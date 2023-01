Día internacional en memoria del Holocausto: lanzan la campaña #WeRemember y habrá un acto en el Museo

escuchar

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, sancionado por las Naciones Unidas, en recordación de la fecha en la que los Aliados llegaron al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, que formó parte de la llamada “Solución Final” creada por Adolf Eichmann. “Ese símbolo de esa llegada y el encuentro con el horror fue la efeméride elegida para esta recordación”, cuenta el Director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum.

Este año, con motivo de un nuevo Día en Memoria del Holocausto, el Museo y el Congreso Judío Latinoamericano lanzaron la campaña #WeRemember, o #Recordemos, para recordar a las seis millones de víctimas judías del Holocausto, entre otros grupos perseguidos, como los Testigos de Jehová, los gitanos, los homosexuales y los opositores políticos, para generar conciencia contra la discriminación en todas sus formas y construir un mundo sin odio.

Además de la campaña #Recordemos, habrá un acto en el Museo, este viernes 27 de enero a las 10.30. El evento contará con el testimonio de un sobreviviente del Holocausto.

“Pensar en el Holocausto es también pensarnos a nosotros mismos como personas con prejuicios y personas que tienen la capacidad de violentar, deshumanizar, agredir, atacar. En ese sentido, somos todos responsables: individuos, grupos sociales-civiles y, principalmente, el Estado. Somos responsables de que la educación nos ayude a apuntalar a una sociedad para que no caiga en discursos de odio. Discursos que luego puedan evolucionar hacia formas más violentas y más dramáticas. Para este fin la concientización debe ser permanente. No debemos dar por sentado que hay garantías de que esto no va a volver a ocurrir”, expresa Karszenbaum al ser consultado por LA NACION sobre cuáles son los fundamentos principales para que el “Nunca Más” realmente se haga presente.

El objetivo de #WeRemember es seguir construyendo tanto una memoria colectiva como una consciencia colectiva. Recordar y hacer recordar. “No solo participamos, sino que nuestra participación hace reflexionar a otros”, señala Claudio Epelman, el Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. Y agrega: “El Holocausto no comenzó en Auschwitz sino que el inicio fue cuando lograron convertirnos en ‘extraños entre nosotros’, ese fue el inicio de la discriminación y allí es donde hay que combatir, logrando un reconocimiento tanto a las singularidades como a las pluralidades”.

Para lograr ese reconocimiento, desde la organización, ubicada en la calle Montevideo 919, reciben visitas de alumnos tanto para recibir capacitaciones como para recorrer la muestra renovada que reabrió sus puertas a principios de 2020. “Queremos destacar la tarea y la labor de los docentes no solo de las áreas de humanidades, sino de distintas áreas que crecientemente van tomando no solamente interés en trabajar esta temática en el aula o en traer a grupos a sus alumnos al museo sino en gestionar proyectos innovadores de transmisión”, remarcó el director del Museo.

Testimonio

Mónica Dawidowicz nació en el gueto de Lida (Bielorrusia), en el invierno de 1941, en el sótano de una casa donde vivían junto con otras familias. “Mis padres entendieron que en ese lugar y en esas condiciones no podían proteger a sus hijas. Me entregaron a la familia Shipula, una familia católica, polaca, humilde y con la que yo viví hasta el final de la guerra. Ellos me bautizaron como Irina Shipula. Pasé a ser una niña polaca”, recuerda Dawidowicz, en diálogo con LA NACION.

Finalmente, tras el fin de la guerra, un familiar lejano pudo saber que Mónica había sobrevivido y, en 1947, logró traerla clandestinamente a la Argentina, donde se estableció, formó su familia y vive hasta el día de hoy, dando testimonio de lo ocurrido y contribuyendo a difundir un mensaje contra el odio.

“La educación y las políticas públicas son el centro fundamental del ‘Nunca más’, y, en mi opinión, las segundas deben ser contundentes y contener muchos no. Como por ejemplo, el no a la discriminación.”, expresa Mónica a LA NACION y concluye: “Por lo general, no miramos que es lo que hacemos nosotros mismos”.

“Somos la última generación que tendrá el privilegio de escuchar de primera mano a los sobrevivientes y sus historias. Por eso tenemos la responsabilidad no solamente de hacerlo sino de recordar sus palabras y experiencias y compartirlas con las próximas generaciones, para que el horror no se repita nunca más. Ese es el espíritu de la campaña #WeRemember”, declaró Epelman.

Por su parte, Jonathan Karszenbaum reflexiona: “El recuerdo es una acción que simbólicamente la tenemos en estos días de recordación pero también nos debería convocar a comprometernos cada vez mas con llevar adelante la divulgación de esta temática, la concientización de las sociedades y hacer nuestro pequeño aporte desde el lugar que nos toque para construir un mundo mejor. Sin dudas, es el mejor homenaje que les podemos rendir a las victimas del Holocausto, poder transformar una tragedia tan brutal en fuentes de aprendizaje para nuestra sociedad”.