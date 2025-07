Dos estudiantes argentinos fueron seleccionados entre los 50 candidatos a ganar el Global Student Prize 2025

Gastón Díaz, estudiante del Instituto Santa Faz de Lanús, y Daniela Victoria Barrios, del Instituto Adventista de Corrientes —ambos de 17 años—, fueron seleccionados entre los 50 candidatos a ganar el Chegg.org Global Student Prize 2025, un premio de 100.000 dólares que desde hace cinco años reconoce a estudiantes que son agentes de cambio en sus comunidades e impactan de forma positiva en el aprendizaje y la vida de sus pares y de la sociedad.

A Gastón Díaz la noticia de haber sido seleccionado finalista lo agarró desprevenido. “Me tomó completamente por sorpresa”, dijo el joven a LA NACION desde West Virginia, Estados Unidos, donde se encuentra participando del Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes, un programa organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para jóvenes académicamente destacados.

Gastón Díaz, durante la Olimpíada Matemática Argentina de Mar del Plata

Sin embargo, al leer su curriculum su nominación no parece ninguna sorpresa. A pesar de todavía estar cursando sus estudios secundarios, Gastón ya posee una larga lista de logros: es el fundador de Cresify, una herramienta de marketing reconocida por Microsoft que permite detectar señales de compra en base al comportamiento del consumidor.

Además, como resultado de un concurso de innovación cívica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil que actualmente se implementa en más de 70 ciudades argentinas e impacta en más de 6 millones de estudiantes. Y es campeón en Geometría de las Olimpíadas de Matemáticas.

Gastón, en el aeropuerto por partir a National Youth Science Camp

“Mis papás, especialmente mi mamá, siempre me incentivaron mucho en casa, a leer cuentos, dibujar, hacer cuentas, resolver problemas. En primer grado yo no podía contar correctamente. Contaba del 1 al 14 y me saltaba al 21 directamente. Estuvimos 6 meses trabajando en casa hasta que lo logré y ahí me empezaron a encantar las matemáticas y la resolución de problemas. Es decir, esto que ahora me encanta, nació de una dificultad”, dijo Gastón.

En cuanto a referentes, el joven menciona rápidamente a su mamá: “Mi mamá es licenciada en comercio exterior y da clases particulares. Ella me incentivó mucho a no seguir a la manada, a detenerme a preguntarme si esto que estoy haciendo está bien, a pensar críticamente”, explicó.

Gastón, en Washington DC por el National Youth Science Camp

Y, por otro lado, mencionó a los emprendedores: “Desde muy chico voy a Endeavor. Me encantaba sentarme bien cerca del escenario y contar a cuántas sillas de distancia estaba de gente conocida como el fundador de Globant o de Mercado Libre. Todo lo relacionado al emprendedorismo me motiva mucho. Admiro un montón a los emprendedores”, agregó.

Sin embargo, el Chegg.org Global Student Prize también premia el compromiso con la comunidad. Y Gastón es un reflejo de ello. A partir de haber alcanzado el cuarto lugar en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, colaboró con estudiantes universitarios de todo el mundo en el desarrollo de una herramienta para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción. Fue líder de tecnología en Estudiantes Organizados, una organización estudiantil que apoya a estudiantes para la que diseñó desde cero los sistemas internos para gestionar a miles de estudiantes y voluntarios. Y, además, colabora en la entrega de más de 5.000 desayunos al año a niños en situación de vulnerabilidad como voluntario del Grupo El Ombú.

Gastón fue abanderado de su colegio

“Decidir qué estudiar me va a costar un montón porque tengo muchos intereses, me gusta todo. Me encanta todo lo que es economía, administración, tecnología, y si bien no pienso en un cargo estatal, también me gusta leer sobre filosofía orientada a los sistemas democráticos”, dijo el estudiante. Mientras se decide, aplicó para estudiar tecnología digital en UTDT y envió solicitudes a varias universidades de EEUU.

Si llegara a ganar el premio, todavía no tiene claro cómo utilizaría el dinero, pero sabe que la inversión estaría relacionado con la educación en tecnología. Como mensaje para sus partes, dijo: “Hay que involucrarse, empezar por las oportunidades que tenés a tu alcance y hacer, hacer y hacer. No limitarse a uno mismo sino tomar todas las oportunidades que se presenten”.

Daniela Victoria Barrios con el diploma de la academia Civics

Daniela Victoria Barrios, por su parte, también se sorprendió al recibir la noticia de su nominación. “Me largué a llorar de la emoción, fue increíble porque lo sentí como un reconocimiento a todo el trabajo hecho”, recordó esta estudiante de 17 años oriunda de la ciudad de Corrientes.

“En Corrientes no hay mucho conocimiento de estas oportunidades y conseguirlas me lleva mucho tiempo. Cuando aparece alguna oportunidad, mis papas siempre me apoyan, pero es un camino que hice muy sola porque no es común en la comunidad en la que vivo”, dijo la joven. Según explicó a LA NACION, su padre tiene un negocio de tecnología y su madre es entrenadora.

Daniela Victoria Barrios

A pesar de esas limitaciones, Daniela ha alcanzado grandes logros: fundó un club de ajedrez en su escuela e incentivó la participación en la Olimpíada Nacional de Matemáticas, en la que ganó una medalla de bronce. También logró gestionar pasantías universitarias de investigación para estudiantes de su curso y está trabajando para lanzar el primer Modelo de Naciones Unidas de la escuela.

Fuera del ámbito escolar, Daniela impulsa iniciativas solidarias, desde donaciones de útiles escolares hasta apoyo a bancos de alimentos.También participa en una fundación local de rescate animal y fomenta el liderazgo juvenil global a través de su trabajo en la ONG Civics Unplugged. A raíz de su participación en esta organización, ganó recientemente una beca para estudiar en la Academia de Innovación Cívica de Georgetown, en Washington DC.

Daniela junto a su equipo de voley

Si llegara a ganar el premio, tiene bien claro cómo le gustaría usarlo. Por un lado, quisiera invertir en desarrollar el prototipo de “Ciby”, un dispositivo de anteojos con inteligencia artificial y realidad aumentada que transcribe conversaciones habladas en tiempo real para asistir a personas sordas. Esta fue una idea que desarrolló tras ganar una beca y cursar un programa de estudio en la Universidad ESADE, en Barcelona.

Y, por otro, le gustaría ayudar a construir una red de agua potable en Manantiales, una localidad cercana a Corrientes en donde la mayoría de las casas no cuentan con agua potable. “Las familias no tienen agua ni baños o duchas dignas. Si pudiera cambiarle la vida a una sola familia ya sería un montón”, dijo.

Como mensaje a los jóvenes argentinos, resaltó la importancia de la iniciativa y la disciplina: “Dar el primer paso es lo más importante y ya es un montón porque después das el segundo y no parás. vos mismo te vas formando esta disciplina de no rendirse y no parar para alcanzar los sueños”, concluyó.

Sobre el premio

Chegg.org, la organización que entrega el premio, se alió con la Fundación Varkey para lanzar en 2021 un premio hermano del Global Teacher Prize. Ahora en su quinto año, el Global Student Prize funciona como una potente plataforma para reconocer a estudiantes que están transformando el mundo para mejor.

Este año, Daniela y Gastón se destacaron de entre casi 11.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 148 países.

“Todos los esfuerzos educativos, sean del tipo que sean, deben perseguir un único objetivo: desarrollar aprendizajes en los estudiantes que le sirvan a la vez para que puedan impulsar su proyecto de vida. Las historias de Daniela y Gastón nos muestran cómo estos aprendizajes les están permitiendo a ellos desarrollar un increíble proyecto de vida que incide positivamente en toda su comunidad”, dijo Agustín Porres, Director Regional de Fundación Varkey.

Por su parte, Nathan Schultz, presidente y CEO de Chegg, Inc., dijo: “Quiero extender mis más sinceras felicitaciones a Daniela y Gastón. En Chegg, estamos orgullosos de apoyar y celebrar a los agentes de cambio que no solo imaginan un mundo mejor, sino que lo están construyendo. Desde la justicia social y ambiental hasta la educación, la salud y el empoderamiento juvenil, los finalistas de este año del Global Student Prize están enfrentando los desafíos más urgentes del mundo con valentía e innovación.”

El premio está abierto a todos los estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en una institución académica o programa de formación y los mismos son evaluados por sus logros académicos, su impacto en sus pares, cómo generan cambios en sus comunidades, cómo superan obstáculos, demuestran creatividad e innovación y actúan como ciudadanos globales.

Se espera que los 10 finalistas del Global Student Prize se anuncien en agosto de este año y el ganador, más adelante en el año.