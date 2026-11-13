Drástica decisión: alerta en Chubut por la hospitalización de una mujer afectada por una toxina que puede ser mortal

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Debido al fenómeno de marea roja, la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut dispuso la prohibición absoluta de extracción y recolección de moluscos bivalvos y caracoles marinos en todo el litoral marítimo provincial. Además, el caso confirmado de una paciente internada en el Hospital Zonal Andrés Isola reavivó la advertencia sobre los riesgos mortales de consumir moluscos contaminados.

La medida preventiva de emergencia fue adoptada luego de que los análisis de laboratorio detectaran niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM) superiores al límite máximo de 400 Unidades Ratón establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA). La situación cobró mayor gravedad tras la hospitalización en Puerto Madryn de una mujer que sufrió un cuadro agudo de intoxicación al consumir cholgas recolectadas en una área que ya se encontraba en veda.

De acuerdo con el CAA, el límite máximo de toxina paralizante de moluscos permitido para el consumo humano equivale a 80 microgramos de toxina por cada 100 gramos de carne. La norma aplica específicamente a moluscos bivalvos y gasterópodos (como mejillones, cholgas, almejas, vieiras y caracoles de mar) destinados tanto al consumo fresco como a la elaboración de conservas.

Una mujer fue hospitalizada por intoxicación en el Hospital Zonal Andrés Isola de Puerto Madryn.

El sistema de salud chubutense encendió sus alarmas tras el ingreso de urgencia de una paciente al mencionado hospital con un cuadro clínico característico de marea roja. El caso fue confirmado por el director provincial de Salud Ambiental de Chubut, Germán Marino, quien detalló que la mujer asistió al centro asistencial con adormecimiento en labios y lengua, parestesias (sensación de hormigueo) en los miembros superiores e inferiores, mareos intensos y debilidad muscular generalizada.

El protocolo epidemiológico realizado por el equipo médico determinó que la paciente había ingerido cholgas recolectadas el domingo pasado en la zona de Península Valdés (área correspondiente al sector de Puerto Pirámides). Las autoridades sanitarias confirmaron que ese sector ya contaba con una prohibición explícita de extracción al momento de la recolección. Los análisis de laboratorio practicados sobre los moluscos aportados por la paciente ratificaron la presencia de concentraciones elevadas de biotoxinas.

Tras recibir la asistencia médica correspondiente, la paciente evolucionó de manera favorable, encontrándose fuera de peligro y a la espera del alta médica. No obstante, los organismos de salud enfatizaron que el episodio demuestra el severo riesgo que implica ignorar las restricciones sanitarias.

“La recomendación oficial es categórica: no recolectar ni consumir moluscos bivalvos ni caracoles en ningún punto de la costa chubutense. Actualmente toda la costa provincial se encuentra vedada y no existen sectores habilitados para la recolección”, remarcó Marino.

Qué es la marea roja

La marea roja es un fenómeno natural provocado por la proliferación masiva (floración algal nociva) de ciertas microalgas microscópicas del fitoplancton que producen toxinas naturales. Los moluscos bivalvos –como cholgas, mejillones y almejas– y los gasterópodos marinos –como los caracoles– obtienen sus nutrientes filtrando grandes cantidades de agua de mar. En este proceso, concentran y bioacumulan las biotoxinas en sus tejidos sin sufrir alteraciones ni mostrar signos evidentes de enfermedad.

La Secretaría de Pesca advirtió sobre la vigencia de veda por marea roja en todo el litoral chubutense gobierno de chubut

El riesgo directo para la salud humana proviene principalmente de la toxina paralizante de moluscos, una sustancia neurotóxica de elevada potencia. Los análisis sanitarios recientes arrojaron valores que superan holgadamente las 400 Unidades Ratón en diversos puntos del litoral marítimo, registrándose niveles elevados desde agosto en el Golfo Nuevo y extendiéndose a Cabo Raso y el Golfo San Jorge.

La intoxicación se manifiesta poco tiempo después de ingerir el molusco contaminado. El abanico de síntomas abarca, inicialmente, hormigueo y adormecimiento en boca, labios, lengua y cara, que luego se desplaza a cuello y extremidades. Luego, los pacientes experimentan mareos, vértigo, debilidad muscular generalizada, náuseas, vómitos y dificultad para articular palabras.

En concentraciones tóxicas elevadas, el veneno paraliza la musculatura respiratoria, provocando asfixia y riesgo vital inminente. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas tras haber ingerido mariscos, la recomendación médica es dirigirse inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano.

Desde la Dirección Provincial de Salud Ambiental se alertó sobre la existencia de falsas creencias populares que inducen a graves intoxicaciones. Si bien suele considerarse que la cocción prolongada destruye la toxina, los expertos advirtieron que las biotoxinas de la marea roja son termoestables: el calor del hervido, la cocción al vapor o a la parrilla no las eliminan ni destruyen.

Las autoridades subrayaron además que los caracoles marinos son igualmente peligrosos, ya que al alimentarse de moluscos bivalvos acumulan la toxina. Finalmente, advirtieron enfáticamente no consumir ni aceptar moluscos procedentes de recolección informal o comercializados sin el debido control bromatológico.