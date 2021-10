Elisa Carrió, sobre el conflicto mapuche: “El kirchnerismo está detrás de las tomas para terminar en negocio inmobiliario”

Elisa Carrió apuntó con dureza contra el Gobierno a partir del conflicto mapuche. A raíz de la defensa del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a Facundo Jones Huala, la titular de la Coalición Cívica acusó al kirchnerismo de estar “detrás de la tomas”.

“Los mapuches violentos liderados por Huala están orquestados por intereses políticos y económicos. El kirchnerismo está detrás de las tomas para terminar en negocio inmobiliario”, dijo la exdiputada en LN+.

Y agregó: “Hay una avivada tremenda detrás del negocio del Mascardi, el Gutiérrez y el Tronador. Está a cargo el Ejército”.

Así, se sumó a las críticas respecto a la defensa del embajador en Chile hacia el dirigente mapuche detenido en ese país. “El tema es que a partir de la conexión de Jones Huala con el kirchnerismo, basta ver lo que está haciendo el embajador Rafael Bielsa, que creo que, a esta altura, es inimputable. Lo conozco de toda la vida, siempre fue un poco ambiguo: un día estaba conmigo, otro día con otro. Lo que no me parece es que a alguien que ejerce el terrorismo se pueda ir en asistencia. Esta es una lectura política terrible”, cuestionó.

“Yo tenía un problema con las personas que trabajaban en mi casa: no se les podía aumentar el sueldo porque si no perdían los derechos sociales. Porque siempre el ingreso ciudadano tenía que ser universal porque si no tenía que ser una cárcel para los pobres. Recién ahora lo hacen porque la gente se dio cuenta de que los tenían de esclavos”, sostuvo.

Día de la Lealtad

Por otro lado, en el Día de la Lealtad, algunos manifestantes caminaron sobre las piedras del monumento en memoria de las víctimas del Covid-19. En ese contexto, Carrió opinó: “Los que están pisoteando las piedras en realidad se están pisando a sí mismos. Que dios los perdone. Si hay un acto de barbarie es pisar el recuerdo de una tumba”.

Además, apuntó contra los funcionarios que asistieron al evento del 17 de octubre. “La complicidad de los que miran y no los sacan. Yo no creo que haya sido toda la plaza. Algún ministro tuvo que ver e ir a sacarlos”, acusó.

El diputado Héctor “Toty” Flores, en tanto, lanzó: “Son capaces de cualquier cosa. Nadie los paró, aplaudían y lo incentivaban. Están profanando los sentimiento más humanos del pueblo argentino y eso es lo que provoca el rechazo de la sociedad”.

Y continuó: “Los pobres, que fueron utilizados como herramienta para construir poder, se han dado cuenta en la pandemia que no tenían absolutamente amor ni simpatía por ello, sino herramientas. Cuando dejan de servirles, los echan”.