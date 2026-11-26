Es una de las grandes preguntas sin respuesta que se hacen las familias que tienen un hijo con alguna discapacidad: ¿Qué va a ser de él o de ella cuando sus padres ya no estén para cuidarlo o cuidarla? También es un dilema que aqueja a los hermanos. Sin embargo, estas preocupaciones no forman parte de los programas de los gobiernos que abordan la discapacidad ni tampoco forman parte del debate social.

En cambio, tal como advierte un estudio realizado por una organización que desde hace más de 20 años trabaja en el abordaje de la discapacidad, la falta de respuestas institucionales para la vida adulta de estas personas constituye un enorme desafío y que se traduce en que el peso de los cuidados recaiga sobre las familias.

La Red de Asistencia Legal y Social (RALS) presentó esta semana los resultados de la investigación “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, un estudio que recupera las experiencias y los testimonios de las propias personas con discapacidad para conocer cómo transitan la adultez, qué decisiones pueden tomar sobre sus vidas y cuáles son los obstáculos que encuentran para desarrollar sus proyectos personales.

Conducido por las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli, el estudio pone el foco en la adultez de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo.

“Se trata de una etapa de la vida que permanece relegada tanto en los debates públicos como en las políticas de cuidado y discapacidad. Mientras que durante la infancia y la adolescencia existen políticas orientadas a garantizar la inclusión, necesidades y apoyos, en la adultez las respuestas institucionales pierden continuidad y la gestión de los cuidados y apoyos se transforma en un asunto mayoritariamente privado y familiar”, dice el informe.

Uno de los aportes centrales de la investigación de RALS es recuperar las experiencias, opiniones y demandas de personas adultas viviendo con discapacidad, y situarlas en el centro del análisis sobre la construcción de la vida adulta.

La transición a la adultez se da en un contexto en el que “persisten prácticas capacitistas que ponen en duda su capacidad para decidir sobre su propia vida”, dice el informe. “La infantilización, el prejuicio que las ubica en una condición de dependencia permanente, aun cuando son adultas, se expresa cuando otras personas hablan en su nombre, definen sus preferencias o dejan de consultarlas sobre cuestiones que las afectan. Estas prácticas atraviesan los ámbitos familiares e institucionales, los servicios de salud y los espacios públicos.

La Red de Asistencia Legal y Social es una asociación civil sin fines de lucro que nació en el 2003 para promover la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Está integrada por profesionales de distintas disciplinas, personas con discapacidad y sus familiares.

El informe de RALS aborda estas barreras y explica que lo hace desde el modelo social de la discapacidad, enfoque reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esta perspectiva entiende que la discapacidad no se explica exclusivamente por las características individuales o el diagnóstico, sino por la interacción entre las personas y las barreras físicas, comunicacionales, institucionales y actitudinales de su entorno. Desde este marco, garantizar derechos exige transformar esas condiciones y reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y ciudadanas, con capacidad para intervenir en las decisiones que conciernen a sus vidas.

Argentina aprobó la Convención mediante la Ley 26.378 y le otorgó jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044. Su perspectiva supone superar un modelo centrado exclusivamente en el diagnóstico, la rehabilitación o la asistencia, para garantizar el ejercicio efectivo de derechos y la inclusión en la comunidad. “En este marco, la autonomía de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo no se define por la posibilidad de realizar actividades sin asistencia, sino por la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevarlas adelante. Del mismo modo, la vida independiente no supone prescindir de otras personas, sino ejercer el control sobre la propia existencia y decidir cómo, cuándo y por quiénes se reciben esos apoyos”, dice el documento.

Los testimonios recogidos durante la investigación dan cuenta de la importancia de ese reconocimiento. Ana, una de las personas entrevistadas, manifestó su deseo de contar con mayor libertad: “Que mi mamá me deje ser un poco más libre, que deje que yo elija lo que quiero hacer”. Alejandro, por su parte, sintetizó su concepción de la autonomía: “El que decide siempre soy yo”. Y, al referirse al rol de quien lo asiste, precisó: “El asistente es solo para asistir, no para decidir”.

Dificultades en la gestión de apoyos

El ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo requiere recursos concretos y sostenidos. La asistencia en las actividades cotidianas, la comunicación, la movilidad y la participación social constituyen una condición indispensable para que puedan desarrollar una vida adulta. Sin embargo, la investigación identifica obstáculos para acceder a estos recursos, sostenerlos en el tiempo y adecuarlos a las necesidades y preferencias de cada persona.

Uno de los principales problemas es la falta de una regulación integral de la figura del asistente personal en Argentina. Desde el enfoque de vida independiente, esta asistencia constituye un apoyo dirigido por la propia persona, que define qué necesita, cuándo, dónde y de qué manera recibirlo. Su función es facilitar las actividades, la comunicación, la movilidad y la participación en la comunidad, sin sustituir la voluntad ni las decisiones de quien recibe la asistencia.

Esta figura debe distinguirse de la asistencia domiciliaria contemplada en la ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Esa prestación, sujeta a determinadas condiciones y a indicación interdisciplinaria, no alcanza a cubrir la diversidad de apoyos que pueden requerirse para desarrollar la vida cotidiana dentro y fuera del hogar, ni equivale a un sistema integral de asistencia personal.

La falta de reconocimiento y regulación del rol del asistente personal también dificulta su formación y profesionalización. En la práctica, las personas y sus familias pueden quedar sujetas a una oferta precaria, a la contratación particular de asistentes o a gestiones y reclamos ante obras sociales y empresas de medicina prepaga para obtener cobertura. Las demoras en los pagos, la rotación del personal y la falta de trabajadores con formación y perspectiva de derechos comprometen la continuidad de los apoyos.

El acceso al empleo y a la protección social constituyen una dimensión central de la vida adulta. Sin embargo, las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo enfrentan barreras que restringen sus posibilidades de acceder a un trabajo digno y remunerado. La investigación señala que la presunción de incapacidad e improductividad continúa operando como una barrera actitudinal y que la exclusión laboral limita sus oportunidades de autonomía económica.

Esta situación puede generar un dilema: acceder a un empleo formal puede implicar el riesgo de perder una pensión que contribuye a sostener tratamientos, insumos y apoyos necesarios para la vida cotidiana. Esta preocupación también se proyecta hacia el futuro: tras la muerte de sus padres, algunas personas podrían perder tanto el sostén económico como los apoyos que hoy reciben de sus familias para mantener tratamientos y vida cotidiana.

Las barreras en el transporte, la vivienda, el espacio público y los ámbitos culturales y recreativos condicionan la vida cotidiana y limitan la participación en la comunidad. Actividades habituales, como trasladarse, encontrarse con otras personas o asistir a un espectáculo, pueden exigir una planificación adicional y depender de que existan condiciones de accesibilidad. La falta de transporte adecuado, baños accesibles y espacios preparados para distintas necesidades restringe sus oportunidades de participación.

Estas barreras también atraviesan la vida social y afectiva. La posibilidad de conocer a alguien, iniciar una relación o compartir una salida puede quedar supeditada a una serie de condiciones que otras personas no necesitan anticipar.

El informe advierte sobre la presunción de incapacidad para tener hijos y criarlos, así como sobre la falta de educación sexual integral y de apoyos para el ejercicio de estos derechos. La sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos suelen quedar relegados frente a respuestas concentradas en la asistencia y la salud. Los prejuicios que ponen en duda el deseo, la intimidad y la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo también alcanzan la posibilidad de formar una familia y ejercer la parentalidad.