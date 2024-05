Día del Trabajador: por qué se celebra hoy, 1° de mayo

Escuchar

El Día del Trabajador o el Día del Trabajo se celebra cada año el 1° de mayo en la Argentina y varios países del mundo. Esta jornada rinde homenaje a las luchas por los derechos de los trabajadores. Especialmente se recuerda a aquellos que sufrieron una sangrienta represión durante la masacre de la fábrica McCornick, que ocurrió en el año 1886 en Estados Unidos.

Es así que esta fecha propone reflexionar sobre las condiciones a las que se enfrentan todos los trabajadores y recordar la importancia del cumplimiento de sus derechos, como las jornadas de ocho horas, la formalización y los aportes jubilatorios.

¿Cómo se originó el Día del Trabajador?

Ilustración del conflicto de Haymarket Archivo

En 1886, la ciudad de Chicago fue el escenario de decenas de protestas por parte de los trabajadores del sector obrero, quienes exigían que se los reconozcan como tal y que se mejoren sus contratos, en un tiempo en que las jornadas laborales promediaban entre 12 y 18 horas diarias.

A fines de abril comenzó a popularizarse el lema: “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”. El grupo que lideraba estos reclamos era la “Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo). Sin embargo, los empresarios a cargo de las fábricas ignoraban sus demandas, lo que derivó en una huelga masiva que contó con la adhesión de más de 5000 trabajadores.

En consecuencia, el 1° de mayo de 1886, sus empleados salieron a manifestarse a la puerta de las instalaciones. Ante esto, la empresa acudió a la policía, que reprimió con disparos, lo que provocó decenas de muertos y heridos. A pesar de la brutal respuesta de las fuerzas armadas, los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo para luchar por sus derechos, pero se repitió la salvaje respuesta policial y sus trágicas consecuencias.

Los conflictos escalaron hacia el 4 de mayo, cuando se produjo la llamada Revuelta de Haymarket, que dejó varios muertos, tanto de la policía como de los manifestantes, además de que se detuvieron a decenas de trabajadores: cinco de los cuales fueron ejecutados, por lo que hoy se los recuerda como los Mártires de Chicago.

Estos hechos tuvieron gran repercusión internacional y causaron múltiples cuestionamientos desde diferentes sectores de trabajo alrededor del mundo. De este modo, en 1919, se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual estableció de manera obligatoria el cumplimiento de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.

Aunque este evento marcó en materia laboral a todo el mundo, paradójicamente el Día del Trabajador no se conmemora el 1° de mayo en Canadá y Estados Unidos. Si bien ambos país fueron determinantes en el reclamo que derivó en la popular fecha, allí tienen el Labor Day, que se celebra el primer lunes de septiembre.

El Día del Trabajador en la Argentina

En la Argentina suele haber movilizaciones por el Día del Trabajador Prensa Obrera

En la Argentina la fecha fue celebrada por primera vez en 1890. Luego, el 28 de abril de 1930, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen instituyó formalmente la fecha como Fiesta del Trabajo en todo el territorio de la Nación. Todos los años se acostumbra realizar actos y manifestaciones que conmemoran las luchas y los derechos conseguidos por todos los sectores trabajadores.

En el país, esta jornada es considerada por ley como un feriado nacional inamovible. En 2024, este día cae miércoles, por lo que muchas actividades estarán de receso, mientras que otras tendrán un funcionamiento reducido. Al ser un día asueto para todo el territorio argentino, de acuerdo a la Ley 20.744 del Régimen de Contrato de Trabajo, todos los empleados deben recibir la remuneración normal por este día, a pesar de no trabajar, mientras que aquellos que deban asistir a sus puestos deben cobrar el doble de una jornada habitual.

