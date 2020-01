Inés Beato Vassolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 18:56

Diego Crespo llegó a la esquina de Avenida Directorio y Olivera, de musculosa gris y short deportivo, para dejar su bici naranja en el puesto de Ecobici que allí existía, sin saber que lo habían removido. "No lo puedo creer. Vivo a una cuadra de acá y voy a tener que volver para atrás, a la estación de Lacarra [Avenida Lacarra y Avenida Directorio], en la otra punta del parque", se quejó Crespo.

Tiene 33 años y está desempleado. Por este motivo, las bicicletas públicas gratuitas son su actual medio de transporte: "Me quedé sin trabajo, así que no tengo plata para la SUBE. Ahora vengo de tirar currículums en Parque Chacabuco", explicó el joven.

Parece que la estación de Ecobici de esta esquina del Parque Avellaneda nunca funcionó bien. Según cuenta Crespo, no había rodados y el sistema fallaba: "Siempre estaba roto, sin bicis, o podías dejar la tuya pero no sacar una nueva", describió.

Diego Crespo usa el sistema gratuito de Ecobici porque se encuentra desempleado, pero ha tenido problemas con las estaciones de Parque Avellaneda; una de ellas (ubicada en Avenida Directorio y Olivera), fue retirada esta semana por el gobiero de la Ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Beato Vassolo

Nicolás Emanuel Medina, playero de la estación de servicio que funciona frente al puesto, coincidió con Crespo en que el sistema no andaba bien. Y agregó: "Ya nadie lo usaba porque nunca había bicicletas".

La estación de Avenida Directorio y Olivera era la que quedaba más al sudoeste en la ciudad de Buenos Aires. Pero fue levantada por el gobierno porteño el miércoles, junto con otras 19 de las 400 que habían instalado. Todas se encontraban en barrios del sur, en las comunas 1, 4, 7, 8 y 9. Los motivos oficiales se atribuyen a la baja demanda, los robos y el vandalismo.

"De acá hacia el Oeste ya no hay más estaciones. En Palermo y Recoleta está lleno, obvio, típica estrategia de la Ciudad. Pero el sistema funciona solo en algunos barrios, es una realidad", protestó Crespo.

Fátima Funes, de 16 años, también vecina de Parque Avellaneda, solía usar las bicicletas porteñas de la estación Lacarra -todavía activa- para visitar a sus amigos. La adolescentes contó que dejó de hacerlo porque nunca encontraba rodados: "Siempre está vacía, se viven robando las bicis. Un vecino del edificio en donde vivo tiene una bici naranja en la puerta de su departamento", denunció.

Seis de los 20 puestos retirados estaban montados en Nueva Pompeya. Los vecinos del barrio aseguran que, al igual que en Parque Avellaneda, muchas bicis fueron robadas o dañadas.

Nancy Boccicardi y su hija viven en un segundo piso sobre la calle Del Tigre, arriba de la estación de bicicletas que fue removida; viven a la vuelta de la Comisaría Vecinal 4B y, aún así, fueron testigos de intentos de robo y daños en el puesto Crédito: Xavier Martin / AFV

Nancy Boccicardi, de 45 años, vive junto a su hija y su nieta en un segundo piso sobre la calle Del Tigre al 3900, donde se ubicaba una de las estaciones retiradas. "Escuchábamos gritos todo el tiempo; venían bandas de jóvenes y, entre varios, las rompían, pinchaban las gomas o se las llevaban", detalló.

A la vuelta de esa estación, sobre la calle Quilmes, está situada la Comisaría Vecinal 4B, pero esto no ha impedido que ocurran actos de vandalismo. "Nosotras gritábamos desde el balcón cada vez que pasaba algo, pero la policía nunca vino", sostuvo Boccicardi, a quien la asaltaron dos veces en la puerta de su casa, y le robaron su propia bicicleta y una moto.

"Yo siempre me muevo en bici, trabajo como administrativa en la Usina del Arte y tengo otro trabajo en la zona de Congreso. Ahora me quedé sin bicicleta propia y sin Ecobici. El problema es que este no es un barrio civilizado", se lamentó la vecina.

La estación que fue removida de la calle Del Tigre 3935, se encuentra a la vuelta de la comisaría 4B; los comisarios aseguran que la zona es problemática porque se encuentra cerca de la villa 1-11-14 y la villa 21-24 Crédito: Xavier Martin / AFV

Un oficial de la Comisaría Vecinal 4B afirmó que la zona es complicada: "Estamos rodeados de barrios de emergencia, la villa 1-11-14 y la 21-24, entonces roban mucho", dijo. Según comentó el policía, que pidió no ser identificado, suelen encontrar vehículos del sistema Ecobici en ambas villas, pero no tienen forma de confirmar de qué estación fueron robadas.

A diferencia de lo narrado por Boccicardi, el personal de la comisaría afirmó que nunca hubo problemas con el puesto de la calle Del Tigre, dada su proximidad al centro policial: "Por supuesto que acá a la vuelta nunca pasó nada, porque nosotros estamos cerca".

En La Boca se repetía el vandalismo, según el testimonio de los vecinos. "Sacaban las bicis todo el tiempo. Se subían entre varios, las rompían o se las llevaban a las casas. Eran siempre los mismos, chicos de 17 o 18 años. Las madres los veían y no hacían nada", indicó Oscar Darío González, carnicero en "Raulito", frente a la Plaza Almirante Brown.

En esa plaza, sobre la calle California, también existió un puesto de Ecobici hasta esta semana. Empleados del establecimiento yerbatero Las Marías, que trabajan en un depósito que la empresa tiene por la zona y suelen almorzar frente a la estación de bicicletas, comentaron: "Las bicis tenían siempre luz roja, estaban todas rotas y no se podían sacar".

La estación ubicada en la plaza Almirante Brown, La Boca, fue una de las 20 retiradas; los vecinos afirman que muchas de las bicicletas fueron robadas y dañadas por gente del barrio Fuente: LA NACION - Crédito: Xavier Martín

Carlos Valerio, de 65 años, empleado de un local de muebles y antigüedades de La Boca, se preocupaba porque sus hijos tendrán que volver a pagar boleto de colectivo: "Trabajan lejos y ahora se quedaron sin medio de transporte. Acá pasan colectivos, pero hoy en día está muy caro el pasaje, es costoso moverse", explicó.

El sistema de Ecobici había llegado a 39 de los 48 barrios de la ciudad; las últimas estaciones en sumarse habían sido en Belgrano, Núñez, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Flores, Floresta, Villa Soldati, Parque Avellaneda, Villa Devoto y Paternal. También se instaló un puesto en la villa 31, otro en la Plaza Houssay y en la estación Buenos Aires de la línea ferroviaria Belgrano Sur.

Según la información oficial, tras el cierre de las 20 estaciones en el sur porteño, comenzará un análisis para determinar cómo impactará en el sistema -que ya tiene 639.550 usuarios registrados- y dónde se podrían relocalizar esos puestos. Desde su lanzamiento, el sistema superó los 6.000.000 de viajes realizados.