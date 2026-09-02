Cuándo cae el Día del Profesor en septiembre 2026 en la Argentina

Cada 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor en la Argentina, en honor al fallecimiento de José Manuel Estrada, profesor, escritor y político argentino recordado por sus aportes a la educación del siglo XIX.

Los alcances del festejo por el Día del Profesor en la Argentina Unsplash

Pese a que la fecha homenajea a todos los trabajadores que se desempeñan como profesores en los niveles secundario y universitario, es necesario aclarar que no es un feriado, ni día no laborable para el sector educativo.

Por lo tanto el festejo va a acompañado de la rutina habitual con dictado de clases para los estudiantes, como en cualquier jornada del ciclo lectivo.

Cabe aclarar que en el noveno mes del año, el sector educativo cuenta con otra celebración, correspondiente al 11 de septiembre, Día del Maestro, cuya jornada suele ser un día no laborable para el nivel educativo primario. Asimismo, el 21 de septiembre se festeja el Día del Estudiante. Durante esta fecha, las instituciones educativas secundarias y universitarias cierran sus puertas. Es así que los alumnos de estos niveles aprovechan la jornada y el inicio de la Primavera para celebrar al aire libre.

Cuándo cae el Día del Profesor en septiembre 2026

Fecha: jueves 17 de septiembre

La fecha exacta del Día del Profesor GAES - GAES

Por qué en el Día del Profesor se homenajea a Juan Manuel Estrada

Nacido el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires, Estrada se crió en el seno de una familia muy interesada por la formación académica y cultural. En su juventud, estudió periodismo y dirigió el periódico La Guirnalda con su hermano Santiago.

Con una gran orientación hacia la literatura, a los 22 años, creó, junto a Lucio Mansilla, el Círculo Literario, destinado al estudio de la historia argentina.

En 1865, fue convocado por Luis José de la Peña, el director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, para dictar un curso de 30 lecciones sobre la historia argentina en la Escuela Normal de Profesores. Gracias al éxito de estas clases, publicó Lecciones de la Historia Argentina.

A partir del pedido del entonces presidente, Nicolás Avellaneda, ocupó el cargo de rector del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1876.

Estrada era católico y deseaba difundir los valores de la religión. Entonces, en 1880, volvió a lanzar la Revista Argentina con un enfoque cristiano. Además, promovía que la escuela pública sea católica, razón por la cual llegó a enemistarse con Leandro N. Alem.

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento fue nombrado titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y jefe del Departamento de Escuelas, y en 1873 fue electo diputado de Buenos Aires por el partido de la Unión Católica.

Estrada falleció el 17 de septiembre 1894, a los 52 años. Sus restos fueron trasladados al Buenos Aires y actualmente descansan en el cementerio de Recoleta.