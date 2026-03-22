DNI falsos y la app Mi Argentina adulterada: el circuito ilegal mediante el que los menores intentan entrar a boliches

La pantalla del celular ilumina el rostro de un adolescente en la fila de un boliche. Es de madrugada y el grupo avanza lentamente hacia el ingreso. En la puerta, personal de seguridad controla documentos uno por uno. El joven acerca el teléfono, amplía una imagen y la sostiene cuando llega su turno. Detrás, la música se filtra entre la gente. Afuera, en redes sociales, esa escena se repite con instrucciones detalladas.

“¿Querés ir al baile, pero sos menor? Hablame y te vendo la app o edito DNI”. “¿Sos 2009 o 2010 y no pasás al baile? Hablame y te paso la última versión del Mi Argentina trucho”. Los mensajes circulan en cuentas de TikTok que promocionan documentos falsos o aplicaciones adulteradas para sortear controles de ingreso. El contenido está dirigido a menores de edad y suele acompañarse con videos de boliches y salidas nocturnas. En los comentarios, usuarios escriben “necesito info”, “yo quiero”, “¿cómo puedo modificar los datos?” o “¿en cuánto lo tenés?”: al ingresar a sus perfiles, es posible observar que, en muchos casos, se trata de adolescentes.

LA NACION investigó en este circuito y contactó a una persona que ofrece este tipo de servicios. Ante la consulta de este medio, el interlocutor detalló las modalidades y precios disponibles: “Tenés Mi Argentina, que es como la aplicación original, donde vos podés editar el DNI, eso incluye explicación y cómo usarlo bien para que no te equivoques. Después tenés la edición del DNI por foto, la edición de la foto de tu DNI. Y después tenés el físico, que te sale $15.000. El envío se paga aparte; una vez que lo abonás, te aviso cuando ya fue enviado y después lo tenés en mano. En Mi Argentina te lo paso apenas me pasás el comprobante. El físico lo tenés que pedir con tiempo: por ejemplo, hoy es martes: si lo querés para este fin de semana, tendría que prepararlo hoy y despacharlo antes para que te llegue a tiempo. La aplicación sale $4000 y el DNI físico, $15.000; en total serían $19.000. Si vas a querer solo el físico, avisame, porque mañana me encargaron varios y necesito saber cuántos materiales comprar”.

Otro contacto consultado por este medio señaló: “Sí, el DNI te sale $7000, tiene QR para escanear”. Los valores varían según el tipo de producto: la edición de la aplicación falsa puede costar entre 1000 y 5000 pesos, mientras que el documento físico alcanza montos más elevados.

TikTok aparece como una de las principales plataformas de difusión, aunque también se mencionan Instagram, WhatsApp y contactos directos entre conocidos. En algunos videos, incluso, se difunden listas de boliches donde – según los propios usuarios– estos métodos permitirían el ingreso.

TikTok y WhatsApp, dos alternativas para contactar a quienes proveen DNI falsos para ingresar a boliches Marcelo Aguilar López - La Nación

El fenómeno es reconocido entre los mismos adolescentes. Julián, de 18 años recién cumplidos, de Lanús, señaló a LA NACION: “Escuché a muchos menores usando DNI falso para entrar a boliches o para hacer apuestas en casinos virtuales. Los pueden conseguir por aplicaciones, o también ahora con inteligencia artificial. Lo ofrecen por diferentes redes, pero también hay gente a la que le pagás y te lo hacen, o en Facebook. Yo ahora soy mayor, pero tengo amigos menores y es algo que escucho seguido, porque quieren salir a lugares donde se necesita ser mayor para ingresar”.

Sobre los controles, agregó: “Para mí los boliches tendrían que ser más estrictos, porque solo miran el DNI y ven el año de nacimiento. Eso no sirve de mucho porque lo pueden cambiar muy fácil. Yo lo veo como una picardía: se juntan con amigos que lo hacen y, por querer ser parte de un grupo, hacen cualquier cosa. No debería haber presión, pero tus amigos te meten presión, porque si no entrás te empiezan a tratar como si fueras menos. Es un tema importante y estaría bueno hablarlo más en las escuelas”.

En la ciudad de Buenos Aires, el ingreso de menores de 18 años a boliches está prohibido por ley y se exige el control de documentación en el acceso. Las opciones habilitadas son las denominadas “matinés”, destinadas a adolescentes de entre 13 y 17 años, sin expendio de alcohol y con horarios específicos. En la provincia de Buenos Aires, la normativa también prohíbe la concurrencia simultánea de menores de entre 14 y 17 años con mayores de edad, obligando a separar horarios, aunque en localidades de menos de 30.000 habitantes se permiten excepciones mediante ordenanzas municipales.

Lourdes, de 16 años, de Palermo, indicó a LA NACION: “Sí, escuché hablar sobre los DNI falsos o Mi Argentina para entrar a boliches. Se suele divulgar mucho en los últimos años de colegio y se consiguen mediante contactos que se pasan. Se ofrece entre conocidos o por WhatsApp. Entre menores es algo normal, cada vez más frecuente”. También señaló: “Hay casos en los que pudieron entrar al boliche y en otros no. Hay lugares que se dan cuenta y otros no, y eso también se comenta entre los chicos. Diría que está naturalizado. Yo nunca me sentí presionada, pero sí es verdad que hoy en día hay cierta presión por parte de los adolescentes más grandes”.

Videos, comentarios y contactos compartidos muestran cómo se promocionan documentos adulterados para sortear controles de edad

Luca, de 14 años, y Sofía, de 16, ambos de Constitución, también reconocieron ante este medio la circulación de estas prácticas entre menores. Según relataron, la información suele moverse entre contactos, grupos de WhatsApp y redes sociales, especialmente TikTok. Luca contó que, en su caso, el contacto se lo consiguió un amigo y admitió que usó un documento falso para intentar ingresar a un boliche para mayores. “Estaba nervioso porque era uno de 18 y yo tengo 14, pero todos mis amigos estaban en la misma”, apuntó. Ambos coincidieron en que se trata de un tema que se comenta entre adolescentes y que aparece cada vez con más frecuencia entre sus conocidos. También indicaron que hay casos de chicos que intentan usar estos documentos para entrar a boliches y que, según el nivel de control en el acceso, en algunos logran pasar y otros no. Sobre los precios, afirmaron que varían según se trate de una aplicación adulterada o de un documento físico.

Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) informaron a LA NACION que tomaron conocimiento de esta modalidad a partir de una denuncia anónima. Según explicaron, se detectó un sitio web que permite generar imágenes con apariencia similar a la credencial digital del DNI disponible en la aplicación Mi Argentina. “Dichas imágenes no constituyen documentos válidos, sino representaciones apócrifas”, precisaron.

Medidas de seguridad del nuevo DNI

El organismo aclaró que la falsificación de un DNI digital auténtico resulta técnicamente inviable, ya que la credencial está protegida mediante criptografía asimétrica y cuenta con una firma digital emitida exclusivamente por el Renaper, lo que impide su replicación o alteración sin detección. No obstante, advirtieron que la manipulación o alteración de imágenes de documentos mediante herramientas de edición constituye un delito penal.

Además, confirmaron que existe una causa en trámite en la Justicia Federal Penal iniciada el 27 de agosto de 2025, a partir de la detección de un sitio que genera imágenes con apariencia similar al DNI digital. Estas prácticas, señalaron, se encuentran bajo investigación judicial.

Para la producción y utilización de documentación falsa el Código Penal prevé penas de entre tres y ocho años de prisión, tanto para quienes falsifiquen documentos como para quienes los utilicen con conocimiento de su carácter apócrifo.

Reverso del nuevo DNI

Desde el organismo también recomendaron a los locales bailables verificar que la credencial digital sea exhibida exclusivamente a través de la aplicación oficial Mi Argentina, ya que la presentación de imágenes o capturas de pantalla no resulta suficiente para validar la identidad. Ante la detección de este tipo de maniobras, sugirieron dar intervención a la autoridad policial o judicial competente.

LA NACION consultó tanto a representantes de boliches como a organizadores de fiestas que se realizan dentro de esos locales, varios de ellos además al frente de más de un establecimiento, incluidos algunos espacios que en redes sociales son señalados como de “fácil acceso”. Señalaron que en reiteradas ocasiones detectan intentos de ingreso con DNI falsos, aunque explicaron que esos episodios no siempre trascienden porque suelen resolverse en la puerta. También advirtieron que, cuando se vuelve demasiado conocida la forma en que se identifican estas maniobras, quienes comercializan o utilizan documentación adulterada modifican la manera de presentarla para intentar eludir los controles.

En declaraciones a este medio, uno de los responsables consultados sostuvo: “Nosotros tenemos un control bastante riguroso en la puerta. Sabemos que hoy circulan imágenes adulteradas para intentar pasar, por eso prestamos especial atención a que la documentación esté dentro de la aplicación oficial y no en fotos o capturas. Hace tiempo que venimos ajustando los controles porque sabemos que estas prácticas existen. El personal está atento y, ante cualquier duda, no se permite el ingreso. Más allá de que pueda haber presión en la puerta, sostenemos un criterio claro porque se trata de una responsabilidad del lugar y de quienes organizan la fiesta”.

Mientras tanto, la oferta de documentos adulterados continúa circulando en redes sociales y entre contactos informales, con una dinámica que combina herramientas digitales, comercialización directa y difusión entre pares.