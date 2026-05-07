La Armada puso en marcha el operativo “Mare Nostrum XI”: así es la campaña para frenar la pesca ilegal en el Atlántico

Con la salida del patrullero oceánico ARA Contraalmirante Cordero desde la Base Naval Mar del Plata, comenzó la operación Operación Mare Nostrum XI, una campaña destinada a reforzar la vigilancia en el Atlántico Sur de las actividades comerciales ilícitas.

El operativo es coordinado por el Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y tiene como objetivo principal proteger la Zona Económica Exclusiva Argentina frente a la pesca ilegal extranjera.

La campaña, iniciada el domingo 3 de mayo, contempla “un despliegue de alta intensidad operativa que combina patrullaje naval y vigilancia aérea para garantizar un control más efectivo sobre los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina", explicaron desde el Ministerio de Defensa.

Además de su función disuasoria, el operativo busca consolidar procedimientos de control que permitan preservar los recursos naturales y reforzar la soberanía nacional en una de las áreas pesqueras más sensibles del país.

El operativo partió desde Mar del Plata (Foto: argentina.gob.ar)

Buques, buzos tácticos y tecnología para el control marítimo

El eje central del operativo es el patrullero ARA Contraalmirante Cordero. La unidad funciona como centro de control y lleva a bordo integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos, un equipo especializado está preparado para realizar abordajes e inspecciones a embarcaciones sospechosas, incluso en condiciones meteorológicas adversas o escenarios de riesgo.

El despliegue naval se complementa con vigilancia aérea de largo alcance. Desde la Base Aeronaval Trelew, los aviones Lockheed P‑3C Orion de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración aportan sensores avanzados y gran autonomía para detectar embarcaciones en alta mar, aclararon las autoridades de la cartera.

A su vez, los Beechcraft B200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, con base en Base Aeronaval Punta Indio, realizan patrullajes cercanos y seguimiento de objetivos detectados.

Con estas maniobras se busca resguardar el mar argentino de la pesca ilegal (Foto: argentina.gob.ar)

El foco: las flotas pesqueras cerca de la milla 201

La operación pone especial atención en las flotas extranjeras que operan cerca de la llamada milla 201, el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, donde cada año se concentran decenas de buques pesqueros.

Entre los principales objetivos de monitoreo se encuentran los buques poteros, dedicados a la captura de calamar, y los arrastreros que explotan el recurso de la merluza. También se controla la actividad de buques tanque y “reefers”, embarcaciones frigoríficas que permiten a las flotas permanecer durante largos períodos en alta mar.

Durante cada jornada se realizan procedimientos de identificación, registros fotográficos y recopilación de datos técnicos sobre las embarcaciones detectadas. Esa información se incorpora a la base de datos táctica del Comando Conjunto Marítimo, lo que permite un seguimiento histórico del comportamiento de las flotas en el Atlántico Sur.

Con la implementación de Operación Mare Nostrum XI, la Argentina refuerza su estrategia de vigilancia marítima y ratifica su compromiso con la defensa de los recursos pesqueros y la soberanía en sus aguas jurisdiccionales.