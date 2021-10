Durísimo mensaje de Sergio Berni contra el gobierno nacional por el conflicto mapuche

Sergio Berni volvió a cuestionar a la administración de Alberto Fernández y su posición en torno al conflicto con un grupo de Mapuches en Río Negro y aseguró que la presidencia está “regalando nuestro territorio”.

“¿Y, qué vamos a hacer con este tema? ¿Nada?”, había escrito en su cuenta de Twitter, Raúl Timerman, junto a un recorte periodístico que se hacía eco del pedido de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, a la administración central para que envíe gendarmes tras un nuevo ataque incendiario del RAM en El Bolsón.

Sobre ese mensaje de Timerman es que Berni aprovechó para atacar al gobierno en tono irónico. “¿Señor Timerman como que no hacemos nada? Eso es muy injusto de su parte; o acaso no se enteró que el Estado se retiró como querellante en la causa por la ocupación mapuche en nuestros Parques Nacionales?”.

En un segundo mensaje, Berni siguió: “Por si no se enteró, le recuerdo que nuestra Cancillería Argentina fue a defender la solicitud de libertad condicional del autodenominado ciudadano mapuche Huala. ¿Le parece poco?”.

“Seguramente la condición que estarán negociando ahora es que le cambiemos los colores a nuestro pabellón nacional, no sea tan ansioso tenga un poquito de paciencia, regalar nuestro territorio nacional es un trámite burocrático que lleva su tiempo”, cerró Berni.

Defender a Huala “es un error garrafal”

Berni ya había criticado la postura del Gobierno argentino de defender a Facundo Jones Huala en la audiencia de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco. “Es un error garrafal”, consideró el martes, en diálogo con Jony Viale en LN+.

“Jurídicamente me parece un gran desacierto. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es a la legítima defensa y hasta el peor delincuente merece defenderse. Y acá tenemos el gran problema: Huala no se considera argentino. Es más, cuando le preguntan la nacionalidad dice: mapuche, no argentino”, señaló Berni y subrayó: “Me parece un error garrafal (la postura del Gobierno)”.

Más adelante, el funcionario añadió: “Entonces, si una persona niega nuestros símbolos, nuestra bandera, y los cientos de miles de hombres y mujeres que dieron la vida por nuestra Nación, me parece que nada tiene que hacer el Estado defendiendo a una persona que justamente niega esa nacionalidad”.

“Además, Huala está vinculado a situaciones criminales que atemorizan a la gente con sus acciones vandálicas”, agregó.

Cuando Viale le preguntó al ministro si, para él, Huala era un terrorista, Berni fue claro: “Para mí, no, para la fiscal que lleva la causa. La escuché decir a la fiscal que él quiere imponer sus ideas por la fuerza ¿Y cómo se llama eso?”.