Ébola: alerta sanitaria en un puerto de Santa Fe por un tripulante con síntomas a bordo de un buque extranjero

Un integrante de la tripulación de un buque extranjero activó alarmas durante la madrugada del miércoles frente a la vigencia de la emergencia de salud pública internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. El joven, presuntamente de nacionalidad egipcia, arribó al puerto santafecino de San Lorenzo con síntomas.

La embarcación había llegado el lunes pasado al puerto de La Plata, donde autoridades nacionales confirmaron que fue autorizado a atracar. En ese momento, según se indicó, el capitán no conocía la situación del operario, que sería de nacionalidad egipcia, de acuerdo con medios provinciales. Recién luego de que el buque mercante siguiera su itinerario, el tripulante a bordo comenzó con síntomas. Fiebre lesiones cutáneas (enrojecimiento de la piel con ampollas), vómitos, dolor muscular y tos activaron la sospecha.

El capitán dio cuenta de la situación antes de atracar en la terminal portuaria de Vicentín e intervinieron inspectores de la Unidad de Sanidad de Fronteras, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, junto a personal del Ministerio de Salud provincial.

La Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte comunicó la notificación a la cobertura médica que tenía contratada la empresa propietaria del buque Sirocco, que transportaría soja con destino a Ghana, de acuerdo con un comunicado de la empresa Nueva Vicentín Argentina a medios locales y registros de la agencia marítima a cargo de las operaciones. El despliegue sanitario paralizó la normalidad del complejo portuario.

El tripulante recibió atención médica y, hasta su traslado a un centro de atención, quedó aislado en la embarcación (foto ilustrativa) Marcelo Manera - LA NACION

“Un médico subió al barco junto con un inspector durante la madrugada para evaluar al paciente, con un diagnóstico presuntivo inicial de herpes y sin indicios compatibles con ébola u otra enfermedad grave”, indicaron desde la cartera nacional. Aun así, el tripulante recibió atención médica y, hasta su traslado a un centro de atención, quedó aislado en la embarcación. También se relevó si había otras personas con síntomas entre el resto de la tripulación y se dispuso que nadie podía subir o bajar sin autorización del personal de Sanidad de Fronteras.

Al no ceder la fiebre y aparecer signos de deshidratación, se dispuso durante el miércoles el traslado del paciente a un centro privado con “las medidas de precaución correspondientes durante el operativo”, coincidieron al informar los ministerios de Salud nacional y provincial.

Hoy, se confirmó finalmente la sospecha inicial de que los síntomas del operario eran por herpes zóster y, luego de 36 horas de alerta sanitaria, las autoridades nacionales liberaron las actividades del barco.

“Los estudios de laboratorio confirmaron que el tripulante del buque arribado a Santa Fe presenta herpes zoster”, informó esta tarde la cartera nacional. Recién entonces se levantó la interdicción preventiva, personal portuario colocó los elementos para el ascenso y descenso del resto de la tripulación, y el buque inició sus operaciones de carga y descarga.

“La evaluación clínica realizada a bordo ya indicaba un cuadro compatible con herpes zoster, sin signos de enfermedades de alta transmisibilidad”, agregó Salud. El joven, indicó el Ministerio de Salud provincial en un comunicado, continúa estable.

Tres preguntas claves sobre el ébola

1) Qué es

Antes llamada fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad zoonótica grave, a menudo mortal, con una tasa de letalidad de alrededor del 50%, que invade las células del cuerpo, altera el sistema inmunológico y daña las paredes de los vasos sanguíneos mientras va afectando el funcionamiento de distintos órganos.

2) Cómo se transmite

A través del contacto con animales infectados (generalmente después de faenados o durante la cocción o ingestión) o por el contacto con las secreciones corporales (sangre, saliva, semen, heces, orina) de personas infectadas, aun después de muertas. El contagio es posible recién cuando aparecen los síntomas, lo que ocurre entre 2 y 21 días desde la infección.

3) Qué síntomas produce

Al inicio de la enfermedad, son comunes la fiebre, la debilidad y los dolores musculares, de cabeza y de garganta. A medida que la enfermedad avanza, aparecen vómitos y diarrea, erupciones cutáneas, deterioro de las funciones renales y hepáticas y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.