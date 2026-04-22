Llega la lluvia de meteoros “Líridas”: a qué hora ver en la Argentina hoy

Esta noche se puede ver la lluvia de meteoros Líridas, un fenómeno por el cual el cielo se llena de estrellas fugaces. Este se da las últimas semanas de abril cada año, con su pico de actividad entre el 22 y 23 de abril. En ese sentido, los fanáticos de la astronomía se preguntan a qué hora es posible verla desde la Argentina.

Según informaron fuentes del equipo de divulgación del Planetario Galileo Galilei a LA NACION, podrá observarse desde nuestro país, pero “solo de manera parcial y principalmente desde el norte del país, ya que es un fenómeno que favorece al hemisferio norte”. “En lugares como Buenos Aires, la visibilidad será muy baja o prácticamente nula, por lo que no es un fenómeno destacado para nuestra región”, agregaron.

Todo lo que hay que saber para ver la lluvia de meteoros Líridas desde la Argentina NASA

“Desde Buenos Aires, a eso de la una de la mañana comenzará a asomar, por el noroeste, el radiante [el punto en el cielo desde donde parecen provenir las Líridas]. Pero al estar tan cerca del horizonte la observación será casi imposible. El mejor horario para observarlo es entre las 4 y 4.30, cuando el radiante alcanza su mayor altura. La vista debe dirigirse hacia el punto cardinal norte y, en ese horario, el radiante se encontrará a unos 23° de altura respecto del horizonte", se informó a este medio.

Para intentar verla, es fundamental ubicarse en zonas alejadas de la contaminación lumínica de las ciudades y observar el cielo a simple vista en dirección norte.

Qué es la lluvia de meteoros Líridas

De acuerdo al sitio oficial de la NASA, la lluvia de meteoros Líridas, que alcanza su punto máximo a finales de abril, es “una de las lluvias de meteoros más antiguas que se conocen”. El primer avistamiento registrado data del año 687 a. C. y fue realizado por los chinos.

Los meteoros provienen de partículas remanentes de cometas y fragmentos de asteroides. Cuando los cometas orbitan alrededor del Sol, dejan una estela de polvo a su paso. Cada año, la Tierra atraviesa estas estelas de escombros, lo que permite que los fragmentos choquen con nuestra atmósfera, donde se desintegran y crean estelas de fuego y colores en el cielo. Los fragmentos de desechos espaciales que interactúan con nuestra atmósfera para crear las Líridas provienen del cometa C/1861 G1 Thatcher, descubierto el 5 de abril de 1861 por A. E. Thatcher.

El radiante de la lluvia de meteoros Líridas

Su radiante se encuentra cerca de la constelación de Lyra, que le da el nombre a este suceso astronómico. Parecen irradiar desde la zona cercana a la estrella Vega, la más brillante de esta constelación.

Las Líridas son conocidas por sus meteoros rápidos y brillantes, puesto que pueden alcanzar hasta 100 meteoros por hora. En general, se pueden observar entre 10 y 20 meteoros por hora durante su máxima actividad.

Recomendaciones para ver la lluvia de meteoros Líridas

1 Consultar el pronóstico del tiempo local

Es necesario confirmar que habrá las condiciones adecuadas para la noche de observación de lluvia de meteoros. El mejor momento para ver este evento es a partir de la medianoche.

2 Buscar un lugar apartado para observar

Para ver una lluvia de estrellas, es necesario alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades BBC Mundo

Debe ser lejos de las luces de la ciudad. Una vez en el lugar óptimo, los ojos pueden tardar de 15 a 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad. Evitar el uso de linternas o luces blancas intensas que puedan afectar la adaptación visual nocturna.

3 Vestirse de acuerdo al clima

Es importante asegurarse de estar cómodo y acorde al clima, especialmente si se planea estar afuera por mucho tiempo. En ese sentido, se sugiere llevar una manta o una silla cómoda.

4 Observar el cielo

Una vez encontrado el sitio de observación, lo mejor es tumbarse en el suelo y mirar al cielo. Lo recomendable es encontrar el radiante del cometa de donde se originan los meteoritos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros se verán. Para encontrarlo, se puede usar una aplicación de astronomía con un mapa interactivo.

5 Tener paciencia y tiempo

Se debe esperar al menos 30 minutos para que los ojos se ajusten a la oscuridad y luego hay que dedicar al menos una hora o más a la observación para aumentar las chances de ver meteoros.