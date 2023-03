Educación, democracia y bienestar: hicieron un relevamiento entre más de 1000 argentinos y hubo respuestas que sorprendieron

escuchar

CÓRDOBA.– El 82% de los argentinos considera hoy que la educación no los prepara adecuadamente para el mercado laboral del futuro y el 75,5% plantea que la educación en la Argentina no es innovadora. A esa conclusión llegó Insight 21, el hub de conocimiento de la Universidad Siglo 21, que con su trabajo La Argentina por argentinos/as se presentó en sociedad en su campus de Córdoba y procura convertirse en una voz autorizada para identificar los problemas clave del país y proponer las soluciones que deben instrumentarse en los ámbitos de decisión pública y privada.

“Nuestra aspiración y nuestro compromiso es convertirnos en uno de los más prestigiosos think tank del país”, explicó María Belén Mendé, la rectora de la universidad, en el acto de lanzamiento de Insight 21, el centro de investigación que reúne a los 11 institutos y los dos observatorios que integran esa casa de estudios de gestión privada especializada en educación remota, que desde su fundación hace 28 años ya cuenta con 75.000 graduados y recibe por año 40.000 estudiantes. En abril próximo inaugurará, también en el campus Córdoba, un pabellón dedicado a las Ciencias de la Salud, con lo que ampliará su actual oferta de 70 carreras de grado y pregrado; 30 posgrados y cursos y 116 programas de “aprendizaje de vida”, desplegados en 320 centros de aprendizaje universitario en todo el país y con un plantel de 1200 docentes e investigadores.

“Queremos elevarnos de la coyuntura, a través de la ciencia. Nos hemos ido anestesiando y orillando frente a lo que sucede”, advirtió Mendé al considerar que “ningún gran objetivo se logra de manera aislada [porque] la grandeza es plural, colaborativa y abundante”.

Los temas

Esta primera investigación de Insight 21 se enfocó en seis temas: bienestar y satisfacción con la vida, prosperidad económica, funcionamiento democrático, respeto de derechos, educación y acceso al conocimiento y futuro. Las respuestas de los 1050 relevados, hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, residentes en la Capital Federal, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán, dejan un sabor amargo en todos los ítems.

Si se miran juntos los ocho ítems, el 49,50% de los relevados tienen una percepción negativa global y los aspectos más preocupantes están vinculados con “la prosperidad económica, el funcionamiento democrático y la educación”.

“La primera medición estuvo vinculada con los problemas más apremiantes de los argentinos. Queremos proporcionar mejor información para la toma de decisiones”, argumentó Leonardo Medrano, el director de Insight 21, que estima publicar de forma mensual o bimestral informes sobre diversas problemáticas “con visión federal”.

En diálogo con LA NACIÓN, Mendé y Medrano recordaron que ya esa casa de estudios había realizado un amplio estudio sobre el perjuicio económico y social que implicó para el interior del país el desmantelamiento del hub de transporte, que tenía a Córdoba como núcleo de traslado de personas y de logística para la producción, y que está a disposición de los legisladores nacionales para tratar de revertir esa medida. “Lo hicimos para demostrar con evidencia científica lo negativo que fue ese desmantelamiento para Córdoba”, puntualizó Mendé. Ese estudio puede considerarse la piedra fundacional de la formalización de Insight 21.

En coincidencia con los 40 años ininterrumpidos de democracia en el país, que se cumplirán en octubre próximo, uno de los aspectos que más inquietó a los investigadores fue la percepción negativa sobre ese sistema de gobierno. El 67% dice que “el Gobierno no representa adecuadamente las opiniones y preferencia”. Para el 80,2%, el Gobierno no lucha contra la corrupción adecuadamente. El 57,7% percibe negativamente que “el Gobierno se esfuerza por promover y cuidar la democracia”. Para el 77,3%, no es transparente la gestión de las políticas públicas.

Si los argentinos viven un presente mayoritariamente negativo, el estudio alarma por la visión del futuro: apenas el 10% de los encuestados cree que “logrará cumplir sus metas personales” y el 21,5% piensa “que la situación argentina va a mejorar”. De todos modos, el 40% admite que “hasta ahora ha obtenido las cosas importantes que quiere” en su vida y el 50% se manifiesta “satisfecha”.

Los resultados arrojados sobre “la prosperidad económica” no dejan de ser llamativos: el 61,33% responde que se “animaría a invertir en la Argentina si tuviera dinero para hacerlo”, aunque el 60,4% admite que sus ingresos económicos no son suficientes para satisfacer sus necesidades y el 75,4% no está satisfecho con su capacidad de ahorro.

Panel

También el capítulo “respeto de derechos” es inquietante: el 61,6% tiene una visión negativa sobre si “la sociedad es tolerante frente a opiniones diferentes o críticas”, el 40% no percibe que la sociedad argentina promueva “la diversidad y la pluralidad de opiniones”, aunque el 35% siente que puede expresarse “libremente en este país”.

Para presentar en sociedad este hub de conocimiento, su director compartió un panel con Gustavo García, consultor internacional de origen venezolano que trabajó en Washington para el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Mauro Solano, director de Gestión Pública y Monitoreo y Evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Tomás Balmaceda, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), periodista y docente.

“Del estudio me llama la atención la pérdida de fe en la democracia, viendo que este país ya había perdido la democracia [en alusión al golpe de 1976]”, advirtió García. Sumó que esa pérdida de fe se puede deber al “acceso al poder del populismo autoritario, tanto en la Argentina cómo en Venezuela, dos países muy ricos en recursos naturales, pero que no se han podido recuperar de este tipo de gobiernos populistas [el kirchnerismo y el chavismo]”. Y sugirió que para revertir la situación hace falta “cohesión social; tener un objetivo común; lograr la estabilidad financiera y plantearse el crecimiento de la productividad”.

De izquierda a derecha son: Pablo Rivarola (vicerrector de Asuntos Académicos), Juan Carlos Rabbat (fundador y presidente de la Universidad Siglo 21), Laura Rosso (secretaria general de Academia y Desarrollo), Gustavo García (analista financiero internacional), Tomás Balmaceda (doctor en filosofía), María Belén Mendé (rectora de la Universidad Siglo 21), Leonardo Medrano (director Insight 21), Mauro Solano (Cippec) y Marcela Tello (secretaria de Extensión, Vinculación e Impacto) owner

Además de tender un puente de relacionamiento con Insight 21, Solano puso énfasis en la importancia de “incidir fuertemente en la agenda de discusión [política] con evidencia científica” y sugirió que haya “pluralidad y heterogeneidad” así como que se trabaje “en equipo para relacionarse con otros think tanks”.

Para Balmaceda, la clave es “la interdisciplinariedad”. “La fortaleza es que puedan reunirse egresados, profesores y estudiantes”, sostuvo al ejemplificar que aunque él mismo es un “nerd de datos”, “los datos solos no sirven para nada”. Y, preocupado por la percepción negativa sobre la educación que arrojó este primer estudio, sostuvo: “Que hayamos sido educados no implica que sepamos de educación. Cada vez más las tecnologías de inteligencia artificial son tema de conversación y hay que preguntarse cuáles son las habilidades realmente humanas que no van a poder ser reemplazadas”.

Un toque de humor cordobés aportó a la presentación el ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Pablo De Chiara, quien celebró la presentación en sociedad de Insight 21 y despertó la sonrisa del amplio auditorio: “Cómo no lo hicieron hace cuatro años cuando empezábamos la gestión”. Al destacar el aporte que puede hacer la Universidad Siglo 21 frente a los problemas, fue contundente: “Necesitamos [desde el Estado] este tipo de herramientas. Nadie es más inteligentes que todos nosotros juntos”.

La presentación fue cerrada por el presidente y fundador de la universidad, Juan Carlos Rabbat, quien sintetizó: “esta universidad está empeñada en trabajar y formar [ciudadanos] para que todos defiendan la democracia como valor fundamental”. Y aseveró: “Siglo 21 no es una universidad familiar, es para la comunidad, está pensada para 100 años, como una Harvard de América Latina. Nos proponemos ser un faro de las ideas para América Latina”.

Temas Educación