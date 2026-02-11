Miami: los padres de Mila Yankelevich demandaron a la empresa de la barcaza por la colisión fatal

Tomás Yankelevich y Sofía Reca demandaron a la empresa Waterfront Construction, propietaria de la barcaza que colisionó con el velero en el que navegaba su hija Mila, de 7 años, quien falleció en el accidente naútico el año pasado. La acusan de “muerte por negligencia”. Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, se encontraba por entonces en un campamento de verano del Miami Yacht Club en Watson Island.

Según el diario The Miami Herald, la presentación judicial se efectuó el 29 de diciembre e incluye a las familias de las otras tres víctimas. Allí, se establece que el 28 de julio de 2025, Mila Yankelevich, Erin Ko, de 13, Arielle Buchman, de 10, y Calena Areyan Gruber, de 7 años —quien sobrevivió al accidente—, abordaron un velero Hobie Getaway de 17 pies, acompañados de una coordinadora para “aprender los conceptos básicos de la navegación bajo la supervisión y guía de un consejero de campamento”.

El lugar del choque de embarcaciones, entre la isla Hibiscus y la isla Monumento, en Miami Captura de Google Earth / Captura de video

La acción legal alega que la embarcación de gran porte no intentó reducir la velocidad ni cambiar su rumbo pese a las advertencias de los testigos y a la inminente colisión evidente. Asimismo, recrimina que no tomó políticas, procedimientos y directrices de seguridad adecuados, ni contrató personal debidamente capacitado. También indica que la barcaza no contaba con vigías adecuados, no prestó auxilio y carecía del equipo de seguridad adecuado.

“Los padres sufrieron y continúan sufriendo daños, incluyendo dolor y sufrimiento mental y la pérdida de la compañía del niño”, afirma la demanda. Calena, quien quedó atrapada bajo la barcaza pero logró salir nadando, sufrió “lesiones catastróficas” que la afectarán de por vida, detalla.

Lorenzo Palomares, abogado de Jorge Rivas, propietario de Waterfront Construction, con sede en Miami-Dade, declaró anteriormente al diario citado que el capitán “lleva 12 años navegando por estas aguas y las conoce al dedillo. Estamos tratando de averiguar qué hacían [los pasajeros del velero] allí”.

El accidente

El hecho, ocurrido el 28 de julio en la Bahía Vizcaína, terminó con el fallecimiento por ahogamiento de las tres menores y dejó a una cuarta sobreviviente con lesiones catastróficas, lo que dio inicio a un proceso legal que busca determinar la responsabilidad de la empresa, la falta de protocolos de seguridad y las circunstancias del siniestro náutico.

El nuevo video del choque entre un velero y una barcaza en Miami

En un día despejado y agua tranquila, el velero partió desde el Miami Yacht Club y continuó su recorrido habitual por la bahía de Biscayne, hasta que fue embestido por una barcaza en las cercanías de la isla Hibiscus.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad apostada en la bahía, muestran el momento en que una gran embarcación, propulsada por un remolcador, impacta contra el velero, provocando su rápido hundimiento.

La Guardia Costera que tiene responsabilidad en el control de esa zona de acceso restringido por no estar en mar abierto, realizó pruebas de alcohol y tóxicos a la tripulación del remolcador, la barcaza y a la instructora del velero, y todos dieron negativos. Asimismo, la institución confirmó que las chicas que iban a bordo del velero llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión.