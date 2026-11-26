El Parque Nacional Iguazú recibe alrededor de 1,5 millones de visitantes al año. Cada turista debe optar por alojarse en alguna de las ofertas hoteleras de Puerto Iguazú o bien en el Gran Meliá Iguazú, hasta ahora el único alojamiento ubicado dentro del área natural protegida. Sin embargo, esa situación podría cambiar en los próximos meses: desde el Gobierno aseguraron que iniciarán un proceso de licitación para incorporar una nueva propuesta turística.

La iniciativa surgió a partir de una oferta presentada por la empresa Huttopia Argentina para instalar un alojamiento en modalidad de campamento. LA NACION confirmó que la Administración de Parques Nacionales (APN) manifestó su “interés” en el proyecto y comenzará el procedimiento administrativo correspondiente.

Hasta el momento, el Gran Meliá es el único complejo con acceso directo a los circuitos de las Cataratas y vistas a la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos del parque. La nueva propuesta, según indicaron desde el Gobierno, podría “complementar” la oferta de alojamiento existente y sumar otra alternativa para los visitantes.

El Parque Nacional Iguazú es el área protegida más visitada y que más ingresos genera a la APN

La iniciativa también podría introducir una nueva opción en términos de precios. Huttopia es una empresa francesa con presencia en otros países de Europa y en Estados Unidos, especializada en el desarrollo de campamentos sustentables. Su primera sede en la Argentina tiene prevista la apertura en diciembre de 2026, en Mar Azul. Allí, los precios de los alojamientos parten de los $1.365.000 por siete noches para hasta cinco personas.

“Huttopia es una oferta económica y accesible. Nosotros estamos muy lejos de los estándares y precios de los hoteles y glampings de lujo: somos un camping en un espacio natural. Estaremos en esta franja de precios para todos nuestros futuros campings en la Argentina”, dijo a LA NACION Michel Durrieu, CEO de Huttopia Internacional.

La propuesta contempla tanto parcelas tradicionales para instalar carpas o casas rodantes propias como unidades ready to camp: carpas de lona y madera o cabañas equipadas con camas, cocina y otros servicios. En las modalidades más económicas, el precio base parte de los $304.500 por una semana.

Desde Parques Nacionales remarcaron que la presentación de la propuesta no implica que el proyecto vaya a concretarse, sino que constituye el primer paso del procedimiento. A partir de ahora, explicaron a este medio, deberán elaborar los pliegos y se convocará a una licitación en la que podrán participar todos los interesados que reúnan los requisitos.

Un ejemplo de los campamentos que tiene Huttopia Gentileza: Huttopia

“Hace casi diez años que hablamos con Parques Nacionales de la Argentina. Iguazú es una de las maravillas del mundo y la provincia de Misiones una de las más ricas a nivel cultural, patrimonial y medioambiental. Pensamos en Iguazú como si fuese un sueño”, agregó el empresario.

El empresario definió la posibilidad de desembarcar en Iguazú como una “oportunidad”, tanto por la posibilidad de sumar una nueva oferta turística y accesible como por el trabajo con las comunidades locales, con las que la compañía suele vincularse en sus proyectos.

Sobre la oferta de Huttopia en particular, el Gobierno consideró que “implica un nuevo enfoque”: “La apertura institucional para evaluar propuestas innovadoras que aporten nuevas experiencias sostenibles en los espacios ya habilitados dentro de los Parques Nacionales”. De aprobarse, el uso de los campamentos se instalará en las zonas de uso público.

“La propuesta se destaca por la reversibilidad de las instalaciones, su integración paisajística y el uso eficiente de energías renovables”, destacaron y sumaron: “A su vez, contiene una gestión responsable de agua y residuos, al tiempo que impulsa las economías locales mediante empleo directo e indirecto”.

También tendrá opciones de casas armadas sobre decks Gentileza: Huttopia

Acuerdo con Fundación Rewilding

Además de la nueva propuesta de alojamiento, Parques Nacionales adelantó que comenzaron las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio con la Fundación Rewilding para monitoreo de la biodiversidad y el desarrollo del turismo de naturaleza.

El objetivo del tratado —que aún no fue formalizado— será establecer un marco de cooperación institucional en el límite este del Parque Nacional Iguazú y de la Reserva Natural Silvestre Alto Iguazú (RNS). De concretarse, sería el sexto convenio en 15 años de la ONG con tierras fiscales nacionales y espacios bajo jurisdicción de la APN.

“El convenio con Rewilding en el Parque Nacional Iguazú se enmarca dentro de más de 20 años de trabajo entre la Administración de Parques Nacionales y Rewilding en materia de conservación y colaboración científico-técnica”, expresaron desde la APN.

Un puma identificado con collar en el área del Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz Augusto Famulari

Rewilding es una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración ecológica y la creación de áreas protegidas que ya tiene presencia en otros parques nacionales del país. Fue un actor central en la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes, y luego adhirió a un Convenio de Cooperación con las autoridades del gobierno que logró el repoblamiento de yaguaretés y nutrias gigantes en la zona. Un trabajo similar realizan desde hace años en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, y el Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz.

Con el eventual acuerdo en Iguazú, la organización buscará reducir amenazas, monitorear la biodiversidad mediante proyectos de investigación y promover el turismo de naturaleza junto con las comunidades vecinas, como hace con el Glamping El Bermejito, en El Impenetrable.

La investigación estará enfocada principalmente en el yaguareté e incluirá la instalación de cámaras trampa y tareas de captura y seguimiento de ejemplares mediante collares satelitales.

Desde la APN señalaron que este acuerdo no implica una “cesión ni de dominio ni de jurisdicción” a la empresa extranjera. “Se trata simplemente de una cooperación de investigación. Las capacidades de control y fiscalización de la Administración no son modificadas por el convenio, además de ser indelegables por ley”, reiteraron a LA NACION.