Buscan a dos niñas de 13 años que desaparecieron en Villa Devoto

Dos niñas de 13 años desaparecieron este martes en Villa Devoto. Las adolescentes, identificadas como Martina S. y Sofía D.C. asistieron al colegio y, a la salida de su clase de gimnasia, no volvieron a ser vistas. Se cree que se dirigieron hacia Ciudadela y su familia las busca desesperadamente.

Las jóvenes asistieron al Colegio Presencia en Gualeguaychú 3174. Luego, fueron al club residencial, donde practican gimnasia como una actividad escolar. Allí se encontraba la mamá de Sofía, que había pasado a buscarla esa tarde.

Sin embargo, entre las 15 y las 16, las jóvenes desaparecieron. Por el momento se desconoce la vestimenta de ambas, pero sí se sabe que, previo a desaparecer, tenían el uniforme del colegio, que consiste de una remera blanca y una pollera azul.

Algunos indicios de la investigación harían creer que las adolescentes se escaparon de la institución y planeaban ir hacia Ciudadela. Durante la cursada, habían consultaron entre sus compañeros y docentes cómo llegar a la localidad del partido de Tres de Febrero desde Plaza Arenales, que está delimitada por las calles Bahía Blanca, Mercedes, Nueva York y Pareja.

La hipótesis que se evalúa por estas horas es que ambas se habrían trasladado desde Devoto hasta Liniers y, luego, a Ciudadela en el tren Sarmiento.

Una de ellas tiene el celular activo, donde responde ocasionalmente a uno de sus familiares. Sin embargo, se desconoce si quien responde es la menor de edad u otro involucrado, ya que en los mensajes aseguró estar con un grupo de amigos, aunque no brindó detalles.

La familia realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 11-B e interviene la Fiscalía N°37 en lo Criminal y Correccional.