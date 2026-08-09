Las tres formas de cargar la tarjeta SUBE y cómo hacerlo

El sistema de transporte público argentino permite a los usuarios gestionar el saldo de su tarjeta SUBE a través de tres vías principales: la carga electrónica, la presencial y el sistema de Carga a Bordo. Según información oficial proporcionada por Argentina.gob.ar, los pasajeros pueden optar por el método que resulte más eficiente para su rutina diaria, donde el monto máximo de carga por transacción a través de medios electrónicos es de $30.000.

Hay tres formas de cargar la SUBE física, según informó el gobierno Argentina.gob.ar

La carga electrónica representa una de las modalidades más utilizadas, ya que esta opción abarca la aplicación oficial SUBE, home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales. Una vez realizada la operación, el usuario debe acreditar el saldo en su tarjeta. Quienes posean dispositivos Android con tecnología NFC y sistema operativo versión 6 o superior pueden completar este proceso al acercar el plástico a la parte posterior del teléfono a través de la App SUBE. Alternativamente, los usuarios pueden dirigirse a una Terminal Automática SUBE (TAS) o, en aquellas unidades equipadas con la tecnología necesaria, utilizar el sistema de Carga a Bordo. En este último caso, el pasajero debe informar al chofer al momento de subir al colectivo que posee una carga pendiente de acreditación.

La tecnología NFC es uno de los métodos más populares para cargar la SUBE Argentina.gob.ar

Por otro lado, la carga presencial sigue como una alternativa fundamental para quienes prefieren el uso de efectivo. Según detalla la plataforma oficial, los usuarios pueden acercarse a los Puntos SUBE autorizados, donde se encuentran negocios, estaciones de tren, subtes y Centros de Atención. En estos puntos, la acreditación es inmediata tras entregar el dinero y la tarjeta al operador. En algunos Centros de Atención del Área Metropolitana de Buenos Aires también es posible abonar con tarjeta de crédito o débito.

El sistema también impone límites específicos según el método de acreditación utilizado, donde el tope de saldo máximo que admite la tarjeta SUBE es de $40.000, el cual puede alcanzarse con cargas desde la aplicación móvil o mediante el sistema de Carga a Bordo. No obstante, si el usuario realiza la acreditación a través de una Terminal Automática o efectúa la recarga en efectivo en puntos físicos, el tope máximo de saldo permitido en el plástico desciende a $9900. Si los montos cargados superan estos valores, el excedente queda pendiente de acreditación y se liberará conforme se utilice el saldo disponible en futuros viajes.

El sistema de Carga a Bordo también se usa mucho porque no todas las personas tienen un celular con NFC Argentina.gob.ar

Respecto a los reclamos y derechos del usuario, la normativa vigente, que incluye la Ley N° 4801/2015 de la Ciudad de Buenos Aires y resoluciones de la CNRT, prohíbe expresamente que los locales comerciales cobren un adicional por realizar la carga. En caso de irregularidades, cobros excesivos o si la acreditación no corresponde con el monto abonado, el usuario debe conservar el ticket y realizar la denuncia al 0800-777-7823, opción 4, o mediante las redes sociales oficiales.

Finalmente, el sistema prevé el saldo de emergencia, diseñado para que el usuario pueda completar su trayecto aunque no cuente con crédito positivo en su tarjeta. Este beneficio permite un saldo negativo de hasta $1200 en colectivos, subtes y transporte fluvial. Para las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, y la red del Valle de Neuquén, el margen de emergencia es de $650, mientras que la línea Urquiza mantiene, momentáneamente, un tope de $480 a la espera de una actualización tecnológica.