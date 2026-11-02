Dónde conseguirlo: llega a la Argentina el primer autotest de VIH, con resultado en 20 minutos y de venta libre en góndolas

A mediados de este mes, un nuevo actor ingresará al mercado para avanzar en la solución del principal problema que tiene el tratamiento del VIH en nuestro país: la detección tardía y a menudo avanzada de la infección. Por $27.500 será posible adquirir en farmacias y también online el nuevo OraQuick HIV Self-Test, que, a diferencia de los tests rápidos conocidos, puede ser realizado por la misma persona, en forma totalmente confidencial, a partir de una muestra de saliva en lugar del pinchazo en el dedo.

El autotest se ha probado ya en más de 60 países –entre otros, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Brasil, en este último caso, bajo otra marca– y tiene más de 16 años de aprobación de la FDA, la entidad reguladora de medicamentos y alimentos de los EE.UU.

OraQuick identifica anticuerpos contra los virus VIH-1 y VIH-2 en una muestra de fluido oral. Para realizarlo, el usuario pasa suavemente el hisopo por la parte exterior de sus encías, lo coloca en un vial con solución reveladora incluida en el envase y lee el resultado entre los veinte y los cuarenta minutos posteriores.

Ora Quick es una autoprueba de VIH

De acuerdo con los datos técnicos del fabricante, el dispositivo alcanza niveles de sensibilidad y especificidad superiores al 99% cuando se utiliza correctamente. En la Argentina lo distribuye el laboratorio nacional Richmond, a través de un convenio con la compañía estadounidense OraSure Technologies.

Florencia Cahn, directora de la División Vacunas de Fundación Huésped y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), indicó: “Hasta ahora, los tests rápidos se hacen con un pinchazo en el dedo y una gotita de sangre. Pero necesitamos ser más ingeniosos y llegar más temprano al diagnóstico. En nuestro país 140.000 viven con VIH, pero el 13% no lo sabe. Son unas 18.200 personas, y el dato más preocupante es que la mitad (49%) de los nuevos diagnósticos se realizan en forma tardía y un 33% de estos en un estadio más grave, cuando la infección está avanzada, es decir, con presencia de infecciones oportunistas”

Y sostuvo: “Ampliar el testeo y vincular con el sistema de salud es fundamental. Cualquiera puede tener VIH. Y un diagnóstico tardío o avanzado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”.

Recaudos

Este primer autotest de VIH no invasivo no es, sin embargo, un test diagnóstico: “Si da positivo debe confirmarse mediante estudios de laboratorio en un centro de salud —agregó la infectóloga —. Y si el resultado es no reactivo, es concluyente siempre y cuando la persona que se lo practicó no haya tenido una posible situación de exposición al virus, como por ejemplo relaciones sexuales no protegidas. Un análisis de sangre inmediatamente posterior a la exposición al virus también puede dar negativo, porque el organismo no tuvo tiempo de generar anticuerpos”.

"Cualquiera puede tener VIH. Y un diagnóstico tardío o avanzado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, afirma Cahn Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman - National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH

Esta nueva opción será el único autotest que estará en góndolas, junto con los de embarazo. Se lo considera especialmente orientada a personas que quieren mantener su privacidad: en cualquier laboratorio hay que firmar un consentimiento informado para hacerse la detección del VIH y en los tests rápidos con pinchazo existe siempre un operador que lo realiza, lo cual implica un grado de exposición. También es recomendado para quienes le temen a las agujas.

“Cuanto antes, mejor”

Consultada sobre el nuevo autotest, Analía Urueña, directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad Isalud, indicó: “Lo celebro, siempre es mejor saber y cuanto antes, mejor. Quizás no sea lo óptimo que la persona se lo realice a solas, pero esto depende de cada situación. Probablemente lo ideal sería recurrir a un centro de testeo rápido, donde se hace testeo informado, confidencial y se conecta al paciente con el circuito de confirmación y atención. Pero si eso no ocurre porque la persona nunca tiene tiempo, no sabe dónde concurrir, tiene pudor o simplemente prefiere hacerlo sola, el autotest es una excelente alternativa. Celebro que haya una herramienta más que facilite el acceso al testeo y lleguemos más temprano al diagnóstico.”

Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation (AHF), también dio su opinión: “Creo que es una buena noticia agregar posibilidades de acceso al diagnóstico. Seguro que hay personas que no quieren exponerse por vías tradicionales, como el test rápido con pinchazo en el dedo o los tests de laboratorio. Esta es otra alternativa más que espero que se integre al sistema de salud como medida de prevención”.

Efectivamente, confirmaron desde Richmond, el Programa Nacional de VIH considera incluirlo dentro de su oferta de servicios gratuitos a la población. En nuestro país, los medicamentos y otros métodos diagnósticos para tratar la infección por VIH son cubiertos por el Estado, las obras sociales y prepagas.

“El 88% de los pacientes diagnosticados están tratados y la mayoría se encuentra dentro de la fracción I=I (indetectable igual intransmisible) que ocurre cuando durante 6 meses mantiene una carga viral indetectable en sangre, lo que impide la transmisión del virus por vía sexual”, agregó Cahn, quien resaltó que el 65% de los pacientes es atendido en el sector público, y que el desafío “no es solo iniciar sino sostener el tratamiento”.

La infectóloga agregó que, así como los médicos indican de rutina análisis de colesterol, glucemia, hemograma, y otros, también deberían solicitar el de VIH, ya que esto sumaría diagnósticos y, por ende, podría contribuir a que los nuevos pacientes comiencen los tratamientos oportunos, que hoy garantizan una buena calidad de vida.

Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond, indicó que el autotest fue validado a través de numerosos estudios clínicos; entre éstos, el STAR03 , del que participaron 900 personas de Sudáfrica y Zimbahue, 517 varones y 383 mujeres (la infección es más frecuente en hombres), y dio resultados similares a los de un Elisa clásico: “99.4% de sensibilidad (no hubo ningún falso negativo), 99% de especificidad (los negativos realmente lo eran) y 97.1% de usabilidad (las personas comprendieron las instrucciones para hacer el test de manera correcta)”, afirmó. En la Argentina, Fundación Huésped llevó adelante el estudio clínico que la Anmat exigía para la aprobación local del autotest.

El director médico de Richmond, el primer laboratorio local en lanzar aquí el genérico de un antirretroviral en 1996, agregó: “El costo médico anual promedio de un paciente que detecta en forma temprana la infección por VIH promedia los US$1000. La detección de la infección en una etapa tardía puede superar los US$9000 anuales. El costo para un paciente que se detecta en forma temprana se concentra en la compra de los antirretrovirales (TARV). En el caso de un paciente tardío, se suman los gastos de hospitalización, estudios de alta complejidad y tratamientos de comorbilidades”.