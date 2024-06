El aislado pueblo bonaerense, sin bancos ni cajeros automáticos, que se unió y logró que no cierren su oficina de correo

Escuchar

“Voy a continuar trabajando en el correo, siento una inmensa alegría”, dice Diego Mittino, empleado de la oficina de Correos de Santa Regina, un aislado pueblo bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, que el pasado 8 de mayo recibió la noticia del cierre del servicio, una propuesta de retiro voluntario pero también un posible despido.

El pueblo se unió en su defensa y luego de una foto que se volvió viral y de un artículo de LA NACIÓN, la empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad de la oficina.

“No es una oficina más, es especial”, argumenta Jorge Leani, delegado municipal. Abierta hace 124 años, jamás cerró sus puertas. Está ubicada en el que fue un fortín en la época de la Conquista del Desierto. Mittino no sólo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo más importante: paga todos los meses la jubilación a 105 jubilados y da 35 AUH.

Mittino, en su oficina Hernan Zenteno - La Nacion

“Él conoce a todos, y cuando un abuelo no puede salir de su casa, le lleva su jubilación. Es un hombre del pueblo”, afirma Leani. El empleado, nacido y criado aquí, ante la chance de recibir un telegrama de despedido, optó por gestionar el retiro voluntario, pero accediendo con una condición: si la oficina continuaba abierta, él quería seguir trabajando. “El correo es mi vida, y nada mejor que trabajar en tu pueblo donde creciste, si tengo que trabajar el doble, lo haré”, asegura Mittino

“El correo de Santa Regina no se cierra y va a continuar con todos los servicios que viene prestando”, confirma Analía Balaudo, concejal de La Libertad Avanza de General Villegas. Una vez que la noticia se dio a conocer, miembros del bloque se acercaron hasta el pueblo. “Nosotros no estamos de acuerdo en todo lo que plantea el Presidente, a veces lo macro se olvida de lo micro, y nosotros somos muy micro”, asegura Balaudo.

Rápido de reflejos, entendieron que había que actuar. Se pusieron en contacto con Sebastián Pareja, hombre de confianza del presidente Javier Milei y designado por su hermana Karina para presidir LLA en la provincia de Buenos Aires. Conoce el territorio. “Nos ayudó”, sostiene Balaudo. El jueves 30 de mayo el bloque libertario villegense emitió un comunicado expresando que la oficina de Santa Regina iba a continuar abierta.

La foto del pueblo unido frente a la oficina de correos Hernan Zenteno - La Nacion

“Esto no es la ciudad de Buenos Aires, estas decisiones se deben tomar de otra manera. No todo se trata de rentabilidad, es importante pensar en el bienestar social”, afirma Balaudo. La ciudad cabecera del Partido está a 420 kilómetros de CABA y a 520 de La Plata. Santa Regina aún más lejos, se halla a 75 kilómetros de General Villegas, con 25 kilómetros de camino de tierra arenosa, con profundas huellas y en mal estado. En todo el tramo no hay señal telefónica, cuando llueve el pueblo se queda incomunicado. El Distrito es el segundo más grande de la provincia y tiene más de 2600 kilómetros de caminos de tierra.

La oficina de correo de Santa Regina sufrirá modificaciones. “Atenderá dos o tres veces a la semana, pero seguirá prestando todos los servicios”, cuenta Balaudo. Uno de los más importantes es el pago a jubilados y AUH. “Están aseguradas”, agrega.

El escritorio de trabajo de Mittino Hernan Zenteno - La Nacion

Desde el 8 de mayo el pueblo convive con la incertidumbre acerca del servicio postal. “La nota de LA NACION fue determinante para que todo el país sepa nuestro problema y el correo no cierre”, dice Mittino. Aquella foto viral alertó a toda la región y un equipo de este diario viajó hasta el pueblo. “La tapa del 25 de mayo será histórica para nosotros”, dice Leoni. Se refiere la publicación en la edición impresa de aquel día.

“Es saludable la decisión de la continuidad de la oficina de correo, su costo de funcionamiento es insignificante”, sostiene Gilberto Alegre, intendente del Partido de General Villegas. La empresa estatal Correo Argentino desde abril comenzó una política de ajuste y reestructuración de sus sucursales, con un achique que, según publicó LA NACION, proyectaba más de 7000 despidos. “Pretender cerrarla fue arbitrario, una medida inconsulta”, agrega el jefe comunal.

Mittino abre todos los días, además de pagar una vez por mes a las jubilaciones y planes sociales, distribuye correspondencia y paquetería.

Las calles del pueblo, que está en el partido de General Villegas Hernan Zenteno - La Nacion

“Para nosotros es muy importante porque podemos comprar productos a mejor precio, y muchas veces cosas que no conseguimos fácilmente viviendo tan alejados de todo”, afirma María Pascuale, vecina de Santa Regina. Ella fue una de las primeras en conocer la noticia del cierre de la oficina, en bicicleta convocó a los vecinos para sostener una bandera frente al correo, con una frase que expresó el desconcierto y la desazón que sintieron: “Condenados a Emigrar”.

“Los oficinas son parte de la ocupación territorial, del asentamiento de la población y la preservación de la vida”, manifiesta Alegre. General Villegas es un distrito que ha sido castigado por la naturaleza en inundaciones históricas que han dejado a muchos de sus pueblos aislados por largos periodos. Las instituciones del Estado, escuelas, correo, delegación municipal, puestos sanitarios y de policía rural son pilares que sostienen estas poblaciones marginadas en el mapa. “No evaluaron la importancia del Correo en los pequeños pueblos”, afirma Alegre.

“Quieren recortar gastos, sin pensar en la función social de estas oficinas, es una decisión acelerada”, reconoce el Intendente. Los demás pueblos del distrito, así como también los de la misma región (Cuarta Sección Electoral) que están en la misma situación con respecto de sus oficinas postales, tienen sus ojos puestos en Santa Regina. “Rogamos que Diego Mittino siga siendo nuestro cartero”, confiesa Leani.

Puntos de correo

El Correo Argentino tiene su sede central en el barrio porteño de Barracas, allí trabaja su director Camilo Baldini y su equipo. Desde el 10 de diciembre están diseñando un nuevo modelo operativo. “Un servicio eficiente que llegue a todo el país con equilibrio económico”, dice. Este proyecto busca crear 5000 “Puntos de Correo”, ventanillas que tendrán hardware y software oficial que serán ofrecidas a comercios de los pueblos, como almacenes, delegaciones municipales, estaciones de servicio o farmacias. “Se los ofreceremos a todos”, sugiere. El comerciante se quedará con una comisión por cada operación.

“La idea es que puedas enviar y recibir correspondencia y paquetería de una manera simple”, afirma Baldini. Actualmente el Correo tiene 1452 sucursales y 3675 unidades postales (UP). El nuevo modelo operativo tiene un objetivo: dejar de ser una empresa deficitaria. En 2008 fue el último año que el Correo lo fue. El déficit de 2023 fue de $112.000 y el proyectado para 2024 $224.000. “La empresa no puede costarle dinero a los argentinos”, sostiene Baldini.

“Solo 150 sucursales no producen pérdidas”, cuenta Baldini. El correo, según datos oficiales, opera en 1300 destinos del país que generan déficit, sin embargo la empresa por Ley debe asegurar el Servicio Básico Universal (SBU) que establece la obligación de llegar a todo el territorio nacional de manera frecuente y a precio accesible. El nuevo plan operativo se apoya en una reestructuración de esta red que contempla el cierre de sucursales, fundamentalmente en pequeños pueblos donde la actividad comercial es escasa o nula, por la implementación de los “Puntos de Correo”

“No vamos a dejar de llegar a todo el país”, dice Baldini. En 15 años el volumen postal cayó 80% mientras que la nómina de empleados subió un 30%. “Es insostenible”, cuenta.

¿Cómo funcionarán los puntos de correo? Cada comerciante deberá capacitarse en el uso y manejo del sistema postal. “En algunos pueblos bastará que este punto esté abierto una hora una vez por semana”, ejemplifica Baldini y apunta a los municipios. “Quizás puedan capacitar un empleado para atender”, sugiere.

Actualmente la empresa estatal tiene una nómina de 13.651; el 10 de diciembre era de 16.898. “Nosotros no despedimos a nadie”, dice Baldini, y enseguida aclara que en abril pasado hubo 377 desafectaciones de empleados con sumarios. Ejemplifica el caso de uno que en tres años faltó 600 días.

La correspondencia Hernan Zenteno - La Nacion

Para reducir personal lanzaron un programa de retiro voluntario con dos variantes, prejubilable y gratificado, que cerró el pasado 24 de mayo. El primero estaba dirigido a hombres de más de 60 años y en el caso de mujeres, de 55. El primero le abonan todos los meses que les faltan para jubilarse y, en el segundo, el 100% de la indemnización más un 30%. “En ambos casos le abonamos al día siguiente de la adhesión aprobada”, dice Baldini.

“Nos desbordó”, se refiere a la cantidad de empleados que se sumaron. Más de 3000, y 647 casos lo tienen en estudio. “No podemos desarmar redes y poner en peligro el SBU”, dice Baldini. “Así que a aquellos que se han adherido y aún no tienen una respuesta, les pedimos paciencia”, agrega. Hacia finales de julio pretenden terminar con el ajuste y en agosto ya tienen pensado comenzar con la puesta en marcha del nuevo modelo.

“No cerraremos el correo en Santa Regina”, asegura Baldini. “Estamos analizando para ver cuál es la mejor opción para el pueblo”, confirma el funcionario. Acerca de la situación del Mittino, el empleado que movilizó a toda la comunidad villeguense, reconoce que tomó un retiro voluntario pero que aún no tiene resolución. “Si él quiere, puede quedarse trabajando”, manifestó Baldini.

El invierno vuelve los días grises y más cortos en las tierras olvidadas al borde del Meridiano V, ese Ecuador vertical que separa Buenos Aires con La Pampa y Córdoba. Santa Regina vive días agitados que contrastan con la bucólica tranquilidad rural habitual. “Sabemos que logramos algo que no era fácil”, advierte Mittino. Sueña con el pasado: “Si nos hubiésemos unidos así cuando comenzaron a cerrar los ramales, quizás algunos seguirían activos”, confiesa.

