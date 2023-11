escuchar

El Hotel Libertador está completamente tomado por la presencia de Javier Milei, el presidente electo que se atrincheró en el piso 21 de este edificio en la esquina de avenida Córdoba y Maipu después del balotaje de ayer. Él y su hermana, Karina, son los únicos del equipo de campaña que están hospedados allí, según contestaron desde La Libertad Avanza.

Afuera, se acumulan fanáticos que van y vienen con la esperanza de poder ver al libertario que durante el día aún no salió del edificio. Se espera que lo haga en las próximas horas, para asistir a una entrevista con Alejandro Fantino. La entrada principal está bloqueada por una camioneta y un auto negros, los dos vehículos oficiales de Milei como diputado. Los rodean un cordón de 15 efectivos de la Policía de la ciudad, que no permiten siquiera ingresar a los periodistas que llegaron luego de que se armó el vallado. Según coincidieron fuentes libertarias, es por ahora la única fuerza que está colaborando, esperaban refuerzos de la Federal, que, según dicen, aún no han llegado.

Desde el Gobierno contestaron que será uno de los aspectos a tratar en las reuniones que van a tener a partir de mañana con Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, con los equipos de Milei como parte de la transición.

Victoria Villarruel llegó al Hotel Libertador Enrique García Medina

Hay más de 50 periodistas, entre los que se encuentran medios internacionales, que se trasladan ante cualquier mínimo movimiento en la puerta lateral sobre la avenida Córdoba, por donde entran y salen quienes vienen a reunirse con el libertario, como la vicepresidenta electa, Victorial Villarruel, la economista Diana Mondino

y el eventual ministro del Interior, Guillermo Francos. Poco antes de las 19, llegó el expresidente Mauricio Macri.

Es por esa puerta por donde también deben ingresar, desde hoy, los huéspedes. Para hacerlo, deben mostrar su tarjeta de la habitación. “Adentro está todo normal. Es solo acá esto”, dijo una las personas que están hospedándose en el edificio. El hotel, para el cual no hay reservas hasta mediados de diciembre, está cerrado “por hoy”. No se puede ingresar ni siquiera al bar.

El inflable del león, que está instalado en la puerta del hotel Enrique García Medina

Con un operativo especial, cinco agentes de tránsito cortan dos carriles de la avenida y ordenan los autos que llegan al hotel que se convirtió en el búnker libertario.

Cerca de las 16, Fernando Cerimedo, integrante de la mesa chica del libertario definido también como el cerebro detrás de la campaña electoral y el responsable tecnológico de La Libertad Avanza, salió para reforzar el vallado y reorganizar las más de 20 cámaras de televisión que hace casi un día hacen guardia en la puerta de vidrio giratoria. Entran y salen también personas que parecen de seguridad privada vestidos de negro.

Karina Milei, a la salida del hotel Enrique García Medina

“La motosierra es así. Achicamos el Estado”, dijo Cerimedo mientras bajaba las vallas blancas recién llegadas. “¿Le avisaron al coordinador?”, le consultó una de las agentes de tránsito. “Soy yo”, contestó él. Con el correr de las horas se fueron sumando fanáticos y militantes que terminaron cortando la calle Maipu.

La cabeza del león

Enfrente inflaban la cabeza de un muñeco que replica un león. Alejandro Mañares, quien se dedica hace 35 años a “intervenciones urbanas en espacios públicos”, dijo que pretende poner en agenda la cultura. Se acercó al Hotel Libertador porque quiere saber qué va a pasar con este área que dice ni fue mencionada durante la campaña.

Roberto, en tanto, se acercó porque quería mostrarle la canción que escribió al presidente electo. Con su guitarra se paró frente al inflable del león y repitió: “Javier Milei, Javier Milei, ahora ya llegó el león. Javier Milei, Javier Milei, también tiene su canción”.

Con una camiseta de la selección, la cara completamente pintada de celeste y blanco y dos fajas de las que se utilizan para sellar las urnas pegadas en sus brazos como muñequeras, Alejandro Méndez se acercó con sus dos hijas pequeñas para “ver al presidente electo, para cuidarlo, acompañarlo y hacer las cosas bien”.

“Desde el momento que voto a Milei soy militante. Yo empecé a seguirlo a Milei hace como un año. En mi barrio me dicen Milei, que estoy loco. Amo mi país y amo la patria y parte de todo eso somos todos los ciudadanos”, dijo el hombre de 43 años de Villa Crespo.

