Docentes con miedo: fuerte paro en la Provincia de Buenos Aires tras una serie de hechos de violencia contra maestros

LA PLATA.- El paro en las escuelas de la provincia de Buenos Aires se sintió con fuerza en ambos turnos, en el marco de una seguidilla de agresiones a docentes registradas dentro y fuera de establecimientos educativos.

La medida de fuerza fue convocada por el Frente de Unidad Docente, integrado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).

“La adhesión fue superior al 95% en los dos turnos”, dijo María Laura Torre, secretaria general adjunta de Suteba.

Por su parte, la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, aseguró que “la contundente adhesión al paro, del 98%, demuestra el agotamiento de los docentes ante los reiterados hechos de violencia que se vienen registrando en los establecimientos educativos”.

La escuela San Isidro EES N.8 se adhirió al paro convocado por SUTEBA, FEB, AMET y UDOCBA Nicolás Suárez

La dirigente reclamó “políticas y acciones concretas por parte de la Provincia para erradicar definitivamente estos episodios, que no son aislados y que ponen en peligro la salud física y psíquica de toda la comunidad educativa”.

El paro fue convocado después de que una docente del Jardín N° 916 de Trenque Lauquen fuera agredida a golpes por el padre de un alumno, que sospechó que iba a ser denunciado por presunta violencia contra su hijo menor de edad.

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Según la reconstrucción del caso, el hombre golpeó a la víctima hasta provocarle una fractura de brazo y traumatismos en una mano y una muñeca, luego de enterarse de que las maestras habían detectado marcas en el niño y evaluaban denunciar la situación ante las autoridades.

De acuerdo con la denuncia, el agresor persiguió a la docente en automóvil en dos oportunidades, la interceptó mientras circulaba y la obligó a detenerse al atravesar su vehículo delante del suyo. La agresión ocurrió en la esquina de Presidente Uriburu y Pellegrini, frente a varios testigos. La docente debió ser atendida en el hospital local.

La titular de Udocba en esa localidad, María José André, precisó que esta mañana se realizó una manifestación en Trenque Lauquen para denunciar que los docentes trabajan con miedo. Además, describió otras cuatro agresiones ocurridas en los últimos tres meses, entre ellas ataques con tijeras, golpes de puño y hechos de violencia contra docentes dentro de las aulas.

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En lo que va del año también se registraron episodios de violencia en otros distritos. Hubo denuncias en San Miguel, Hurlingham, Florencio Varela, Ensenada, Presidente Perón, San Miguel del Monte, General Belgrano y Almirante Brown, según precisó Torre.

San Miguel: una docente fue rociada con aerosol y agredida físicamente por una madre.

Hurlingham: familiares golpearon a una directora, que terminó hospitalizada, y persiguieron a una maestra.

Ensenada: se registraron agresiones físicas a directivos y pedradas contra la vivienda de un profesor.

Almirante Brown: un maestro fue golpeado por una madre frente a sus alumnos.

Florencio Varela: una docente fue golpeada y amenazada de muerte.

Presidente Perón: un vecino golpeó a docentes del establecimiento educativo.

San Miguel del Monte: un padre empujó y amenazó a directivos de una escuela.

General Belgrano: una madre amenazó al equipo directivo y provocó disturbios golpeando mobiliario escolar.

La Plata: en la Escuela Secundaria N° 3 de Los Hornos, situada en 140 y 62, las propias familias resolvieron el 29 de septiembre no enviar a sus hijos a clases ante una sucesión de peleas y episodios de violencia ocurridos dentro y fuera del establecimiento.

“Esta alarmante enumeración demuestra que estamos frente a un contexto de vulnerabilidad institucional generalizado, en el cual los docentes van a trabajar con temor”, agregó la titular de la FEB.

La escuela San Isidro EES N.8 se adhirió al paro convocado por SUTEBA, FEB, AMET y UDOCBA Nicolás Suárez

Olivera sostuvo que “desde la FEB venimos planteando que el Estado provincial debe implementar de manera efectiva el Acuerdo Paritario de Seguridad, Resguardo y Reparación para proteger a quienes sostienen la educación pública día a día”.

“Las escuelas deben volver a ser un territorio seguro, de aprendizaje y de paz”, sintetizó Olivera.