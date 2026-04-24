Un evento de running solidario en Tigre para apoyar a una escuela distinguida a nivel mundial

El próximo sábado 25 de abril se realizará una jornada solidaria a beneficio de la Escuela María de Guadalupe, elegida mejor escuela del mundo por su trabajo de integración social. Se podrá colaborar para entregar kits escolares para alumnos de la Escuela María de Guadalupe.

La escuela de gestión privada en Tigre, se convirtió en 2024 en la primera escuela argentina en ganar el World’s Best School Prize, un premio que reconoce con US$10.000 a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías. Resultó ganadora en la categoría colaboración con la comunidad.

Fue reconocida por sus programas de Orientación Vocacional, Mentoría e Inclusión Laboral a través de los cuales buscan –apoyados por alianzas con empresas locales, universidades, ONG, voluntarios y familias– cambiar la realidad de los chicos del barrio Las Tunas. En esta zona del conurbano bonaerense, el 62% vive en situación de precariedad habitacional, el 47% está en condición de hacinamiento y el 73% de los jefes de familia no terminaron el secundario, según datos del colegio sobre la base de encuestas socioambientales hechas en 2022.

El programa está destinado a jóvenes de hasta 25 años que hayan terminado el secundario. Son talleres de tres meses en los que buscan desarrollar habilidades para la inclusión laboral, cuentan con capacitaciones en habilidades digitales (armar un currículum, usar LinkedIn), sociolaborales y técnicas, como en logística. Hoy, el 40% de los que finalizan o se capacitan dentro del programa de Inclusión Laboral está consiguiendo un primer empleo formal. Esto llevó a una disminución del 21% al 13% en los estudiantes que, luego de egresar, no estudian ni trabajan.

En 2024, el Colegio María de Guadalupe, en Tigre, fue destacado por su colaboración con la comunidad Colegio María de Guadalupe

La jornada solidaria Running Fest será de 8.30 a 18 en el circuito aeróbico del Camino de los Remeros (Tigre) junto al río Luján. Habrá entrenamientos, charlas, yoga, gastronomía, barra y música.

Organizado por el Rotary Club y Brickell Developers, y con el apoyo de la Maratón Ciudad de Tigre, la propuesta es entrenar, celebrar, disfrutar y ayudar a través del Social Run, desayuno saludable, DJ Set, funcional, stretching, compartiendo un almuerzo a las brasas, barra libre, yoga, healthy coach y merchandising.

Inscripción

La inscripción es gratuita, con cupos limitados y se entregará un kit de entrenamiento de regalo a los primeros 200 inscriptos al Running Fest.

Link inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYPc1F5n3N_dK_jocYiGQ9ihuABjxnYsGD_NiKYL5xmHIGA/viewform

¿Cómo colaborar?

En el siguiente link https://linktr.ee/VueltaAlCole2026 se pueden comprar los kits para los alumnos de la Escuela María de Guadalupe.

La jornada solidaria busca colaborar para entregar kits escolares para alumnos AeusPenia<arg/

Itinerario

08:15: Recepción y entrega de kits de entrenamiento a participantes ( Remera running

+Mochila + Merch y regalos de sponsors). Colaboración con Escuela María de

Guadalupe.

9.00: running + postas functional by Flama

10:30: desayuno saludable

11.00: Stretching time by Flama

12.00: DJ Set Lunch by Carli Smile + Barra Libre

12:30: almuerzo a las brasas

14.00: Tai Chi junto al río

15:30: Healthy Coach by Sol Attie

Charla “Alimentación saludable. Vida saludable”.

16:30: Yoga Sunset by María Zlotogwiazda

17:30: DJ Sunset by Carli Smile