El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa del productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina y confirmó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional por la destrucción de nidos y la muerte de pingüinos de Magallanes en las inmediaciones de Punta Tombo, en 2021.

De esta manera, el máximo tribunal provincial ratificó las sentencias dictadas en primera instancia, en noviembre de 2024, y por la Cámara Penal de Trelew, en mayo de 2025. La condena comprende tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. También había dispuesto el decomiso de la retroexcavadora utilizada en las intervenciones.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Gómez, quien destacó la importancia de la resolución: “Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia”.

El caso tuvo repercusión nacional e internacional y también impulsó medidas institucionales en Chubut, entre ellas la ampliación del área natural protegida Punta Clara-Punta Tombo y la creación de una unidad fiscal especializada en delitos ambientales y contra los animales.

Noticia en desarrollo.