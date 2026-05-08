Cuándo terminan las clases en Florida: el inicio de las vacaciones de verano 2026

En Florida no hay una fecha unificada en la que todos los distritos escolares terminan las clases. En ese sentido, a partir del 21 de mayo en algunas zonas del Estado del Sol comenzarán sus vacaciones de verano 2026. Por eso, es importante contar con la información de la lista completa del cierre del ciclo lectivo por condado y otras fechas importantes a considerar.

Cuándo es el último día de clases en cada condado de Florida

En algunos condados del Estado del Sol, las vacaciones de verano están por comenzar, mientras que en otros casos los estudiantes y familias deberán esperar hasta junio. Esto se debe a que los distritos escolares tienen la libertad de elegir el calendario, siempre y cuando brinden 180 días de clases efectivas.

La fecha de fin de clases en cada condado de Florida Shutterstock - Shutterstock

Estas son las fechas anunciadas como última jornada escolar en cada condado, de acuerdo con USA Today:

Alachua : 2 de junio

: 2 de junio Baker : 22 de mayo

: 22 de mayo Bay : 28 de mayo

: 28 de mayo Bradford : 28 de mayo

: 28 de mayo Brevard : 27 de mayo

: 27 de mayo Broward : 3 de junio

: 3 de junio Calhoun : 27 de mayo

: 27 de mayo Charlotte : 29 de mayo

: 29 de mayo Citrus : 29 de mayo

: 29 de mayo Clay : 29 de mayo

: 29 de mayo Collier : 29 de mayo

: 29 de mayo Columbia : 27 de mayo

: 27 de mayo DeSoto : 28 de mayo

: 28 de mayo Dixie : 29 de mayo

: 29 de mayo Duval : 28 de mayo

: 28 de mayo Escambia : 22 de mayo

: 22 de mayo Flagler : 28 de mayo

: 28 de mayo Franklin : 28 de mayo

: 28 de mayo Gadsden : 22 de mayo

: 22 de mayo Gilchrist : 28 de mayo

: 28 de mayo Glades : 28 de mayo

: 28 de mayo Gulf: 29 de mayo

Pronto finalizará el ciclo escolar 2025-2026 en Florida Unsplash

Hamilton : 22 de mayo

: 22 de mayo Hardee : 28 de mayo

: 28 de mayo Hendry : 29 de mayo

: 29 de mayo Hernando : 29 de mayo

: 29 de mayo Highlands : 22 de mayo

: 22 de mayo Hillsborough : 29 de mayo

: 29 de mayo Holmes : 29 de mayo

: 29 de mayo Indian River : 29 de mayo

: 29 de mayo Jackson : 28 de mayo

: 28 de mayo Jefferson : 22 de mayo

: 22 de mayo Lafayette : 22 de mayo

: 22 de mayo Lake : 29 de mayo

: 29 de mayo Lee : 1° de junio

: 1° de junio Leon : 22 de mayo

: 22 de mayo Levy : 29 de mayo

: 29 de mayo Liberty : 28 de mayo

: 28 de mayo Madison : 21 de mayo

: 21 de mayo Manatee : 28 de mayo

: 28 de mayo Marion : 28 de mayo

: 28 de mayo Martin : 28 de mayo

: 28 de mayo Miami-Dade : 4 de junio

: 4 de junio Monroe : 29 de mayo

: 29 de mayo Nassau : 27 de mayo

: 27 de mayo Okaloosa : 28 de mayo

: 28 de mayo Okeechobee : 28 de mayo

: 28 de mayo Orange : 27 de mayo

: 27 de mayo Osceola : 28 de mayo

: 28 de mayo Palm Beach : 29 de mayo

: 29 de mayo Pasco : 29 de mayo

: 29 de mayo Pinellas : 28 de mayo

: 28 de mayo Polk : 28 de mayo

: 28 de mayo Putnam : 29 de mayo

: 29 de mayo Santa Rosa : 28 de mayo

: 28 de mayo Sarasota : 27 de mayo

: 27 de mayo Seminole : 27 de mayo

: 27 de mayo St. Johns : 29 de mayo

: 29 de mayo St. Lucie : 2 de junio

: 2 de junio Sumter : 2 de junio

: 2 de junio Suwannee : 22 de mayo

: 22 de mayo Taylor : 29 de mayo

: 29 de mayo Union : 22 de mayo

: 22 de mayo Volusia : 28 de mayo

: 28 de mayo Wakulla : 27 de mayo

: 27 de mayo Walton : 29 de mayo

: 29 de mayo Washington: 22 de mayo

Se recomienda confirmar la información directamente en las escuelas, ya que puede haber circunstancias imprevistas o cambios de planes.

Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en Florida

Al igual que para la finalización, no hay dispuesta una fecha específica en la que todos los condados de Florida reinicien clases para el ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, hay algunas estimaciones.

De acuerdo con el portal de las escuelas del condado de Lake, el ciclo escolar comenzará el 10 de agosto de 2026 y finalizará en mayo de 2027.

Durante ese ciclo los estudiantes tendrán distintos días libres, por ejemplo:

Día del Trabajo

Día de la Raza

Día de los Veteranos

Día de Martín Luther King

Día de los Presidentes

Día de los Caídos

Además, están consideradas vacaciones de Acción de Gracias, de invierno y de primavera.

Las normas que deben cumplir todos los calendarios escolares en Florida

El Departamento de Educación de Florida explica que el calendario escolar en el estado es establecido por cada uno de los distritos locales, por lo que se presentan las diferencias mencionadas.

A pesar de que tienen esa libertad, deben respetar ciertas restricciones, por ejemplo, alinearse con las pruebas estatales y brindar entre 720 y 900 horas netas de instrucción.