociales.
- Agradecemos a todos los comunicadores por su aporte diario a la sociedad.
- El trabajo de los periodistas fortalece el acceso a información de interés público.
- Este día es para celebrar la importancia de la comunicación responsable.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por impulsar el debate informado.
- La importancia del trabajo de los periodistas se refleja en cada historia bien contada.
- La libertad de prensa es una garantía esencial para la circulación libre de información.
- El ejercicio periodístico requiere compromiso con los hechos, capacidad de análisis y una búsqueda constante de precisión para informar con responsabilidad.
- Feliz Día del Periodista para quienes creen en el valor de una información rigurosa.
- Los periodistas son actores clave en la construcción de una sociedad informada.
- En este día destacamos la vocación de quienes dedican su vida a comunicar.
- Un periodista es quien ayuda a comprender mejor la realidad cotidiana.
- Agradecemos a todos los periodistas por su dedicación permanente.
- El trabajo de los periodistas contribuye a acercar conocimiento a la sociedad.
- Este día es para celebrar el compromiso con la información de calidad.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por su función informativa.
- La importancia del trabajo de los periodistas se manifiesta en cada investigación seria.
- La libertad de prensa favorece una ciudadanía más informada y participativa.
- Informar con responsabilidad es una tarea que exige preparación, criterio profesional y un profundo respeto por el derecho de las personas a recibir información confiable.
- Feliz Día del Periodista para quienes transforman la información en una herramienta de conocimiento y participación ciudadana.
- Los periodistas son profesionales que ayudan a interpretar la actualidad mediante investigación, análisis y comunicación responsable, acercando información relevante a distintos sectores de la sociedad.
- En este día reconocemos la dedicación de quienes trabajan para acercar información clara y precisa.
- Un periodista es una persona comprometida con la búsqueda constante de hechos verificables.
- Agradecemos a todos los periodistas que ejercen su profesión con responsabilidad y ética.
- El trabajo de los periodistas permite visibilizar historias, procesos y acontecimientos que contribuyen a una mejor comprensión de la realidad social.
- Este día es para celebrar la importancia de informar con rigor y compromiso.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por fortalecer el acceso a información confiable.
- La importancia del trabajo de los periodistas se refleja en cada cobertura realizada con profesionalismo.
- La libertad de prensa favorece el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la vida democrática.
- Feliz Día del Periodista a quienes investigan, verifican y comunican con responsabilidad frente a una realidad cada vez más compleja y cambiante.
- Los periodistas son observadores atentos que ayudan a contextualizar los acontecimientos de interés público.
- En este día celebramos a quienes trabajan para acercar distintas miradas sobre la actualidad.
- Un periodista es quien busca respuestas para compartir conocimiento con la sociedad.
- Agradecemos a todos los profesionales de la comunicación por su dedicación diaria.
- El trabajo de los periodistas exige capacidad crítica, responsabilidad y una permanente búsqueda de información contrastada para garantizar contenidos de calidad.
- Este día es para celebrar la vocación de quienes informan con honestidad.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por promover una ciudadanía informada.
- La importancia del trabajo de los periodistas contribuye a fortalecer el debate público.
- La libertad de prensa representa una garantía fundamental para la circulación libre de información.
- Feliz Día del Periodista para quienes dedican su esfuerzo a comprender y explicar los acontecimientos que impactan en la vida de millones de personas.
- Los periodistas son piezas fundamentales en la construcción de una sociedad mejor informada.
- En este día valoramos el trabajo constante de quienes investigan y comunican.
- Un periodista es alguien que convierte datos dispersos en información significativa.
- Agradecemos a todos los periodistas por contribuir al derecho de acceso a la información.
- El trabajo de los periodistas ayuda a acercar hechos relevantes mediante procesos de investigación, análisis y comunicación desarrollados con profesionalismo y responsabilidad.
- Este día es para celebrar la búsqueda permanente de la verdad y el conocimiento.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por su aporte a la transparencia.
- La importancia del trabajo de los periodistas se observa en cada información verificada.
- La libertad de prensa permite la coexistencia de diversas voces y perspectivas.
- Feliz Día del Periodista a quienes ejercen una profesión esencial para el funcionamiento de sociedades abiertas y democráticas.
- Los periodistas son comunicadores comprometidos con acercar información de interés colectivo.
- En este día reconocemos la labor de quienes informan incluso en contextos difíciles.
- Un periodista es un profesional que combina observación, análisis y capacidad comunicativa.
- Agradecemos a todos los trabajadores de prensa por su compromiso permanente.
- El trabajo de los periodistas requiere adaptarse a nuevos desafíos tecnológicos sin perder el compromiso con la verificación y la calidad informativa.
- Este día es para celebrar el esfuerzo de quienes investigan cada historia.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por fomentar la circulación de información relevante.
- La importancia del trabajo de los periodistas fortalece la comprensión de temas complejos.
- La libertad de prensa constituye una condición indispensable para la pluralidad informativa.
- Feliz Día del Periodista para quienes entienden que informar también implica asumir una gran responsabilidad social frente a la audiencia.
- Los periodistas son profesionales que contribuyen a acercar conocimiento y contexto sobre los acontecimientos cotidianos.
- En este día destacamos la importancia de una comunicación basada en hechos verificables.
- Un periodista es quien busca comprender profundamente antes de informar.
- Agradecemos a todos los periodistas por su valioso aporte a la sociedad.
- El trabajo de los periodistas permite conectar a las personas con información relevante que ayuda a interpretar mejor la realidad contemporánea.
- Este día es para celebrar la dedicación de quienes comunican con profesionalismo.
- Destacamos el valor de los periodistas en la sociedad por impulsar el acceso al conocimiento.
- La importancia del trabajo de los periodistas se mantiene vigente en todos los contextos.
- La libertad de prensa favorece una ciudadanía crítica, participativa e informada.
- Informar con responsabilidad exige contrastar fuentes, contextualizar datos y comunicar hechos de manera clara para favorecer una mejor comprensión pública.
- El periodismo contribuye a acercar información necesaria para comprender los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan las comunidades.
- La búsqueda rigurosa de información constituye uno de los pilares fundamentales del ejercicio periodístico responsable y comprometido con la sociedad.
- Comunicar con precisión requiere preparación, criterio profesional y una permanente actualización frente a los desafíos del entorno informativo actual.
- La labor periodística ayuda a transformar hechos complejos en contenidos accesibles para distintos públicos.
- Cada noticia verificada representa un aporte importante para la construcción de conocimiento colectivo.
- El compromiso con la información de calidad fortalece la confianza entre medios y audiencias.
- Informar implica asumir la responsabilidad de comunicar hechos con precisión y contexto.
- La tarea periodística permite acercar perspectivas diversas sobre acontecimientos relevantes.
- El acceso a información confiable resulta fundamental para la participación ciudadana.
- La comunicación responsable contribuye al fortalecimiento de sociedades más informadas y conscientes.
- Investigar, analizar y comunicar son acciones esenciales dentro del ejercicio profesional del periodismo.
- La información verificada permite comprender mejor los desafíos y oportunidades de cada época.
- El periodismo acompaña los cambios sociales mediante la observación y el análisis permanente.
- La búsqueda de respuestas impulsa gran parte del trabajo cotidiano de los periodistas.
- Comunicar hechos con claridad favorece una mejor comprensión de la realidad.
- El periodismo representa una herramienta valiosa para acercar conocimiento a la comunidad.
- Informar con responsabilidad fortalece la calidad del debate público.
- La investigación periodística permite profundizar en temas de interés social.
- El acceso a información precisa beneficia a toda la ciudadanía.
- La comunicación profesional exige compromiso, preparación y responsabilidad.
- El periodismo ayuda a conectar acontecimientos con contexto y análisis.
- La información de calidad sigue siendo un recurso fundamental para la sociedad.
- Comunicar con ética fortalece la credibilidad y el valor de la profesión periodística.
- El trabajo periodístico contribuye diariamente a construir una sociedad más informada, participativa y consciente de los acontecimientos que influyen en su presente y futuro.
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