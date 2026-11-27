Desde hace meses, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un fenómeno de El Niño intenso para algunos sectores de la Argentina, con lluvias superiores a lo normal en buena parte del país durante noviembre, diciembre y enero. A su vez, las noticias sobre aludes, sismos, inundaciones y sequías con consecuencias catastróficas son cada vez más frecuentes en distintos puntos del planeta.

Ante este panorama, surgen algunas preguntas: ¿cómo impacta en nuestra psiquis vivir en un mundo donde las catástrofes ambientales dejaron de percibirse como amenazas lejanas y empezaron a formar parte de nuestra experiencia cotidiana? ¿Cómo se cuida la salud mental en este contexto?

LA NACION habló con Ricardo García Mira, especialista en salud mental y medio ambiente, sobre estas cuestiones, en el marco del XVIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se realiza del 25 al 27 de noviembre.

García Mira, catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universidad de A Coruña y doctor honoris causa por la UBA, participará del Congreso con una conferencia, titulada “La Universidad ante el desafío de construir un futuro sostenible”, y de un simposio sobre bienestar psicológico y ambientes naturales sustentables.

—¿Qué impacto tiene sobre la salud mental la percepción permanente de que una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento?

—En el ámbito de la psicología se habla cada vez más de un concepto denominado ecoansiedad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con él porque, si depositamos el problema del cambio climático y la amenaza global que representa exclusivamente en el comportamiento del individuo, estamos particularizando una causa que va mucho más allá de la persona.

García Mira es catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universidad de A Coruña y doctor honoris causa por la UBA Ricardo Pristupluk

Hay cuestiones políticas e intereses industriales involucrados. No solamente afecta el comportamiento o los sentimientos individuales. También están implicadas las instituciones, la política y la ciencia. Es un tema muy complejo que, sin duda, afecta a la salud mental. La percepción social de la amenaza puede llegar a colectivizarse de tal manera que las personas se sientan mal y necesiten ayuda. Pero debemos tener cuidado con la interpretación de las causas. Si particularizamos demasiado, perdemos de vista que la amenaza debe analizarse globalmente y que las soluciones requieren no solo cambios individuales, sino también comportamientos colectivos y políticas que los favorezcan.

—¿Qué es exactamente la ecoansiedad y cómo se manifiesta?

—Es una categoría clínica que se está desarrollando a partir de la percepción y los miedos que genera la amenaza climática en algunas regiones del mundo. Pero no surge de la nada: tiene que ver con determinados comportamientos de la industria y con decisiones que pueden tener consecuencias muy concretas sobre la vida de las personas.

Por ejemplo, en territorios donde se extraen minerales, como Kazajistán y Uzbekistán, hemos estudiado cómo la extracción de titanio produce una contaminación atmosférica muy importante y cómo ha aumentado de manera alarmante el número de muertes prematuras. Cuando las personas padecen enfermedades que las hacen envejecer antes de tiempo o ven morir a familiares a los 40, 50 o 60 años, eso tiene un impacto directo sobre su salud mental: puede producir ansiedad y depresión. Son problemas que tienen su origen en circunstancias ecológicas y en decisiones que no se adoptan o que se toman de manera negativa.

—¿El temor a las catástrofes ambientales afecta de la misma manera a todas las generaciones y sectores sociales?

—No he estudiado específicamente la ecoansiedad en profundidad, pero sé que está asociada a síntomas vinculados con la depresión y el miedo ante la posibilidad de un desastre ambiental. La American Psychological Association la define como una respuesta emocional real frente a la crisis climática, aunque por el momento no la considera un trastorno clínico oficial.

Vuelvo a insistir en la cautela: no debemos poner el origen del problema exclusivamente en el individuo. Yo no defino las políticas que me hacen daño o me producen ansiedad, ni tengo intereses en la industria. Sin embargo, puedo sufrir sus consecuencias a través de mis miedos y emociones. Es un tema que se está investigando cada vez más. La preocupación puede aparecer ante el temor al colapso ambiental o frente a la transformación del entorno inmediato. Cuando las inundaciones llegan cerca de nosotros o afectan directamente a comunidades que conocemos, la amenaza deja de ser abstracta.

La American Psychological Association señala que este fenómeno afecta especialmente a los jóvenes, pero yo ampliaría la mirada: creo que impacta sobre todo en los colectivos más vulnerables de la sociedad.

—¿Qué sucede en la mente de una persona y de una comunidad que atravesaron y sobrevivieron a una tragedia ambiental?

—Bueno, por ejemplo, yo estoy estudiando lo que ocurrió en Fukushima hace 15 años, cuando un tsunami impactó sobre una población y alcanzó centrales nucleares, hasta fracturar uno de sus reactores. Eso produjo un proceso que denominamos minimización del riesgo. Los políticos empezaron a atribuir toda la responsabilidad al tsunami, pero no al reactor nuclear: si sus condiciones de seguridad eran adecuadas, si estaba preparado para soportar una ola de esas características o si el desastre podría haberse evitado.

Los gobiernos tienden a evitar responsabilidades y a minimizar los riesgos. Al mismo tiempo, cuando las comunidades reaccionan y se organizan frente a una amenaza, pueden percibirla como una amenaza para su propia gestión política. Así, terminan debilitando la respuesta resiliente de la comunidad.

En Fukushima hubo que evacuar a la población y se construyeron instalaciones provisionales para alojar a las familias, que permanecieron allí durante años. La tierra quedó contaminada por la radiactividad y ya no era posible cultivar en determinadas zonas. El gobierno reconstruyó la ciudad, levantó nuevas escuelas y hoteles y ofreció viviendas en buenas condiciones, pero muchas personas tenían miedo y no querían volver. Desde el punto de vista de la salud mental, se produjo una ruptura afectiva con la tierra en la que habían crecido, criado a sus hijos y construido sus vínculos.

A eso se suma la desconfianza. Es otro factor psicológico que nos interesa mucho estudiar, porque contribuye al agravamiento de la salud mental y al aumento de los miedos y la ansiedad.

—En la Argentina se pronostica un fenómeno de El Niño particularmente intenso. ¿Qué herramientas puede aportar la psicología para prepararnos y atravesar una eventual catástrofe?

—En primer lugar, es necesario identificar las zonas que pueden resultar más afectadas y trabajar en la prevención con las comunidades. No alcanza con tomar decisiones políticas desde una perspectiva exclusivamente tecnológica: construir muros de contención, canalizar el agua o levantar infraestructura para evitar daños mayores. La tecnología no es suficiente para afrontar una crisis climática.

También es necesario trabajar sobre el comportamiento de las personas y establecer qué regulaciones y sistemas de apoyo estarán disponibles para las comunidades que reciban primero el impacto del fenómeno climático.

"La ecoansiedad está asociada a síntomas vinculados con la depresión y el miedo ante la posibilidad de un desastre ambiental", explica Ricardo Pristupluk

Hay una dimensión comunitaria, una científica —que aporta el conocimiento— y una política. Pero la comunidad también es una fuente de conocimiento: la gente lleva años viviendo en esos lugares, conoce el comportamiento del agua y de los animales y sabe cómo responde el territorio. Por eso introducimos el concepto de cocreación de conocimiento entre la comunidad, la ciencia y la política. Necesitamos consenso en la gestión de las amenazas climáticas, incorporando las experiencias y los conocimientos de todos esos actores.

Los modelos de prevención que trabajan desde esa perspectiva hacen que las personas se sientan más resilientes y reducen los impactos negativos sobre su salud, incluida la salud mental. Los ciudadanos deben ser parte de la estrategia de afrontamiento, y los gobiernos tienen que poner a su disposición los recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios.

—¿Hay alguna catástrofe en la que considere que se haya gestionado bien la respuesta social y psicológica?

—Una de las catástrofes que vivimos en Galicia fue el hundimiento de un petrolero de casco simple, el Prestige, en 2002. Durante una semana de tormentas, el barco se vio amenazado y pidió refugio en un puerto de nuestra costa. Sin embargo, como transportaba petróleo tóxico y su estructura estaba comprometida, nadie quiso recibirlo. Los alcaldes se negaron a darle abrigo y el gobierno central decidió alejarlo a 200 o 300 millas de la costa, aunque ya estaba perdiendo petróleo. La decisión terminó provocando que el barco se partiera y derramara más de 80.000 toneladas de petróleo. Se produjeron varias mareas negras que llegaron a la costa, con un enorme impacto sobre la economía y la actividad pesquera, que quedó paralizada durante cinco años.

Como ocurre en la mayoría de las catástrofes, se hicieron muchas cosas bien y otras mal, pero una de las respuestas positivas fue la movilización social. La protesta fue tan masiva que consiguió impulsar nuevas regulaciones europeas para el transporte marítimo de petróleo. Se estableció que los barcos de casco simple no podían transportar petróleo y se endurecieron los requisitos de seguridad. La protesta social y la movilización colectiva lograron abrir un debate parlamentario a nivel europeo y modificar las normas. Por eso es tan importante la organización de la sociedad para impulsar cambios.

—¿Podemos acostumbrarnos psicológicamente a las catástrofes? ¿Existe el riesgo de que la repetición de estos fenómenos genere indiferencia y, por lo tanto, menos movilización social?

—Sí, ese riesgo existe, sobre todo cuando el puesto de trabajo de una persona forma parte del sistema industrial. Lo hemos visto en Kazajistán. Allí, quienes trabajan en la industria minera reciben salarios muy buenos porque minerales como el titanio o el zinc son muy necesarios para la industria aeronáutica y armamentística y cotizan muy bien en los mercados internacionales. Sin embargo, las metodologías de extracción son tan contaminantes que producen muchas muertes. Si uno les pregunta a los ciudadanos que reciben buenos salarios, hablar de muertes prematuras puede no parecerles una cuestión urgente. Siempre habrá alguien que justifique la situación.

Por eso, como científicos, debemos fomentar la existencia de un sistema de información estable sobre el impacto de estas actividades. Es necesario investigar las metodologías de extracción e introducir criterios de sostenibilidad y protección de la salud en todo el proceso.

—¿Hubo alguna catástrofe que lo haya marcado especialmente y que haya influido en su decisión de dedicarse a investigar estos temas?

—En Galicia ocurren desastres que antes eran solo desastres, pero que ahora empiezan a provocar muertes y se convierten en catástrofes. Tienen que ver con los modelos económicos de desarrollo. Por ejemplo, la proliferación de incendios forestales ha condicionado mis elecciones de investigación. Hay un modelo de desarrollo basado en la plantación de eucaliptos, una especie que arde con mucha rapidez.

Junto con el pino, está en la base de muchos incendios forestales. Además, cada vez hay más personas que construyen sus casas cerca de los bosques, de modo que las llamas pueden extenderse rápidamente y provocar muertes. Todo esto exige pensar en un modelo social de gestión del riesgo que tenga en cuenta las características y los comportamientos humanos.

—En línea con la conferencia que dará en el Congreso, ¿qué papel tienen las universidades en la construcción de sociedades capaces de afrontar las crisis ambientales?

—El papel de la universidad es muy importante porque proporciona el conocimiento que debe servir de base para definir las políticas. Hoy es necesario fortalecer cada vez más el puente entre la ciencia y la política. Para eso, las universidades necesitan financiación. Es necesario dotar a los grupos de investigación de laboratorios e infraestructura suficientes para desarrollar sus capacidades. De lo contrario, queda pendiente el cumplimiento de una de las principales funciones científicas de la universidad.

El conocimiento no está en la universidad de una manera estática. La universidad se cuestiona continuamente lo que ocurre, se enriquece con aportes externos y revisa sus propias ideas a partir de los cambios que se producen en el mundo.

Estamos viviendo transformaciones sociales muy rápidas. Necesitamos universidades preparadas para relacionarse con esa realidad. El conocimiento no está encerrado en los libros, esperando que alguien los abra para encontrar una solución. Es fruto de la discusión permanente, del cuestionamiento y del desarrollo de nuevas estrategias para afrontar las crisis y los posibles colapsos.

—En la Argentina, el gobierno de Javier Milei ha cuestionado las políticas ambientales y aplicado recortes presupuestarios a las universidades y a la ciencia. ¿Qué consecuencias puede tener este escenario?

—He seguido las protestas universitarias en relación con los recortes presupuestarios que está llevando adelante este Gobierno. Creo que la ciencia es una responsabilidad, especialmente en la Argentina. La Universidad de Buenos Aires se ha destacado siempre como un ejemplo de transmisión de conocimiento, particularmente en materias vinculadas con la salud.

La investigación científica no consiste solamente en tener talentos en la universidad. Esos talentos necesitan infraestructura, conexiones internacionales, trabajo en red y recursos. Estamos hablando de problemas globales. Si las instituciones no proporcionan esos recursos, no solo se pone en riesgo la continuidad de los grupos de investigación actuales, sino también la de los futuros.

Cuando un investigador no obtiene financiación o no consigue un contrato para continuar con su trabajo, el perjuicio no se limita a ese año. Recuperar el nivel de investigación que se tenía puede llevar muchos más años. La ciencia no puede concebirse sin un sistema de financiación sostenible que permita afrontar los desafíos globales.

Además, la UBA está bien reconocida y tiene una reputación importante, a pesar de las dificultades que atraviesa. Ir en contra del propio talento y de las propias capacidades no es una decisión inteligente. No se trata de ser partidario de un gobernante o de otro, sino de entender que las relaciones entre las instituciones y los gobiernos deben ser mucho más fluidas. Y, sobre todo, fortalecer los vínculos entre España y la Argentina, que siempre han sido estrechos.