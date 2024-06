“El 16% de los chicos apuesta online”: el plan de la Ciudad para combatir la ludopatía infantil

Escuchar

Limitar, controlar y educar. Con esa perspectiva la Ciudad busca involucrarse en el combate contra la ludopatía, una problemática que hoy se profundiza entre los jóvenes. El 16% de ellos reconoce que apuesta online y tres de cada diez personas en la Argentina conoce a alguien de su entorno afectado por esta enfermedad, según un estudio de Opina Argentina.

Como primera medida, desde el lunes pasado se cerró la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas. Hasta ese momento contaba con una licencia abierta, cualquier empresa que cumpliera con los requisitos técnicos. Y además van a revisar los 11 operadores con licencias activas y reguladas. Según comunicaron, junto a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (Lotba), se auditará con “mayor rigurosidad”.

“El 80% del juego se da en sitios ilegales y la mayoría del juego de menores se da en sitios ilegales porque no tienen doble verificación”, dijo el jefe de gobierno Jorge Macri respecto a una de las principales medidas que los adolescentes logran burlar: el factor de autenticación que verifica que el usuario que quiere apostar sea mayor de edad.

A través de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) se suscribieron acuerdos con Meta, NIC.AR, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal. Incluye desde bloquear perfiles en redes sociales, publicidades, publicaciones en mercado libre o páginas webs hasta enviar carta documento a aquellos que las promuevan.

ALEA y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) lanzaron la semana pasada, en simultáneo con el inicio de la Copa América, una campaña de prevención que avisa que, en sus sitios, solo juegan las personas mayores. Con ese fin también denunciaron penalmente a 254 sitios ilegales que dejan participar en las apuestas a menores de edad sin ningún tipo de control ni autorización para que los bloqueen.

“Nosotros hacemos investigación. Cuando algunos influencers están promocionando lugares ilegales lo que podemos hacer es enviarles cartas documentos porque no sabemos si saben que están incurriendo en un delito. A su vez, denunciamos penalmente a los sitios. A la par es bastante difícil probarlo. Por la normativa del Enacom no se pueden bloquear en todo el país porque el reclamo es de una sola jurisdicción. La idea es que agilice para que no sea tan engorroso, pero siempre vas atrás de la tecnología” , apuntó Jesús Acevedo, presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Campaña

“Uno de los problemas que tenemos es cuánto nos cuesta ‘voltear’ .coms. El Enacom te pide que para bajar un sitio ilegal las denuncias vengan de varias provincias, no alcanza con que Lotba avise. Tener una fiscalía lo va a agilizar. Es una propuesta de Juan Bautista Mahiques [Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires]. No hay que crear una nueva, van a destinar una fiscalía ya existente para que se especialice en juego online”, dijo Macri.

Además trabajarán en medidas educativas, de salud y legislativas. Se bloqueó el acceso de páginas web de apuestas legales e ilegales desde la red wifi de todas las escuelas de gestión pública de la ciudad, como así también del wifi gratuito en los espacios públicos. Se están realizando talleres para adolescentes y sus familias en los colegios y avanzarán con una red de prevención en clubes en los próximos días.

Se abrirá en el Hospital Álvarez un dispositivo grupal especializado en ludopatía infantil para atender a los menores con ese posible diagnóstico y también a las familias. Y también se podrá solicitar ayuda a través de las líneas 108 y 147. “La capacidad de respuesta solo nuestra probablemente no alcance. Estamos hablando con la sociedad de psicólogos, pediatras, para que nos ayuden a identificar y tratar está problemática”, dijo Macri durante la presentación a los medios.

Y anunció que usarán el presupuesto de Lotba para una campaña de concientización sobre el juego. “Va a ser muy clara y asertiva respecto a que apostar es malo”, adelantó. A su vez, buscan unificar los 17 proyectos presentados en la Legislatura sobre esta temática para generar una sola ley que contemple medidas preventivas, regulatorias y de intervención.

“Yo creo que hay que trabajar en una limitación de la publicidad”, consideró Macri. Por ahora, en la Ciudad está permitida la publicidad en la vía pública. Según dijo el jefe de gobierno es una de las normativas que pretenden modificar. La publicidad en medios públicos, sin embargo, corresponde a la jurisdicción nacional. Como así tampoco aún existe el control en las redes sociales.

Control

El exintendente de Vicente López también adelantó que María Eugenia Vidal está trabajando en un proyecto para presentar en el Congreso. Es un tema que ya han abordado otros diputados. La semana pasada, la Coalición Cívica le envió una nota a Juan Martín Ozores, que está a cargo del Enacom, para que el organismo centralice una política de acuerdos con las principales empresas de disponibilidad de dominios en la Argentina y los reguladores provinciales para dar de baja en la web páginas, contenidos y aplicaciones de juego de apuestas clandestinos. El objetivo es que puedan canalizar solicitudes administrativas para dar de baja los dominios sin requerir un proceso judicial, siendo que es una actividad ilegal.

“En la Coalición Cívica estamos muy preocupados por la falta de colaboración del Enacom en prevenir la ciberludopatía. No es un tema menor, el Enacom y varios intermediarios de internet pueden hacer mucho para detener la proliferación de casinos online no autorizados y combatir la expansión de la ciberludopatía entre niños, adolescentes y jóvenes en Argentina”, señalaron desde la Coalición Cívica.

Y agregaron: “La disponibilidad permanente del acceso al juego clandestino supone un riesgo para todos los jóvenes, incluyendo a los menores de edad. Se requiere una estrategia federal de restricción a los operadores interjurisdiccionales (por estar en el extranjero o por operar no regulados) ya que carecen de medidas de protección adecuadas como verificaciones de edad, límites de apuestas y mecanismos de autoexclusión”.

Se envió una copia de esa misma nota a varias empresas tecnológicas para requerirles su colaboración: NIC.AR, Yahoo Search, Alphabet Inc. (Play Store, Google Search, YouTube), X Corp. (Twitter/X), Apple Inc. (AppStore), Microsoft Corporation (Bing), Meta Platforms Inc. (Instagram, Facebook) y Amazon.com Inc. (Twitch, Amazon Appstore).

Como otros de los desafíos a futuro, desde la Ciudad mencionaron que buscan colaborar en algún tipo de mecanismo para que las billeteras virtuales informen a los padres las transferencias que realizan los adolescentes. “Hay que hablar con las billeteras, con las tarjetas. Hay que generar un ámbito de diálogo para ver qué mecanismo de control se pueden desarrollar y qué normativas se pueden transformar para dar más herramientas”, indicó Macri.