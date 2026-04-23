“Puente a la industria 4.0″: una alianza estratégica impulsa la formación de ingenieros con estándares internacionales

Para impulsar la formación de ingenieros en la universidad pública con estándares internacionales, el Grupo Techint, a través de Ternium y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, invierten US$800.000 en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), filial San Nicolás, que se destinan a crear y ampliar un centro de certificación industrial.

Esa inversión permitió la inauguración de tres laboratorios: Hidráulica (certificado por Festo), Electricidad Industrial (certificado por Siemens) y Automatismos Industriales (también por Siemens), que se añaden al centro ya en funcionamiento de Neumática y Controlador Lógico Programable (PLC). “Al formarse en estos espacios con estándares industriales, se potencia el interés de los alumnos por continuar carreras de ingeniería, estratégicas para el desarrollo sostenible y productivo del país”, explicó la empresa al argumentar que se “busca formar más ingenieros desde la secundaria”.

La decisión de acompañar el crecimiento de la UTN filial San Nicolás está vinculada con el área de influencia geográfica donde la empresa se despliega en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa comenzó en 2022 y se sigue ampliando ternium

Según se recordó, “la iniciativa comenzó en 2022 con una inversión inicial de US$331.000″, cuyos resultados “impulsaron una segunda etapa, con US$497.000 adicionales para ampliar la capacidad y sumar nuevas especialidades”.

La intención de Ternium se cimenta en la importancia de que la universidad sea un “puente a la industria 4.0″. “Al formarse en estos espacios con estándares industriales, se potencia el interés de los alumnos por continuar carreras de ingeniería, estratégicas para el desarrollo sostenible y productivo del país”, se indicó.

Además, se destacó el “alto impacto” de la “alianza público-privada” de esta iniciativa. “El proyecto se inscribe dentro de Gen Técnico Roberto Rocca del Grupo Techint –un programa que comenzó en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, hace 20 años que busca contribuir a la formación de estudiantes para los desafíos de la industria 4.0 a través del apoyo a instituciones educativas técnicas públicas– y se basa en una articulación sólida donde la UTN aporta el espacio educativo, mientras que la compañía se encarga del equipamiento, la adecuación de aulas y la capacitación docente".

Estudiantes, autoridades de Ternium y de la UTN recorrieron los nuevos laboratorios ternium

De la ceremonia de inauguración, que sucedió la semana última, participaron el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia; el decano de la UTN, Tomás Avetta; el CEO de Ternium, Renato Cattalini, y referentes del Grupo Techint como Erika Bienek.

Según se explicó en la ceremonia, “el proyecto no solo contempla la infraestructura, sino una gobernanza propia para la evaluación de docentes y alumnos, facilitando además prácticas que conectan directamente la formación académica con las necesidades reales de la planta industrial”.

Desde 2022, se informó, “el centro certifica de 200 alumnos por año de cinco escuelas técnicas públicas de San Nicolás y Ramallo, quienes participan en cursos intensivos de seis días con jornadas de ocho horas de formación teórica y práctica. Con los nuevos laboratorios, se busca ampliar el alcance a más de 500 alumnos”.

Inauguración de los nuevos laboratorios en la UTN San Nicolás ternium

“Los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas que forman parte de Gen Técnico Roberto Rocca acceden a certificaciones de Festo (con validez internacional) y formación en tecnologías Siemens. Es el segundo centro FACT (Festo Authorized and Certified Training Centre) del país. El primero se encuentra en la Escuela Técnica Roberto Rocca del Grupo Techint”, ubicada en la ciudad bonarense de Campana.