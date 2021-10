Crecen las críticas por el apoyo oficial a Jones Huala y hay resignación en Río Negro

Mientras la oposición de Juntos por el Cambio redobló ayer las críticas al gobierno de Alberto Fernández y pidió explicaciones por la defensa que el embajador en Chile, Rafael Bielsa, hiciera en ese país del detenido dirigente mapuche Facundo Jones Huala, desde el gobierno de Río Negro aseguran que no insistirán en el pedido de refuerzos para contener a esos grupos, responsables de distintos atentados en esa provincia a principios de este mes.

“Tenemos presentada una demanda judicial que fue aceptada. Iremos por allí” , comentaron desde el gobierno de Arabela Carreras, que luego de su conversación con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hace dos semanas, se presentó a la Justicia Federal para que se aclaren los ataques incendiarios a una oficina de Vialidad en Bariloche y una oficina de Turismo en El Bolsón, ambas ocurridas el 3 de octubre. La Justicia Federal se declaró competente para investigar los hechos.

Con un dejo de resignación, en el gobierno rionegrino afirmaron a LA NACION que luego de la conversación con el ministro Fernández no hubo avances para una acción conjunta en la zona para contener a los grupos mapuches. Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, se limitaron a corroborar que “nada se movió” desde entonces, y agregaron que esperan “la decisión de la Justicia” para definir si envían o no más efectivos a la zona.

De todos modos, afirmaron cerca de Aníbal Fernández, “las fuerzas federales siguen en alerta y de cerca el tema” , en referencia al destacamento de Prefectura en la zona del lago Mascardi, y las delegaciones de la Policía Federal y Gendarmería en todo el corredor que va de El Bolsón a Lago Puelo, en la vecina Chubut.

Más allá de la “prudencia” con la que manejaron el vínculo con la Casa Rosada, desde la gobernación de Río Negro siguen con preocupación el juicio a Jones Huala en Chile y la presunta intervención que el embajador Bielsa habría protagonizado para que el detenido continúe purgando su condena en Argentina.

“Otra medida disparatada del gobierno nacional. No le importan los problemas reales de la Patagonia mientras alienta a los violentos”, escribió en las redes sociales el candidato a diputado del oficialismo rionegrino, Agustín Domingo (Juntos por Río Negro), exministro de Economía provincial.

Y más allá de que nadie se atrevió a afirmar que esa es la posición oficial sobre el tema, en el oficialismo rionegrino recuerdan con desagrado la decisión de la exministra de Seguridad Sabina Frederic de crear una mesa de diálogo con los grupos más radicalizados. Aníbal Fernández ratificó la continuidad de esa mesa, que no detuvo los conflictos.

Más críticas

Mientras desde la Casa Rosada prefirieron no opinar sobre el tema, desde la oposición continuaron con el pedido de respuestas sobre el rol de Bielsa en el juicio contra el líder mapuche, condenado a 9 años de prisión, y cumpliendo su pena en una cárcel chilena.

“Voy a pedir un informe a Cancillería para acceder a la declaración del embajador Rafael Bielsa con respecto a Jones Huala”, afirmó el diputado nacional Ignacio Torres (Pro-Chubut). “Como chubutenses afectados por acciones violentas en nuestra cordillera nos preocupa la posición que adopta el Estado argentino de manera oficial”, dijo Torres, primer candidato a senador nacional de juntos por el Cambio en esa provincia.

“ No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas ”, coincidió el conductor televisivo Marcelo Tinelli. “Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas”, completó Tinelli, quien integró la denominada Mesa contra el Hambre en el inicio de la gestión del Frente de Todos.

“Acá hay una orden política y ese tipo de evento no se puede llevar adelante por parte de un embajador sin una orden política. Es la cancillería de (Santiago) Cafiero. Y creo que es la visión ideológica del Gobierno, que viene tolerando en los eventos de ocupaciones ilegales, actos de violencia, quemas, incendios y actos terroristas”, analizó el exsenador Miguel Angel Pichetto, en declaraciones a radio La Red.