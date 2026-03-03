Así vivieron los vecinos del edificio de Parque Patricios el derrumbe del techo del estacionamiento subterráneo

Un fuerte estruendo en plena madrugada alteró este martes la rutina de Parque Patricios. A las 4.45, un llamado al 911 alertó sobre el derrumbe de una losa en el estacionamiento subterráneo de un edificio ubicado en Mafalda 907, dentro del complejo habitacional Estación Buenos Aires, detrás de la cancha de Club Atlético Huracán. La evacuación fue inmediata y preventiva: cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en cuestión de minutos.

Según informaron desde la Policía de la Ciudad a LA NACION, no se registraron heridos ni personas atrapadas. En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas del DIR. Los equipos constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros— que provocó el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados. Se evalúa si existe riesgo estructural para determinar los pasos a seguir.

Presencia policial y de bomberos en los alrededores del edificio Ricardo Pristupluk

Con la primera luz del día, la escena quedó expuesta: edificios de varios pisos, de fachada gris y blanca, y en la calle un cordón de cinta perimetral que impide el paso. Un móvil de Bomberos de la Ciudad quedó apostado en la esquina, mientras efectivos policiales custodian los accesos. La cuadra permanece cortada y señalizada, con conos naranjas y personal que regula el tránsito.

Frente al ingreso, decenas de vecinos se agrupan bajo un cielo gris. Hay familias completas, hombres y mujeres con mochilas, bolsas y carpetas en la mano. También hay mascotas: perros atados a correas, inquietos entre la multitud. Una nena sostiene una mochila escolar violeta mientras espera junto a los adultos. Algunos miran hacia las ventanas, otros intentan hablar con las autoridades.

Los vecinos del complejo de viviendas fueron evacuados Ricardo Pristupluk

“Se puede caer en cualquier momento”, expresó un vecino mientras sostenía la caja transportadora de su gato. La incertidumbre domina la escena. Nadie sabe cuánto tiempo durará la inhabilitación ni cuándo podrán volver a sus departamentos.

La mayoría de los evacuados permanece sobre la calle Montesquieu al 750, frente a la plaza. Allí se concentran mientras personal de Defensa Civil, Policía de la Ciudad y Bomberos coordina el operativo.

Cerca del mediodía, la escena continúa marcada por la espera y la incertidumbre. En ese momento, las autoridades permiten el ingreso de a una persona por departamento para retirar elementos esenciales. Con una lista previa, cada vecino accede al edificio acompañado por un bombero, mientras el resto permanece detrás de la cinta perimetral.

Incertidumbre

La fila avanza de manera lenta y ordenada, aunque por momentos se generan amontonamientos y reclamos. Algunos sostienen carpetas con documentación; otros, bolsos vacíos para llevar ropa, medicación y objetos indispensables. “Queremos información y nadie dice nada”, repiten varios, con la mirada puesta en el edificio y en los efectivos que custodian el acceso.

María Díaz, vecina del quinto piso, relató a LA NACION que estaba durmiendo cuando sintió un fuerte movimiento. “Sentí un sacudón. Pensé que era el camión de basura o el viento, porque parecía que iba a llover. Miré por la ventana y vi que estaba pasando el camión, entonces creí que era eso. Pero después escuché gritos”, contó.

María Díaz Ricardo Pristupluk

“Estaba durmiendo mi hijo. Le dije ‘bajá, bajá, no sé qué pasa’. Salimos por la escalera, no usamos el ascensor. Cuando llegamos abajo vimos que estaba todo roto”, describió. Vive allí desde hace dos o tres años y aseguró que nunca habían atravesado una situación similar. “A veces cuando hay recitales en la cancha se siente que vibra, pero nunca imaginé que podía pasar algo así”, agregó.

Fernando Álvarez, otro residente, afirmó que no escuchó un ruido previo. “Estaba profundamente dormido. Lo primero que escuché fue a mi perra ladrar y después los gritos de ‘evacúen’. Miré el celular y decía ‘llamen a la policía’. No entendía nada. Después empecé a escuchar ‘se derrumba’ y salimos con lo puesto”, relató.

El agujero que se hizo en el jardín central Ricardo Pristupluk

Según explicó, les informaron que el edificio no quedará habitable durante un tiempo indeterminado. “Sabemos que no va a quedar habitable durante un tiempo, pero no sabemos qué significa ese tiempo. Supuestamente ahora nos habilitarían un rato para pasar a buscar ropa y cosas. Pero no sabemos dónde vamos a quedarnos”, sostuvo.

Sobre las posibles causas, mencionó que el edificio tenía una obra en curso por filtraciones. “Una obra que está a cargo de la constructora y de la administración. Es verdad que el estadio genera vibraciones, pero el barrio es posterior al estadio”, señaló.

Fernando Álvarez Ricardo Pristupluk

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan ProCreAr. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021.

Mientras continúan las tareas técnicas y la evaluación estructural en Mafalda 907, la postal es la de un barrio en pausa: calles valladas, móviles de emergencia, vecinos que miran hacia sus balcones sin saber cuándo podrán regresar. El ingreso controlado para retirar lo esencial avanza bajo supervisión. Afuera, el reclamo es claro: información concreta y una respuesta sobre su futuro inmediato.