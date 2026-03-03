Qué pasó en el derrumbe del estacionamiento de Parque Patricios

Este martes por la madrugada se desplegó un fuerte operativo en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de una estructura interna de un complejo de viviendas y cayera sobre alrededor de 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la calle Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados. Desde el SAME informaron a LA NACION que no hay personas lesionadas hasta el momento.

Derrumbe en Parque Patricios

Dónde está ubicado el complejo

En imágenes, el derrumbe

Así colapsó el techo del estacionamiento captura de red

Varios vehículos quedaron bajo los escombros captura de red

Equipos de rescate trabajaron en el complejo captura de red

El relato de los vecinos

Federico, uno de los vecinos, relató que lo que se desmoronó fue el patio interno que da al subsuelo, donde estacionan decenas de vehículos. Debido al hecho, los habitantes de los tres edificios que rodean ese predio - con 300 departamentos y alrededor de 500 personas- dejaron sus hogares por miedo a que el derrumbe se extendiera a otras estructuras.

“Sentimos una explosión. Los vecinos empezaron a gritar que teníamos que irnos, así que bajamos con lo puesto”, dijo una mujer, que indicó que se estaba haciendo una obra en el lugar para mejorar el desagüe y evitar filtraciones de agua.

Parte de la estructura que se derrumbó SAME

300 familias afectadas y riesgo de colapso

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar luego de que a las 4.45 se recibiera un llamado de alerta al 911. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros—, lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban rodados estacionados.

Operativo en la zona SAME

Desde entonces, trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encontraban evaluando la estructura del edificio.

Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar SAME

Los médicos del SAME solo atendieron a una mujer de 38 años que rechazó el traslado al Hospital Penna y fue oxigenada en uno de los cuatro móviles a disposición. Un jefe de Bomberos indicó que, por el momento, ningún vecino del barrio informó de familiares desaparecidos. A su vez, señaló que “se cortaron los suministros” de manera preventiva y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.