El mejor y el peor lugar para nacer: cómo la provincia natal condiciona las infancias y las oportunidades de los niños argentinos

El kilómetro cero de cada individuo puede marcar la diferencia. No es lo mismo nacer en Buenos Aires, en la Patagonia o en el Norte. Las oportunidades relativas al lugar en el que un chico nace y crece amplificarán o reducirán la brecha socioeconómica y las posibilidades futuras.

Así surge de un nuevo informe presentado por Unicef Argentina, en el que se lanzó una herramienta de medición que la organización considera clave para la elaboración de políticas públicas, puntualmente para identificar las vulnerabilidades de la infancia en cada territorio.

Esa herramienta se llama Índice Provincial de Niñez (IPC) y reúne en una sola medida información sobre cuatro dimensiones centrales de la niñez: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Para trazar el diagnóstico, Unicef utilizó cifras oficiales publicadas por cada jurisdicción.

Brechas territoriales

De acuerdo con los resultados, la Argentina es un país con diferencias provinciales muy marcadas: las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires presentan las condiciones más favorables para la infancia, mientras que en el otro extremo se concentran principalmente jurisdicciones del norte del país.

El Índice se expresa en una escala que varía entre el 0 y el 1, donde valores más altos indican mejores condiciones relativas. El promedio del total del país fue de 0,63 puntos. Tierra del Fuego (0,82 puntos), la Ciudad de Buenos Aires (0,8), Neuquén (0,76), Chubut (0,73) y Río Negro (0,72) son las jurisdicciones que mejor puntaje obtuvieron en esta medición. En el otro extremo, las provincias que peor se ubicaron en el ranking fueron Formosa (0,34), Chaco (0,43), Misiones (0,52), Corrientes (0,53) y Santiago del Estero (0,56).

Formosa fue la provincia peor ubicada en el ranking, con 0,34 puntos Archivo

“Los resultados más recientes muestran una persistencia de brechas territoriales”, dice el informe. “El lugar donde una niña o niño vive continúa asociado con diferencias considerables en sus condiciones materiales, sus oportunidades educativas, sus resultados sanitarios y las situaciones de violencia. Conocer qué lugar ocupa cada jurisdicción en esa escala sobre condiciones de vida de chicas y chicos es importante; comprender por qué ocupa ese lugar es lo que permite comenzar a modificarlo”, afirmó el especialista en Inclusión y Monitoreo de Unicef Argentina, Sebastián Waisgrais.

“Argentina enfrenta un desafío estructural en materia de condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes: se expresa tanto en la falta de ingresos como en privaciones de derechos fundamentales como las condiciones materiales de vida, la educación, la salud y la protección”, se detalla en el informe “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia”, que explora cómo viven niñas, niños y adolescentes en todas las provincias del país.

“Los resultados más recientes muestran una persistencia de brechas territoriales”, dice el informe

El documento analiza aspectos clave para su desarrollo, como las condiciones socioeconómicas, la situación de la educación, de la salud y del embarazo de niñas menores de 15 años, un fenómeno que puede estar asociado a contextos de violencia y vulneración de derechos, se explica.

Condiciones materiales según provincia

En cuanto a las condiciones materiales, se elaboró el índice con base en estadísticas oficiales sobre las siguientes cuestiones: ingreso per cápita familiar; pobreza extrema y pobreza estructural. La media nacional fue de 0,67. Las jurisdicciones que mejor se ubicaron fueron la Ciudad de Buenos Aires (0,88), Tierra del Fuego (0,83), Neuquén (0,81), Río Negro (0,78) y Santa Cruz (0,76). Y las que peores condiciones ofrecen a sus niños y niñas fueron Chaco (0,42), Corrientes (0,54), Santiago del Estero (0,54), Catamarca (0,57) y Entre Ríos (0,58).

En cuanto a las condiciones materiales, la Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción mejor posicionada Santiago Filipuzzi - LA NACION

En cuanto al índice vinculado a la educación, se consideraron estadísticas oficiales sobre asistencia escolar, calidad educativa y acceso a tecnologías de la información y la comunicación social (TIC, fundamentalmente acceso o no a una computadora). La media nacional dio 0,48. Las mejores condiciones las tienen los niños y las niñas que viven en CABA (0,76) y en Tierra del Fuego (0,76), y les siguen los de La Rioja (0,57), Córdoba (0,55) y Río Negro (0,54). El peor punto de partida lo tienen quienes viven en Formosa (0,26), Chaco (0,27), Santiago del Estero (0,30), Misiones (0,33) y Tucumán (0,37).

Salud y violencia

La situación respecto de la salud se evaluó en base a estadísticas sobre bajo peso al nacer, mortalidad infantil y vacunación. La media nacional fue de 0,51. El panorama también plantea escenarios provinciales muy distintos: las mejores posiciones las ocupan quienes viven en Neuquén (0,76), Tierra del Fuego (0,72), Jujuy (0,712), Chubut (0,711) y Mendoza (0,64). La ciudad de Buenos Aires se ubicó en el puesto número 9, con un índice de 0,6. Y las peores condiciones se encuentran en Formosa (0,27), Corrientes (0,35), Chaco (0,36), Santa Fe (0,45) y Misiones (0,47).

En cuanto a la dimensión violencia, la única estadística analizada fue la de embarazo de niñas menores de 15 años. La media nacional fue de 0,85. Las jurisdicciones con mejores estadísticas fueron La Pampa (0,98), la Ciudad de Buenos Aires (0,97), Tierra del Fuego (0,96), Chubut (0,96) y Santa Cruz (0,92). Y las peores condiciones se registran en Formosa (0,26), Misiones (0,6), Chaco (0,68), Salta (0,74) y Corrientes (0,77).

Caso chubut

El informe se presentó desde la provincia de Chubut, una de las que mejor puntaje obtuvo y que mejor evolución de estos indicadores mostró, al analizar cómo evolucionaron las condiciones de la infancia cuando se analiza en este mismo documento una evolución de los datos entre 2016 a 2025. “Chubut se ubica por encima del promedio nacional en las cuatro dimensiones del IPN. La brecha positiva es especialmente marcada en salud y en violencia. La provincia también supera al promedio nacional en condiciones materiales y educación, aunque con menores ventajas relativas”, se señala.

El nuevo informe se actualizará anualmente y permitirá a cada provincia monitorear la evolución de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en su territorio Pilar Camacho

Según explicaron las autoridades, este informe (esta es la primera edición) se actualizará anualmente y permitirá a cada provincia monitorear la evolución de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en su territorio. “Como parte de esta iniciativa, Unicef convoca a los gobiernos provinciales a firmar el Compromiso por la niñez y la adolescencia, con el fin de dejar plasmada la voluntad de cada jurisdicción de priorizar la agenda de la niñez y lograr mejoras en los indicadores que reúne el documento”, se explica en el informe.

“Basado en datos oficiales, este nuevo informe ofrece una mirada integrada sobre las desigualdades territoriales que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en las provincias argentinas, y permite reconocer en qué áreas se registran avances y cuáles requieren esfuerzos adicionales. De esta manera, puede constituir un insumo para orientar la política pública”, explicó el representante de Unicef en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.