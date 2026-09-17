Día del Profesor: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Profesor se celebra cada 17 de septiembre en la Argentina, en recuerdo de José Manuel Estrada en el aniversario de su fallecimiento. El docente, escritor y político se convirtió en un referente de la educación gracias a sus aportes a la materia. La jornada busca también reconocer la figura de estos profesionales.

¿Por qué se celebra hoy?

José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires. Obtuvo una gran influencia de su familia acerca de la formación académica y la ilustración. Estudió periodismo y al recibirse dirigió junto a su hermano Santiago el periódico La Guirnalda. Interesado por los libros, fundó el Círculo Literario, un colectivo orientado a estudiar la historia del país.

José Manuel Estrada: un referente indiscutido de la educación argentina Hugo Mouján

Fue nombrado director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires con tan solo 23 años. Realizó un curso de historia de 30 volúmenes en la Escuela Normal de Profesores, trabajo que le inspiraría a escribir Lecciones de la Historia Argentina. En 1876, fue nombrado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires por Nicolás Avellaneda.

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ocupó el cargo de titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y jefe del Departamento de Escuelas. Fue gracias a sus aportes a la educación que fue electo diputado de Buenos Aires por el partido de la Unión Católica. Sin embargo, decidió retirarse a Paraguay donde vivió los últimos años de su vida hasta fallecer el 17 de septiembre de 1894.

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