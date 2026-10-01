Incendio en la estación Constitución: evacuaron la terminal y Bomberos trabaja en el lugar

Uno de los ingresos de la estación de trenes de Plaza Constitución se mantuvo momentáneamente cerrado este jueves por la mañana debido a un incendio en la parte trasera de una escalera mecánica de la terminal ubicada sobre la avenida Brasil.

Según pudo saber LA NACION por fuentes cercanas al operativo, se registró una persona afectada por inhalación de humo. El hombre de 26 años tuvo que ser trasladado al Hospital Penna. En el lugar se montó un amplio operativo en el que trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y personal de los Bomberos, que buscó contener las llamas y determinar el origen del incidente.

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De acuerdo con información de Trenes Argentinos a LA NACION, el principio de incendio se produjo tras un problema en el cableado eléctrico del subsuelo de una de las escaleras mecánicas de la estación. El fuego fue controlado y extinguido por el personal de la PFA con dos matafuegos poco después de las 9.

Tal como indicaron, el incidente no afectó los servicios de la línea del tren Roca, que se desarrollaron “según sus cronogramas habituales”.

El operativo de PFA y SAME

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