Cuándo terminan las clases en Florida: el inicio de las vacaciones de verano 2026
Ya se conoció el calendario oficial con todas las fechas de finalización del ciclo lectivo en cada condado del Estado del Sol; será en el mes de mayo
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En Florida no hay una fecha unificada en la que todos los distritos escolares terminan las clases. En ese sentido, a partir del 21 de mayo en algunas zonas del Estado del Sol comenzarán sus vacaciones de verano 2026. Por eso, es importante contar con la información de la lista completa del cierre del ciclo lectivo por condado y otras fechas importantes a considerar.
Cuándo es el último día de clases en cada condado de Florida
En algunos condados del Estado del Sol, las vacaciones de verano están por comenzar, mientras que en otros casos los estudiantes y familias deberán esperar hasta junio. Esto se debe a que los distritos escolares tienen la libertad de elegir el calendario, siempre y cuando brinden 180 días de clases efectivas.
Estas son las fechas anunciadas como última jornada escolar en cada condado, de acuerdo con USA Today:
- Alachua: 2 de junio
- Baker: 22 de mayo
- Bay: 28 de mayo
- Bradford: 28 de mayo
- Brevard: 27 de mayo
- Broward: 3 de junio
- Calhoun: 27 de mayo
- Charlotte: 29 de mayo
- Citrus: 29 de mayo
- Clay: 29 de mayo
- Collier: 29 de mayo
- Columbia: 27 de mayo
- DeSoto: 28 de mayo
- Dixie: 29 de mayo
- Duval: 28 de mayo
- Escambia: 22 de mayo
- Flagler: 28 de mayo
- Franklin: 28 de mayo
- Gadsden: 22 de mayo
- Gilchrist: 28 de mayo
- Glades: 28 de mayo
- Gulf: 29 de mayo
- Hamilton: 22 de mayo
- Hardee: 28 de mayo
- Hendry: 29 de mayo
- Hernando: 29 de mayo
- Highlands: 22 de mayo
- Hillsborough: 29 de mayo
- Holmes: 29 de mayo
- Indian River: 29 de mayo
- Jackson: 28 de mayo
- Jefferson: 22 de mayo
- Lafayette: 22 de mayo
- Lake: 29 de mayo
- Lee: 1° de junio
- Leon: 22 de mayo
- Levy: 29 de mayo
- Liberty: 28 de mayo
- Madison: 21 de mayo
- Manatee: 28 de mayo
- Marion: 28 de mayo
- Martin: 28 de mayo
- Miami-Dade: 4 de junio
- Monroe: 29 de mayo
- Nassau: 27 de mayo
- Okaloosa: 28 de mayo
- Okeechobee: 28 de mayo
- Orange: 27 de mayo
- Osceola: 28 de mayo
- Palm Beach: 29 de mayo
- Pasco: 29 de mayo
- Pinellas: 28 de mayo
- Polk: 28 de mayo
- Putnam: 29 de mayo
- Santa Rosa: 28 de mayo
- Sarasota: 27 de mayo
- Seminole: 27 de mayo
- St. Johns: 29 de mayo
- St. Lucie: 2 de junio
- Sumter: 2 de junio
- Suwannee: 22 de mayo
- Taylor: 29 de mayo
- Union: 22 de mayo
- Volusia: 28 de mayo
- Wakulla: 27 de mayo
- Walton: 29 de mayo
- Washington: 22 de mayo
Se recomienda confirmar la información directamente en las escuelas, ya que puede haber circunstancias imprevistas o cambios de planes.
Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en Florida
Al igual que para la finalización, no hay dispuesta una fecha específica en la que todos los condados de Florida reinicien clases para el ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, hay algunas estimaciones.
De acuerdo con el portal de las escuelas del condado de Lake, el ciclo escolar comenzará el 10 de agosto de 2026 y finalizará en mayo de 2027.
Durante ese ciclo los estudiantes tendrán distintos días libres, por ejemplo:
- Día del Trabajo
- Día de la Raza
- Día de los Veteranos
- Día de Martín Luther King
- Día de los Presidentes
- Día de los Caídos
Además, están consideradas vacaciones de Acción de Gracias, de invierno y de primavera.
Las normas que deben cumplir todos los calendarios escolares en Florida
El Departamento de Educación de Florida explica que el calendario escolar en el estado es establecido por cada uno de los distritos locales, por lo que se presentan las diferencias mencionadas.
A pesar de que tienen esa libertad, deben respetar ciertas restricciones, por ejemplo, alinearse con las pruebas estatales y brindar entre 720 y 900 horas netas de instrucción.
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