Suben un 44% los muertos por ébola en África y la OMS expresa preocupación por la magnitud del brote

KINSHASA (AP).— El brote de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo ya dejó al menos 131 muertos y más de 500 casos sospechosos, según informó este martes el Ministerio de Salud del país. En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la “magnitud y rapidez” de la propagación del virus.

Especialistas y trabajadores humanitarios advirtieron que la enfermedad circuló durante semanas sin ser detectada desde la primera muerte registrada, lo que demoró la respuesta sanitaria y complica ahora los esfuerzos para contener los contagios.

“Se registraron 513 casos sospechosos y 131 muertes en las zonas afectadas”, señaló Samuel Roger Kamba, ministro de Salud Pública. “Estas son muertes sospechosas, y hay investigaciones en curso para determinar cuáles están realmente vinculadas a la enfermedad”, agregó. Las cifras representan un fuerte salto respecto del balance difundido el lunes, cuando se habían reportado unos 300 casos sospechosos.

Una mujer con una mascarilla de protección en el acceso a un hospital en Bunia, República Democrática del Congo, el domingo 17 de mayo de 2026. (AP Foto/ Dirole Lotsima Dieudonne) Dirole Lotsima Dieudonne - AP

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que está “profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, y que la agencia de salud de la ONU convocará a su comité de emergencia más tarde el martes.

Según explicó, existen varios factores que elevan el nivel de alerta internacional: la aparición de casos en zonas urbanas, las muertes de trabajadores sanitarios, el intenso movimiento de población en el área afectada y la ausencia de vacunas o tratamientos aprobados para la variante detectada.

Las autoridades sanitarias confirmaron que el actual brote está causado por la cepa Bundibugyo, una variante poco frecuente del virus del ébola para la que todavía no existen vacunas ni terapias específicas aprobadas. El domingo, la OMS declaró el episodio como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Ahora se confirmaron casos en Bunia, Goma —capital de Kivu del Norte, en manos de rebeldes—, Mongbwalu, Butembo y Nyakunde. También se reportó un caso y una muerte en Uganda en personas que viajaron desde Congo.

Un médico estadounidense está entre los casos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, dijo el doctor Jean-Jacques Muyembe, director médico del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del país. El doctor Peter Stafford atendía a pacientes en un hospital allí cuando desarrolló síntomas, informó en un comunicado Serge, la organización para la que trabaja.

Inspecciones en la frontera entre Congo y Ruanda (Badru Katumba / AFP) BADRU KATUMBA - AFP

Otros tres empleados de Serge trabajaban en el mismo hospital —incluida la esposa de Stafford—, pero no mostraban síntomas.

La República Democrática del Congo sostuvo que la primera persona murió por el virus el 24 de abril en Bunia, y el cuerpo fue repatriado a la zona de salud de Mongbwalu, una región minera con una gran población.

“Eso hizo que el brote de ébola se agravara”, dijo Kamba, el ministro de Salud.

Falsos negativos

Cuando otra persona enfermó el 26 de abril, se enviaron muestras a Kinshasa para su análisis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

Las muestras de Bunia se analizaron inicialmente para el tipo más común de ébola, la variedad de Zaire, dijeron funcionarios congoleños. Dieron negativo, dijo el doctor Richard Kitenge, gerente de incidentes del Ministerio de Salud para el ébola, y las autoridades locales asumieron que no era ébola.

El 5 de mayo, la OMS fue alertada de unas 50 muertes en Mongbwalu, incluidos cuatro trabajadores sanitarios, lo que motivó más pruebas. La primera confirmación de ébola llegó el 14 de mayo.

Matthew M. Kavanagh, director del Centro de Política y Política de Salud Global de la Universidad de Georgetown, dijo que debido a las pruebas con falsos negativos, “estamos tratando de ponernos al día frente a un patógeno muy peligroso”.

Brote de ébola (John WESSELS / AFP) JOHN WESSELS - AFP

“La situación es bastante preocupante y está evolucionando bastante rápido. Se detectó bastante tarde”, dijo a AP Esther Sterk, del grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras. Pero dijo que ese era a menudo el caso con los brotes de ébola, que tiene síntomas similares a otras enfermedades tropicales.

El ébola es muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es rara pero grave y a menudo mortal.

Durante un gran brote de ébola hace más de una década, que mató a más de 11.000 personas, muchos se infectaron mientras lavaban cuerpos durante funerales comunitarios.

Causa fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, diarrea, vómitos, dolor de estómago y sangrado o moretones inexplicables. La gravedad de los síntomas y el aumento de casos están alimentando una creciente sensación de pánico en los barrios de Bunia.

“Conozco las consecuencias del ébola, sé cómo es”, dijo Noëla Lumo, una residente de Bunia. Anteriormente vivió en Beni, una región afectada por brotes anteriores. Cuando se enteró del último brote, Lumo comenzó a hacer mascarillas protectoras a mano.

Mongbwalu, en Ituri, está en el remoto este de Congo con una mala red de rutas a más de 1000 kilómetros de la capital, Kinshasa.

El este de Congo desde hace tiempo enfrenta una crisis humanitaria y la amenaza de grupos armados que mataron a decenas y desplazaron a miles en Ituri en el último año.

Se le pidió al personal de la ONU que trabaje desde casa y evite el contacto físico y las zonas concurridas, dijo un funcionario de la ONU con sede en Bunia, que habló bajo condición de anonimato.

Ituri tiene más de 273.000 personas desplazadas de una población de 1,9 millones, según la ONU.