Efecto dominó: después de River, otros clubes se abren a las personas sin techo

Ferro Carril Oeste, Estudiantes de Caseros, Platense y Gimnasia de La Plata, entre otros, se sumaron a la iniciativa que empezó anteanoche Red Solidaria; además, hay operativos del gobierno porteño

"Fue un éxito bestial", dijo Juan Carr , principal referente de Red Solidaria, sobre la apertura, anteayer, del estadio de River Plate para recibir donaciones y dar refugio a las personas en situación de calle. Al lugar llegaron 241 personas sin techo y 103 se quedaron a dormir en el estadio. El impacto de la iniciativa provocó que hicieran lo mismo la Universidad de La Matanza y otros clubes de fútbol, como Ferro Carril Oeste, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Platense, Estudiantes de Caseros, Gimnasia y Estudiantes (ambos de La Plata).

"La idea es que la gente pueda cenar, dormir y desayunar dentro del club. A partir de las 18 [de ayer] recibimos donaciones y también estaremos recibiendo mañana [por hoy]. A partir de las 22, el club abre sus puertas para los que quieran dormir. Esto en la calle Urquiza y Lisandro de la Torre, en Caseros", dijo Araceli Mercadal, secretaria de prensa de Estudiantes de Caseros.

"La Red Solidaria es el principal difusor y nosotros nos sumamos. Estaremos desde mañana [por hoy] hasta el domingo, de 10 a 20. Esto es en Juan B. Justo al 9200", dijo María Eugenia Pasarello, vocera de Vélez Social. En tanto, Estudiantes de La Plata estará abierto desde hoy hasta el martes de 18 a 23. Mientras que en la sede de Platense, en Vicente López, y la de Gimnasia ayer ofrecieron comida caliente. A la iniciativa también se sumaron parroquias de distintos barrios de la ciudad y del conurbano, que abrieron sus puertas para dar refugio a los sin techo.

La muerte de un hombre en situación de calle el lunes pasado puso el foco de atención sobre el riesgo de las bajas temperaturas para los que duermen a la intemperie. De hecho, fue tal fuerza que el tema adquirió en la opinión pública que la línea 108, que brinda asistencia social inmediata a estas personas, anteayer, recibió 3000 llamadas, cuando la cifra promedio para noches de frío es de 1000. "Hay que aclarar que cada llamada no se corresponde a una persona diferente. Se reciben muchas llamadas por cada persona en situación de calle", dijo Guadalupe Tagliaferri, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

El gobierno porteño instaló en el Parque Rivadavia una carpa calefaccionada que ayer funcionó como comedor, como parte del Plan de Prevención del Frío.

En cuanto a los paradores disponibles para que las personas sin techo pudieran cenar y pasar la noche, o, en algunos casos, quedarse durante un tiempo, fueron muy concurridos, aunque estuvieron lejos de llegar a su capacidad máxima. "Los paradores deben estar al 50% de su capacidad. En estos días vino un poco más de gente, pero aún tenemos mucho lugar para alojar a más personas. Desde el gobierno trabajamos mucho con distintas redes de paradores, como por ejemplo Cáritas", agregó Tagliaferri.

Sobre la concurrencia a estos paradores, Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, sostuvo: "Venimos auditando los programas sociales de la ciudad. Detectamos que a estos espacios van pocas personas. El problema principal es que tienen que hacer largas colas para entrar y no tienen una plaza asegurada. Además, no puede entrar con su carrito o con su colchón y al otro día, si no consiguen un lugar en el centro, se quedan sin nada. También son restrictivos con los horarios. Estas cosas hacen que muchos prefieran quedarse en la calle".

"No es así; nosotros tenemos depósitos para que la gente pueda dejar sus colchones o carros. El problema, muchas veces, es el abordaje. Muchos no quieren separarse de sus cosas. Hay que entender que cada persona llega por motivos distintos. Incluso hay quienes no se quedan porque, acostumbrados a la calle, no quieren comer con gente", aclaró Tagliaferri.

Según un relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad hecho en abril pasado, el número de personas que duermen en la calle alcanza los 1146 individuos. El año pasado eran 1091, y en 2017, 1066. En tanto, más de 40 organizaciones sociales elaboraron otro censo, cuyos resultados darán a conocer a fines de este mes.

