Dramática búsqueda: quién es el abogado desaparecido hace tres días en un cerro de Mendoza

MENDOZA.– Ya pasaron tres días desde que lo vieron por última vez. La preocupación es creciente: no hay rastros del andinista y abogado porteño que desapareció el domingo tras hacer cumbre en una montaña mendocina. La desesperación se incrementa con el correr de las horas entre familiares, amigos y los equipos de rescate, que no lograr dar con su paradero.

Fernando Reto Reynal, de 44 años, junto a un amigo, Samuel, realizaba una excursión por tercera vez a la cima del reconocido Cerro El Plata, en las inmediaciones de la zona de Vallecitos, a casi 6000 metros de altura. Sin embargo, antes de alcanzar el objetivo –según contaron testigos– disminuyó el paso, por lo que su acompañante siguió camino ascendente y volvió a cruzarlo al bajar. Todo indica que llegó solo a la punta del cerro, pero desde ese momento, cerca de las 14 del domingo, nada más se supo de él.

En diálogo con LA NACION, María Reynal, la madre del andinista, quien ya se encuentra en Mendoza con un grupo de familiares, se mostró consternada por lo sucedido aunque expectante de encontrarlo en las próximas horas. “Estamos devastados todos los integrantes de la familia. No sabemos qué pudo haberle ocurrido. Quizá tomó un camino equivocado y está desorientado, tratando de que alguien lo divise”, expresó la mujer, acongojada, siguiendo de cerca todo el operativo, en uno de los refugios del área, cerca del destacamento policial. “Estamos muy agradecidos por todos los esfuerzos que se están haciendo para intentar encontrarlo”, acotó.

Desde poco antes de la pandemia, Reynal trabaja como letrado en Mendoza, tras tomar la decisión de mudarse a la provincia para convivir con una mendocina, con quien hace un tiempo terminó la relación. Deportista desde pequeño, amante de la naturaleza y las actividades al aire libre, sobre todo la montaña, cuenta con experiencia en escalar diferentes cerros. De ahí, la sorpresa y el misterio que genera su desaparición.

El alerta se dio el lunes cuando sus amigos reportaron que no se había presentado a una audiencia laboral. A partir de ese momento, la familia también tomó conocimiento del dramático caso, en paralelo con el inicio de la tareas de búsqueda de las fuerzas locales, que ya habían sido advertidos por Samuel durante la mañana, con un llamado al 911.

“Hemos recibido varios audios de gente que sube y baja el cerro. Entendemos que el muchacho que estaba con él, emprende el regreso, pero él se queda solo y por lo que entendemos hizo cumbre. Ahora ¿por qué él no vuelve cuando este único acompañante vuelve? No toma esa decisión. Por ahí, se quedó fascinado de los paisajes, nos mandaba cada fin de semana miles de fotos para que podamos admirar la belleza que él admira tanto, y la cuestión quizás es que se quiso quedar unos minutitos más gozando esa idea de que había hecho cumbre”, relató su madre, pero con dudas e incertidumbre. “Hay dos mensajes. Uno que lo vieron bien, pero después escuchamos otro audio de otra persona que dice que no lo notaban bien”, expuso María.

Por su experiencia previa en ascensos, hay sorpresa y el misterio alrededor de la desaparición de Fernando Reto Reynal

Según pudo saber LA NACION, los rastrillajes no se detienen y se han ido incrementando con el paso de los días. Ya se rastrillaron dos zonas importantes y durante esta jornada se preveía hacer lo mismo en otros sitios aledaños al cerro, sobre todo senderos poco transitados en la parte sur. Incluso se evalúa la posibilidad de que haya tomado dirección hacia la ruta 7, camino a Chile.

“Es realmente un misterio. No quiero pensar lo peor, pero por ahí uno evalúa que haya tenido un accidente. Honestamente no sabemos nada; hoy salen, en un rato, dos helicópteros. Anoche emprendieron la búsqueda tarde más rescatistas que se han agregado. Han ido por muchos trechos, con muchas herramientas para poder valerse e ingresar, investigar a fondo todo”, completó la mujer.

Pablo Mannino Por