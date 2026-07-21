El capitán de la remolcadora que causó la muerte de Mila Yankelevich se declaró culpable y recibirá un año de prisión

El capitán de la remolcadora que provocó la tragedia náutica en la que falleció Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, se declaró culpable de homicidio involuntario y recibirá un año de prisión tras un acuerdo con la fiscalía.

El hecho había tenido lugar el año pasado en Miami, y el acusado, Yusiel López Insúa, enfrentaba una pena máxima de 10 años.

Sin embargo, tras admitir su responsabilidad en la tragedia para evitar el juicio, la fiscalía solicitó una condena reducida de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario, según registros judiciales consignados por el Miami Herald.

La barcaza involucrada en el choque en el que murió Mila Yankelevich Guardia Costera

“Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta”, dijo el abogado de López Insúa, Walter Reynoso. “Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a tres hijas muy pequeñas”, agregó el letrado del hombre. La lectura de la sentencia está programada para el 13 de octubre de este año.

El caso

El acusado manejaba la remolcadora que empujaba la barcaza que colisionó con el velero Hobie Getaway, de 17 pies, en el que navegaba Mila, de 7 años; Erin Ko, de 13; Arielle Buchman, de 10, y Calena Areyan Gruber, de 7 años -quien sobrevivió al accidente-, acompañados de una coordinadora, en las cercanías de la isla Hibiscus.

Tras una exhaustiva pesquisa del Servicio de Investigación de la Guardia Costera, los fiscales federales acusaron en marzo a López Insúa de homicidio involuntario. La imputación determinó que el capitán operaba el convoy con una visibilidad severamente reducida por la carga de la barcaza y sin haber asignado a un vigía adecuado, en una violación de las normas de seguridad marítima.

Mila Yankelevich, hija de Tomás (hermano de Romina) y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich Instagram.com/bycrismorena

En el documento de acusación del 31 de marzo, los fiscales indicaron que el celular de López Insúa estaba desbloqueado en el puente de mando y que él se encontraba navegando por plataformas de comercio electrónico, incluso en el momento de la colisión. Según los fiscales, su visión del agua frente a él estaba obstruida por los escombros de concreto, la caseta de cubierta y una grúa en la barcaza.

Los padres de Mila, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, demandaron en febrero a la empresa Waterfront Construction, propietaria de la barcaza que colisionó con el velero, por “muerte por negligencia”. La nieta de Cris Morena se encontraba por entonces en un campamento de verano del Miami Yacht Club en Watson Island.

Cómo fue el accidente

La tragedia, ocurrida el 28 de julio del año pasado en la Bahía Vizcaína, terminó con el fallecimiento por ahogamiento de las tres menores y dejó a la cuarta sobreviviente con graves lesiones. El hecho dio inicio a un proceso legal que busca determinar la responsabilidad de la empresa, la falta de protocolos de seguridad y las circunstancias del siniestro náutico.

El nuevo video del choque entre un velero y una barcaza en Miami

En un día despejado y de agua tranquila, el velero partió desde el Miami Yacht Club y continuó su recorrido habitual por la bahía de Biscayne, hasta que fue embestido por la barcaza.

En los videos se ve cómo la embarcación de gran porte no intentó reducir la velocidad ni cambiar su rumbo pese a las advertencias de los testigos y la inminente colisión evidente. Según los fiscales, incluso la coordinadora que timoneaba el velero se puso de pie e intentó alertar a la tripulación del remolcador antes del impacto.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad apostada en la bahía, mostraron el momento en que la embarcación, propulsada por un remolcador, impactó contra el velero y provocó su rápido hundimiento.