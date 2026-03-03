Derrumbe en Parque Patricios: un ingeniero explicó en detalle los motivos del colapso del estacionamiento

La losa del estacionamiento de un complejo de viviendas, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, se derrumbó este martes por la madrugada y dejó alrededor de 60 vehículos bajo los escombros. Pablo Menéndez, ingeniero civil, dialogó con LN+ y explicó en detalle los motivos que pudieron motivar el colapso.

“En la etapa de obras es fundamental la inspección y el seguimiento para que se cumpla el reglamento y lo proyectado en la estructura, que luego son difíciles de verificar, incluso ya producidos los hechos. Solo lo puede hacer un perito, que es costoso e igual queda un riesgo latente”, sostuvo.

Pablo Menendez, ingeniero civil

“Las estructuras nos hablan”

Consultado acerca de los motivos del colapso del estacionamiento subterráneo, Menéndez destacó: “Las estructuras nos hablan”, al tiempo que ejemplificó: “Tenemos que estar atentos a filtraciones, rajaduras, descascaramientos, que nos van alertando que está fallando la estructura o está por colapsar”.

“Las filtraciones corroen los hierros internos que le dan la resistencia a la estructura. Debilitan la estructura aunque no siempre se desencadena en un derrumbe”, dijo, y continuó: “Evidentemente, acá se combinaron varios factores. Hay una sobrecarga de tierra, que se humedece cuando llueve y, si no tiene un buen escurrimiento, carga la losa y puede derrumbarse, como en este caso”.

Prevención para evitar un derrumbe

Según el ingeniero, siempre hay que prestar atención a los daños estructurales y resolverlos. “Es importante la inspección durante la ejecución de las tareas”, indicó.

En cuanto al procedimiento que debe hacerse en las próximas horas, subrayó: “Hay que medir grosores y evaluar si están acuerdo al cálculo estructural que se pensó en el proyecto y si se cumplieron las normas”.

Y concluyó: “Tiene que haber un responsable técnico a cargo de ese cálculo, aprobación, ejecución y dirección de la obra. Debería haber un responsable”.

Dónde está ubicado el complejo

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la calle Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola.

Riesgo de derrumbe

A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados. Desde el SAME informaron a LA NACION que no hay personas lesionadas hasta el momento.

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar luego de que a las 4.45 se recibiera un llamado de alerta al 911. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros—, lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban rodados estacionados.

Operativo en la zona SAME

Trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encontraban evaluando la estructura del edificio.

Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar SAME

Los médicos del SAME solo atendieron a una mujer de 38 años que rechazó el traslado al Hospital Penna y fue oxigenada en uno de los cuatro móviles a disposición.